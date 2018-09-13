Опубликовано уникальное видео, как самолет пролетает через «глаз» урагана «Флоренс»

Камера на борту американского самолета сняла уникальные кадры — борт, пролетев сквозь облака, добрался до самого центра («глаза») урагана «Флоренс».

Ролик снят на борту «Охотника за ураганами» аэрокосмическим инженером Ником Андервудом, который впоследствии написал в соцсетях: «Это, наверное, самая крутая вещь, которую я снимал».

Here's an eyewall penetration into Hurricane #Florence from yesterday, September 10th, 2018. "Wall" is definitely the correct term because once you're in the eye, the only way back out is to smack right through it. pic.twitter.com/caeUDkyLoI — Nick Underwood (@TheAstroNick) 11 сентября 2018 г.

«Охотники за ураганами» — самолеты США, которые летают внутрь тропических циклонов для получения точных данных об ураганах. Эту функцию выполняют 53-я эскадрилья метеоразведки ВВС США и самолёты Национального управления океанических и атмосферных исследований, пишет mail.ru.

Невероятно, но основная масса циклона пригодна для полета. Опасность представляют лишь те области, где ветер изменяется резко. Такие «срезы» могут разрушить самолет или заставить его потерять управление.

«Флоренс» — зародившийся над Атлантическим океаном ураган 4 категории по шкале Саффира-Симсона. Он движется к восточному побережью США со скоростью 220 километров в час и достигнет материка 13 сентября. «Флоренс» может стать самым разрушительным ураганом за 60 лет. В Вашингтоне и штате Виргиния уже объявлено чрезвычайное положение.