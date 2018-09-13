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Опубликовано уникальное видео, как самолет пролетает через «глаз» урагана «Флоренс»

Камера на борту американского самолета сняла уникальные кадры — борт, пролетев сквозь облака, добрался до самого центра («глаза») урагана «Флоренс».

Ураган "Ирма".
Ураган "Ирма".
NASA

Ролик снят на борту «Охотника за ураганами» аэрокосмическим инженером Ником Андервудом, который впоследствии написал в соцсетях: «Это, наверное, самая крутая вещь, которую я снимал».

«Охотники за ураганами» — самолеты США, которые летают внутрь тропических циклонов для получения точных данных об ураганах. Эту функцию выполняют 53-я эскадрилья метеоразведки ВВС США и самолёты Национального управления океанических и атмосферных исследований, пишет mail.ru.

Невероятно, но основная масса циклона пригодна для полета. Опасность представляют лишь те области, где ветер изменяется резко. Такие «срезы» могут разрушить самолет или заставить его потерять управление.

«Флоренс» — зародившийся над Атлантическим океаном ураган 4 категории по шкале Саффира-Симсона. Он движется к восточному побережью США со скоростью 220 километров в час и достигнет материка 13 сентября. «Флоренс» может стать самым разрушительным ураганом за 60 лет. В Вашингтоне и штате Виргиния уже объявлено чрезвычайное положение.

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