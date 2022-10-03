«Опять баба за рулем». Барнаульская таксистка рассказала о восьми грехах клиентов

43-летняя Анна Литвинова профессионально села за руль 16 лет назад. За эти годы она вывела топ вещей, которые ее бесят в пассажирах. Altapress.ru публикует «звездную восьмерку» — от мелкого хамства до настоящих угроз.

Первое место. Точка в одном месте — пассажир в другом

— Последние несколько лет я работаю через «Яндекс». Соответственно, пользуюсь агрегатором, так вот. Клиент указывает в приложении улицу и номер дома, откуда его забрать. А подъезд нет! Точку, в которой нужно быть, программа ставит автоматически.

Из-за этого часто получается, что я оказываюсь, например, у первого подъезда, а пассажир выходит из пятого. И начинаются психи: «Где вы? Почему не туда подъехали?» Когда мы наконец находим друг друга, начинается второй «акт» конфликта — из-за платного ожидания, которое за это время накапало.

Анна Литвинова. Предоставлено altapress.ru.

Однажды из-за 20 рублей вообще женщина чуть драться не кинулась — платить не хотела. Пришлось уступить после ее угрозы: «Да я тебе одну звезду поставлю!» Для нас, водителей, рейтинг равен репутации.

Ну, если ты ввел адрес, неужели трудно ткнуть пальцем в нужном месте, чтобы поставить метку? Или оставить комментарий — это еще проще. Таксист же не телепат! Из 20 заказов в день — половина такие.

Второе место. «Я тебя купил»

— Нас, водителей такси, некоторые люди считают за прислугу. У меня был клиент, который сказал в приказном тоне: «Я тебя купил — поехали». Естественно, я даже не трогаюсь с места в таких случаях. Сразу прошу человека выйти.

Я всегда уважаю пассажира. Он приносит мне деньги и должен получить за них качественную услугу. Но и себя я уважаю не меньше. И обращаться с собой, как с вещью, никому не позволю. Заказов много, а я одна. Даже после отказов, без работы не оставалась, так что такие «кадры» сразу идут пешком.

Из этой же оперы выпады в духе: «Ой, опять баба за рулем! Я не поеду». Причем, чаще я такое слышу почему-то от женщин. Отвечаю просто: «Отменяйте заказ, ждите другого водителя». Так и поступают.

Однажды была такая история. Я забрала из клуба девушку лет 35-ти. Она была подшофе и не поняла, что за рулем дама. Ну, едем. И тут, она кладет мне руку на плечо и предлагает сами понимаете, что. Я говорю: «Ничем не могу помочь». Она на меня наорала и попросила остановить машину.

Карман , деньги , зарплата. СС0

Еще недавно приехала за парой из ресторана. В какой-то момент слышу неровное дыхание. Оказалось, они занимались сексом. На мои замечание о том, что вам тут не отель, аргумент был такой: «Мы за поездку платим, а тебя волновать не должно, чем мы тут заняты». Произошла словесная перепалка. В итоге парень уговорил свою спутницу продолжить в другом месте.

Третье место. Королевские запросы

— Я работаю в эконом-сегменте. Автомобиль соответствующий. Но нередко клиенты решают, если они оплатили поездку за 150 рублей, то я должна предоставить им уровень «Бизнес» или «Комфорт». При том, что в приложении всегда значится: «К вам едет эконом». Телевизора, воды со льдом, музыки под заказ не будет. Еще некоторые требуют открывать и закрывать за ними двери, будто я — их личный водитель.

Однажды села ко мне девушка в нетрезвом виде. Везти далеко. Она: «Воды мне налей! Я пить хочу. Заплатила!» Пришлось объяснять, что тут не ресторан. Доехали спокойно.

Анна Литвинова с мужем. Предоставлено altapress.ru.

Мне кажется, пассажиры таким образом хотят поднять свой статус хотя бы на время поездки. Самоутвердиться, так сказать. По своему наблюдению скажу, что так предпочитают себя вести персоны с невысоким доходом.

К тому же, у меня есть постоянные клиенты, которые живут о-о-очень хорошо и никогда не позволяют себе подобного в мой адрес.

Четвертое место. Багаж на халяву

— Такое часто бывает на заказах в аэропорт или на вокзал. Люди приезжают-уезжают с кучей сумок и чемоданов, а доплачивать за багаж не хотят. Вот и пытаются впихнуть все в салон как попало. Тоже очень раздражает.

Мужчина с чемоданом. CC0

Пятое место. Денег нет , но ты держись

— Раньше историй с неоплатой было очень много. И все обидные. Особенно, если заказ ночной. С какого-то момента я стала принимать только безналичный расчет — чтобы не кинули. В «Яндексе» сумму автоматически списывают с карты пассажира.

До этого я работала в «Максиме». Там другая система — клиент сам может перевести деньги на карту водителю. Конечно, это простор для обмана. Не раз люди выходили из машины после поездки, говорили: «Да, сейчас скину» и забывали. С наличными то же самое: «Ну нет у меня денег», — отвечают. Что с ними сделать?

В «Яндексе «на таких персонажей можно пожаловаться. Но ради небольшой суммы делать это смысла нет. А вот если речь о тысяче рублей, могут дать промокод на три часа поездок без комиссии. Обычно она составляет 18% с каждой поездки и еще 2,5% - таксопарку. Плюс бензин и ремонт. За них нужно платить из своего кармана.

В прошлом месяце я ездила, не напрягаясь, и заработала 103 тыс. рублей. Но, помимо комиссии, пришлось вложиться в ремонт авто — 10 тыс. Бензин — 20 тыс., мойка — 5 тыс.

Анна Литвинова. Предоставлено altapress.ru.

Правда, бывали ситуации, когда я сама не брала ни копейки. Как-то раз я бесплатно везла до дома девочку, которую кондуктор зимой, в мороз, выпроводила из автобуса на остановке. Два рубля ребенку не хватало. По пути я переговорила с ее родителями, успокоила их, что все в порядке. Они предлагали мне деньги, но я брать не стала. От меня не убудет.

Еще был похожий случай с пожилой женщиной летом. Она рассказала, что торгует яблоками на базаре. Ну, одна из этих милых бабулек, которые сидят на табуретке и продают то, что в саду вырастили. В качестве оплаты я попросила ее угостить меня парой яблок. Вкусные были, сладкие.

Шестое место. Экономия на детях

— Для маленьких пассажиров специально создали детский тариф. Я на нем тоже не езжу — только эконом. Разумеется, кресла у меня в салоне нет. Одни родители часто устраивают из-за этого сцену, другие — пытаются усадить дите на колени и просят меня везти «аккуратненько». В обоих случаях отказываю. Если, не дай бог, что-то случится с ребенком, ответственность нести мне.

Ребенок в очках СС0

Седьмое место. Поесть и потусить

— Забираю парня из фастфуд-заведения. В одной руке шаурма, в другой — газировка. Я есть в своей машине запрещаю. А то после поездки по всему салону крошки и пятна.

То же самое с музыкой. В первые пару часов смены я еще позволяю пассажирам ставить свои песни, включать радио. Дальше — извините, прошу тишины. 12 часов за рулем — колоссальный труд. Взаимодействие с людьми — тем более. К сожалению, это понимают единицы.

Восьмое место. Обыкновенное хамство

— Вообще, за столько лет я уже стала видеть людей насквозь. Только гляну, сразу понятно — с негативом идет. Наверное, день неудачный, вот злость и срывает. Иногда я просто молчу. Но если чувствую, что человек переходит грань, могу и ответить.

Еще понятно, когда клиент хочет помолчать (я и сама люблю тихие поездки), а когда — поговорить «за жизнь». Чего только ни наслушалась. Женатые рассказывали про проблемы с супругой и спрашивали, как с ней разговаривать, как «разрулить». У меня с мужем тоже всякое было, поэтому подсказывала. Кто знает, может чем-то и помогла.

Молодые девочки: или парень бросил, или проблемы с учебой. Кстати, слезно умоляли помочь сдать на права. Да просто правила, дорогие мои, надо учить.

Особенно запомнился немолодой мужчина. Его везла с вокзала в Горный. Долго ехали, он мне про всю свою жизнь рассказал. Сам из Самары, вполне успешный бизнесмен. Однажды приехал в Горный и все — влюбился навсегда.

Переехал, основал турбазу. Я там была — красотища нереальная. Под конец пути выяснилось, что едет он с похорон единственного сына — разбился. Очень эту поездку запомнила.

Анна Литвинова с мужем. Предоставлено altapress.ru.