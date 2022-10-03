«Опять баба за рулем». Барнаульская таксистка рассказала о восьми грехах клиентов

Первое место. Точка в одном месте — пассажир в другом
— Последние несколько лет я работаю через «Яндекс». Соответственно, пользуюсь агрегатором, так вот. Клиент указывает в приложении улицу и номер дома, откуда его забрать. А подъезд нет! Точку, в которой нужно быть, программа ставит автоматически.
Из-за этого часто получается, что я оказываюсь, например, у первого подъезда, а пассажир выходит из пятого. И начинаются психи: «Где вы? Почему не туда подъехали?» Когда мы наконец находим друг друга, начинается второй «акт» конфликта — из-за платного ожидания, которое за это время накапало.
Однажды из-за 20 рублей вообще женщина чуть драться не кинулась — платить не хотела. Пришлось уступить после ее угрозы: «Да я тебе одну звезду поставлю!» Для нас, водителей, рейтинг равен репутации.
Ну, если ты ввел адрес, неужели трудно ткнуть пальцем в нужном месте, чтобы поставить метку? Или оставить комментарий — это еще проще. Таксист же не телепат! Из 20 заказов в день — половина такие.
Второе место. «Я тебя купил»
— Нас, водителей такси, некоторые люди считают за прислугу. У меня был клиент, который сказал в приказном тоне: «Я тебя купил — поехали». Естественно, я даже не трогаюсь с места в таких случаях. Сразу прошу человека выйти.
Я всегда уважаю пассажира. Он приносит мне деньги и должен получить за них качественную услугу. Но и себя я уважаю не меньше. И обращаться с собой, как с вещью, никому не позволю. Заказов много, а я одна. Даже после отказов, без работы не оставалась, так что такие «кадры» сразу идут пешком.
Из этой же оперы выпады в духе: «Ой, опять баба за рулем! Я не поеду». Причем, чаще я такое слышу почему-то от женщин. Отвечаю просто: «Отменяйте заказ, ждите другого водителя». Так и поступают.
Однажды была такая история. Я забрала из клуба девушку лет 35-ти. Она была подшофе и не поняла, что за рулем дама. Ну, едем. И тут, она кладет мне руку на плечо и предлагает сами понимаете, что. Я говорю: «Ничем не могу помочь». Она на меня наорала и попросила остановить машину.
Еще недавно приехала за парой из ресторана. В какой-то момент слышу неровное дыхание. Оказалось, они занимались сексом. На мои замечание о том, что вам тут не отель, аргумент был такой: «Мы за поездку платим, а тебя волновать не должно, чем мы тут заняты». Произошла словесная перепалка. В итоге парень уговорил свою спутницу продолжить в другом месте.
Третье место. Королевские запросы
— Я работаю в эконом-сегменте. Автомобиль соответствующий. Но нередко клиенты решают, если они оплатили поездку за 150 рублей, то я должна предоставить им уровень «Бизнес» или «Комфорт». При том, что в приложении всегда значится: «К вам едет эконом». Телевизора, воды со льдом, музыки под заказ не будет. Еще некоторые требуют открывать и закрывать за ними двери, будто я — их личный водитель.
Однажды села ко мне девушка в нетрезвом виде. Везти далеко. Она: «Воды мне налей! Я пить хочу. Заплатила!» Пришлось объяснять, что тут не ресторан. Доехали спокойно.
Мне кажется, пассажиры таким образом хотят поднять свой статус хотя бы на время поездки. Самоутвердиться, так сказать. По своему наблюдению скажу, что так предпочитают себя вести персоны с невысоким доходом.
К тому же, у меня есть постоянные клиенты, которые живут о-о-очень хорошо и никогда не позволяют себе подобного в мой адрес.
Четвертое место. Багаж на халяву
— Такое часто бывает на заказах в аэропорт или на вокзал. Люди приезжают-уезжают с кучей сумок и чемоданов, а доплачивать за багаж не хотят. Вот и пытаются впихнуть все в салон как попало. Тоже очень раздражает.
Пятое место. Денег нет, но ты держись
— Раньше историй с неоплатой было очень много. И все обидные. Особенно, если заказ ночной. С какого-то момента я стала принимать только безналичный расчет — чтобы не кинули. В «Яндексе» сумму автоматически списывают с карты пассажира.
До этого я работала в «Максиме». Там другая система — клиент сам может перевести деньги на карту водителю. Конечно, это простор для обмана. Не раз люди выходили из машины после поездки, говорили: «Да, сейчас скину» и забывали. С наличными то же самое: «Ну нет у меня денег», — отвечают. Что с ними сделать?
В «Яндексе «на таких персонажей можно пожаловаться. Но ради небольшой суммы делать это смысла нет. А вот если речь о тысяче рублей, могут дать промокод на три часа поездок без комиссии. Обычно она составляет 18% с каждой поездки и еще 2,5% - таксопарку. Плюс бензин и ремонт. За них нужно платить из своего кармана.
В прошлом месяце я ездила, не напрягаясь, и заработала 103 тыс. рублей. Но, помимо комиссии, пришлось вложиться в ремонт авто — 10 тыс. Бензин — 20 тыс., мойка — 5 тыс.
Правда, бывали ситуации, когда я сама не брала ни копейки. Как-то раз я бесплатно везла до дома девочку, которую кондуктор зимой, в мороз, выпроводила из автобуса на остановке. Два рубля ребенку не хватало. По пути я переговорила с ее родителями, успокоила их, что все в порядке. Они предлагали мне деньги, но я брать не стала. От меня не убудет.
Еще был похожий случай с пожилой женщиной летом. Она рассказала, что торгует яблоками на базаре. Ну, одна из этих милых бабулек, которые сидят на табуретке и продают то, что в саду вырастили. В качестве оплаты я попросила ее угостить меня парой яблок. Вкусные были, сладкие.
Шестое место. Экономия на детях
— Для маленьких пассажиров специально создали детский тариф. Я на нем тоже не езжу — только эконом. Разумеется, кресла у меня в салоне нет. Одни родители часто устраивают из-за этого сцену, другие — пытаются усадить дите на колени и просят меня везти «аккуратненько». В обоих случаях отказываю. Если, не дай бог, что-то случится с ребенком, ответственность нести мне.
Седьмое место. Поесть и потусить
— Забираю парня из фастфуд-заведения. В одной руке шаурма, в другой — газировка. Я есть в своей машине запрещаю. А то после поездки по всему салону крошки и пятна.
То же самое с музыкой. В первые пару часов смены я еще позволяю пассажирам ставить свои песни, включать радио. Дальше — извините, прошу тишины. 12 часов за рулем — колоссальный труд. Взаимодействие с людьми — тем более. К сожалению, это понимают единицы.
Восьмое место. Обыкновенное хамство
— Вообще, за столько лет я уже стала видеть людей насквозь. Только гляну, сразу понятно — с негативом идет. Наверное, день неудачный, вот злость и срывает. Иногда я просто молчу. Но если чувствую, что человек переходит грань, могу и ответить.
Еще понятно, когда клиент хочет помолчать (я и сама люблю тихие поездки), а когда — поговорить «за жизнь». Чего только ни наслушалась. Женатые рассказывали про проблемы с супругой и спрашивали, как с ней разговаривать, как «разрулить». У меня с мужем тоже всякое было, поэтому подсказывала. Кто знает, может чем-то и помогла.
Молодые девочки: или парень бросил, или проблемы с учебой. Кстати, слезно умоляли помочь сдать на права. Да просто правила, дорогие мои, надо учить.
Особенно запомнился немолодой мужчина. Его везла с вокзала в Горный. Долго ехали, он мне про всю свою жизнь рассказал. Сам из Самары, вполне успешный бизнесмен. Однажды приехал в Горный и все — влюбился навсегда.
Переехал, основал турбазу. Я там была — красотища нереальная. Под конец пути выяснилось, что едет он с похорон единственного сына — разбился. Очень эту поездку запомнила.
Немного об Анне Литвиновой
У Анны среднее специальное образование и неоконченное высшее. Добавляет, что по специальности ни дня не работала. К водительскому делу пришла вслед за мужем. Он тоже таксист.
Познакомились в студенческие годы, на вечеринке. По словам Анны, будущий супруг долго ее добивался, а ей самой поначалу «не очень нравился». У пары взрослая дочь. Она работает неонатологом. Хотя, когда-то хотела попробовать себя в такси.
Помимо такси, Литвинова работает мастером по наращиванию ресниц на дому. Планирует развиваться в этом направлении и оттачивать мастерство. Но признается, что за рулем пока зарабатывает больше, а устает меньше.