5 декабря
﻿
Жизнь

От чего стоит отказаться на Прокопьев день: приметы и традиции 5 декабря

В народном календаре 5 декабря — Прокопьев день. Православная церковь сегодня чтит память святого Прокопия Чтеца, родившегося в Иерусалиме. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Зима. Иней. Рябина.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов

Традиции Прокопьева дня

Прокопия почитали как покровителя путешественников, ведь он как бы «прокапывал» путь. Потому люди возлагали на него большие надежды и ждали хорошего санного пути.

Особенно он был необходим для мужчин, которые ездили по дрова и сено. Вечерами они вместе с сыновьями занимались ремонтом и изготовлением саней.

Дети, а порой молодые парни и девушки, собирались шумными компаниями, катались с горок и играли в снежки. Вечером загадывали друг другу загадки и рассказывали фантастичные сказки.

На Прокопия устраивали мужские братчины. Мужчины варили общественное пиво и угощали им всех вокруг.

Дорога. Алтай. Зима.
Дорога. Алтай. Зима.
Евгения Родочинская

Что нельзя делать 5 декабря?

  • Не стоит дарить живые цветы — они могут забрать энергию человека.
  • Нельзя отдавать соль и сахар — с ними могут унести благополучие из семьи.
  • Если у вас заночевали гости, то не рекомендуется стелить им ту постель, на которой спали супруги — к разладу в семье.
  • Нельзя отказывать в милостыне — иначе можно навлечь на себя несчастья.
Зима. Снег.
Зима. Снег.
СС0

Приметы Прокопьева дня

  • Теплая погода на Прокопа сулит длинную и снежную зиму.
  • Если у костра разгорелась сажа, то будет пасмурно и снежно.
  • Если волки из леса вышли и подходят близко к человеческому жилищу, то зима будет суровой и затяжной.
  • Если на улице мороз, а в проруби вода находится выше уровня льда, то грядет оттепель и снег с дождем.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость