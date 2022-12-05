От чего стоит отказаться на Прокопьев день: приметы и традиции 5 декабря

В народном календаре 5 декабря — Прокопьев день. Православная церковь сегодня чтит память святого Прокопия Чтеца, родившегося в Иерусалиме. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Прокопьева дня

Прокопия почитали как покровителя путешественников, ведь он как бы «прокапывал» путь. Потому люди возлагали на него большие надежды и ждали хорошего санного пути.

Особенно он был необходим для мужчин, которые ездили по дрова и сено. Вечерами они вместе с сыновьями занимались ремонтом и изготовлением саней.

Дети, а порой молодые парни и девушки, собирались шумными компаниями, катались с горок и играли в снежки. Вечером загадывали друг другу загадки и рассказывали фантастичные сказки.

На Прокопия устраивали мужские братчины. Мужчины варили общественное пиво и угощали им всех вокруг.

Дорога. Алтай. Зима. Евгения Родочинская

Что нельзя делать 5 декабря?

Не стоит дарить живые цветы — они могут забрать энергию человека.

Нельзя отдавать соль и сахар — с ними могут унести благополучие из семьи.

Если у вас заночевали гости , то не рекомендуется стелить им ту постель , на которой спали супруги — к разладу в семье.

то не рекомендуется стелить им ту постель на которой спали супруги — к разладу в семье. Нельзя отказывать в милостыне — иначе можно навлечь на себя несчастья.

Зима. Снег. СС0

Приметы Прокопьева дня