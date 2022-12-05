От чего стоит отказаться на Прокопьев день: приметы и традиции 5 декабря

Традиции Прокопьева дня
Прокопия почитали как покровителя путешественников, ведь он как бы «прокапывал» путь. Потому люди возлагали на него большие надежды и ждали хорошего санного пути.
Особенно он был необходим для мужчин, которые ездили по дрова и сено. Вечерами они вместе с сыновьями занимались ремонтом и изготовлением саней.
Дети, а порой молодые парни и девушки, собирались шумными компаниями, катались с горок и играли в снежки. Вечером загадывали друг другу загадки и рассказывали фантастичные сказки.
На Прокопия устраивали мужские братчины. Мужчины варили общественное пиво и угощали им всех вокруг.
Что нельзя делать 5 декабря?
- Не стоит дарить живые цветы — они могут забрать энергию человека.
- Нельзя отдавать соль и сахар — с ними могут унести благополучие из семьи.
- Если у вас заночевали гости, то не рекомендуется стелить им ту постель, на которой спали супруги — к разладу в семье.
- Нельзя отказывать в милостыне — иначе можно навлечь на себя несчастья.
Приметы Прокопьева дня
- Теплая погода на Прокопа сулит длинную и снежную зиму.
- Если у костра разгорелась сажа, то будет пасмурно и снежно.
- Если волки из леса вышли и подходят близко к человеческому жилищу, то зима будет суровой и затяжной.
- Если на улице мороз, а в проруби вода находится выше уровня льда, то грядет оттепель и снег с дождем.
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