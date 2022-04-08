8 апреля
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Жизнь

От -4 до +9 и северный ветер. Какая погода будет в Алтайском крае 9−11 апреля

В Алтайском крае плюсовые температуры уживаются с дождем и снегом. Рассказываем, какой будет погода в регионе с 9 по 11 апреля.

Весна, небо.
Весна, небо.
pixabay.com/

Погода в Алтайском крае 9−11 апреля

По данным алтайского Гидрометцентра, ночью 9 апреля в в северных и восточных районах края возможны дождь и мокрый снег. Установится температура −4…+1 градус. Днем потеплеет до +4…+9 — также с дождем и снегом. Ветер ожидается северо-западный, до 18 метров в секунду.

Ночью 10 апреля в Алтайском крае вероятны −2…−7 градусов с небольшим мокрым снегом, а днем снова «обоснуются» +4…+9 градусов, но уже без осадков. Местами сохранится гололедица. Ветер скоростью до 8 метров будет дуть с севера.

Ночью 11 апреля градусник покажет −3…−8 градусов, днем +4…+9 градусов. Осадков не предвидится.

Весна. Цветы в горах.
Весна. Цветы в горах.
СС0

Погода в Барнауле 9−11 апреля

Ночью 9 апреля в Барнауле прогнозируют −1…+1 градусов с мокрым снегом в первой половине ночи. Днем отметка термометра достигнет +4…+6 градусов. Ветер ожидается северо-западный, до 13 метров в секунду.

Ночью 10 апреля в краевой столице установится температура −2…−4 градуса, а днем снова +4…+6 градусов. Без осадков.

Ночью 11 апреля возможны −4…−6 градусов, а днем +4…+6 градусов, также без дождя и снега. Ветер до 8 метров будет дуть с северо-запада.

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