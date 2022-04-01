1 апреля
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Жизнь

От -4 до +20 и юго-западный ветер. Летнее тепло придет в Алтайский край 2−4 апреля

Первый «пляжный сезон» — с теплом и преимущественно без осадков — открывается в Алтайском крае. Рассказываем, какой будет погода в регионе 2−4 апреля.

Солнце, лето, тепло.
Солнце, лето, тепло.
altapress.ru

Погода в Алтайском крае 2−4 апреля

По данным регионального Гидрометцентра, ночью 2 апреля в Алтайском крае вероятна температура −4…+1 градус — без осадков и с гололедицей.
Днем градусник покажет +4…+9 (по югу до +17) градусов. Местами пройдет дождь. Ветер скоростью до 17 метров в секунду будет дуть с юго-запада.

Ночью 3 апреля синоптики прогнозируют 0…+5 (местами -5) градусов. В отдельных районах возможны небольшой дождь и мокрый снег.
Днем на термометре установятся +5…+10 (по югу до +17) градусов.

Ночью 4 апреля температура в регионе достигнет +2…+7 градусов с небольшим дождем.
Днем ожидаются +9…+14 (местами +20) градусов.

Небо, погода.
Небо, погода.
СС0

Погода в Барнауле 2−4 апреля

Ночью 2 апреля в Барнауле похолодает до 0…-2 градусов, а днем возможны +6…+8 градусов. К вечеру пройдет небольшой дождь.

Ночью 3 апреля в краевой столице установятся 0…+2 градуса, а также пройдут небольшой дождь и мокрый снег. Днем температура поднимется до +8…+10 градусов. Временами снова вероятен дождь, и сохранится гололедица.

Ночью 4 апреля потеплеет до +2…+4 градусов (кстати, к полудню может пройти дождь), а днем — до +12…+14 градусов. Ветер будет юго-западным, до 11 метров.

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