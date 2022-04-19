От -5 до +18. Какая погода будет в Алтайском крае 19−21 апреля

В Алтайский край возвращаются дожди и снег. Какой будет погода с 19 по 21 апреля, рассказали в региональном Гидрометцентре.

Погода в Алтайском крае 19−21 апреля

Ночью 19 апреля в Алтайском крае ожидаются небольшой дождь и температура 0…+5 градусов. Днем возможен дождь по югу, а градусник покажет +9…+14 градусов. Ветер будет северо-западный, до 16 метров в секунду.

Ночью 20 апреля вероятны 0…-5 градусов. А днем потеплеет до +8…+13 (местами по югу +18) градусов, при этом синоптики прогнозируют дождь.

Ночью 21 апреля в регионе похолодает до 0…+5 градусов. Местами пройдут дожди и мокрый снег. Днем термометр снова установится на отметке до +18 градусов.

Небо , погода. СС0

Погода в Барнауле 19−21 апреля

Ночью 19 апреля в Барнауле возможны +1…+3 градуса (с небольшим дождем), а днем +9…+11 градусов. Ветер до 9 метров также будет дуть с северо-запада.

Ночью 20 апреля ожидается температура 0…-2 градуса, а днем +9…+11 градусов с умеренным дождем.

Ночью 21 апреля в краевой столице вероятны +1…+3 градуса, а днем +11…+13 градусов. В эти сутки пройдут небольшой дождь и мокрый снег.