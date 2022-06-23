От футболиста до артиста. Как и почему Пьер Нарцисс получил имя «Шоколадного зайца»

Детство

Пьер Нарцисс родился в Центральной Африке, в Камеруне. Мальчик воспитывался в образованной семье. Его мать училась во Франции и работала банкиром, а отец прошел учебу в Германии и позже стал владельцем бизнеса. Дома говорили на одном из африканских языков, но еда и быт были ближе к европейским.

С детских лет Пьер мечтал стать профессиональным футболистом, но в подростковом возрасте увлекся игрой на саксафоне. В 14 лет вместе с друзьями из музыкальной школы создал свою первую группу. Мальчики пели не только на государственном французском языке, но и на африканских наречиях. Они выступали в камерунских заведениях.

Спорт. Футбольный мяч. CC0

Жизнь в Москве

В 1997 году Пьер приехал на время к своей сестре в Подмосковье. Он собирался на учебу во Францию, пока не узнал, что прошел кастинг на роль в фильме «Сибирский цирюльник» Никиты Михалкова. С этого и началась его столичная жизнь.

Без учебы Пьер Нарцисс свою жизнь не представлял, поэтому в те же годы поступил на журфак МГУ. Будучи студентом, он успевал подрабатывать в ночных клубах и казино. Свой артистизм он проявлял в КВН, играя за команду РУДН.

Начало музыкальной карьеры Пьера тесно связано с журналистикой. На радиостанции РДВ он принимал участие в программе Dance boom, а позднее стал ведущим рубрики «Хит FM».

Микрофон. Запись СС0

«Фабрика звезд»

В 2003 году Пьер Нарцисс прошел отбор в музыкальное реалити-шоу «Фабрика звезд — 2». Победителем он не стал, но это не помешало ему прославиться. Его хит «Шоколадный заяц» крутили на всех теле- и радиэфирах, а текст песни знал каждый подросток. Позже название «Шоколадный заяц» стало для Пьера Нарцисса нарицательным: под таким прозвищем темнокожей артист был известен широкой аудитории. На этот хит в Сети стали появляться многочисленные ремиксы от разных диджеев.

Широкая известность открыла перед Пьером двери в мир шоу-бизнеса. Он получил предложения о сотрудничестве от певиц Елены Кукарской и Жанны Фриске. Их совместные песни («Зиночка» и «Чунга-чанга») очень быстро стали хитами.

Дискотека СС0

Дальнейшая карьера

После «Фабрики» Шоколадный Заяц стал постепенно уходить из медиапространства, но продолжал время от времени появляться в телевизионных проектах. К примеру, в 2008 участвовал в передаче «Звездный лед» на канале «Россия 1». Кроме того, знаменитость давал концерты на небольших площадках и исполнял в основном полюбившиеся публике песни.

В 2013-м исполнитель записал две песни совместно с близким другом Михаилом Гребенщиковым — «Купола» и «Сахалинская любовь». В 2020 году артист порадовал поклонников клипом на песню «Чуть-чуть стерва».

Причина смерти

22 июня 2022 года стало известно, что Пьер Нарцисс скончался. По словам дочери певца, во время операции на почки сердце артиста не выдержало нагрузки на организм. Ему было 45 лет