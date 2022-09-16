Отбить экс-министра. Как алтайские трудные подростки сыграли в теннис с бизнесменами и чиновниками

Мальчик лет восьми сидит на скамейке возле спортзала в ДК «Сибэнергомаш». Плачет — проиграл теннисную партию. По правую сторону от него — бывший министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев. По левую — сопровождающий из реабилитационного центра «Солнышко». Трижды в неделю оттуда приезжают дети, чтобы научиться играть в настольный теннис и побеждать не только в игре.

Соревнования по настольному теннису для детей из центра "Солнышко".

Резче! Резче!

Сегодня у ребят из «Солнышка» первый в жизни теннисный чемпионат. Соперники, а, скорее, партнеры — чиновники, бизнесмены и другие известные персоны Алтайского края.

Мы пришли к разминке. Хотя, по шуму и количеству болельщиков казалось, что соревнования уже в разгаре. В зале четыре стола, у каждого уже стоят по два игрока. Мячи то и дело отлетают от ракеток с характерным «прыг-скок».

За ограждением стоят наставники школьников и журналисты. Ждут своей очереди сыграть партию. Тут же нервно переминаются с ноги на ногу тренеры, изредка выкрикивая наставления: «Ну, резче! Резче!».

Соревнования по настольному теннису для детей из центра «Солнышко». Елизавета Козубенко. Соревнования по настольному теннису для детей из центра «Солнышко». Елизавета Козубенко. Соревнования по настольному теннису для детей из центра «Солнышко». Елизавета Козубенко.

Один из них вспоминает, что еще месяц назад мальчишки, которые сегодня соперничают со взрослыми дядями, даже не знали, как держать ракетку.

Максим Попов,

детский тренер по настольному теннису:

Недавно я переехал в Алтайский край. На прежнем месте также работал с трудными подростками. Так что опыт есть. Не могу сказать, что они как-то отличаются от других детей. Хорошие, старательные ребятишки. Просто иногда нужно быть с ними помягче, успокоить, поддержать. Помню, один однажды сел и сказал: «Больше не буду заниматься». Пришлось поразбираться, поспрашивать, в чем дело. Через несколько дней он снова пришел на тренировку.

Спортивные победы детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, стали реальностью в проекте «Твори добро». Его организовала федерация настольного тенниса Алтайского края совместно с региональным управлением соцзащиты.

Соревнования по настольному теннису для детей из центра «Солнышко». Елизавета Козубенко.

Построят кого угодно

Сомнений в том, что активность пойдет на пользу юным личностям, не было. Кстати, возраст игроков очень разный: от 6 до 17 лет.

Алексей Дворников,

директор регионального центра подготовки спортсменов по настольному теннису:

С августа 2022 года мальчишки из «Солнышка» стали приезжать к нам два-три раза в неделю. Сейчас сформировалась команда из восьми подростков. Проблем с ними не было. Тренеры — люди жесткие, построят кого угодно. И дисциплина воспитанникам не помешает. Тем более, в центре, где они проживают, меньше возможностей для занятий спортом.

Тренировки, по словам организаторов, проходили с радостью и без прогулов. Однако в начале сентября пришлось взять двухнедельную паузу — начался учебный год.

Сегодня, почти сразу после отдыха, начинающие теннисисты показывают, как намахать ракеткой на приз. Как минимум, зрительских симпатий. Из остальных наград: сладости, грамоты, а еще вера в себя.

Поиграть с ребятами пришли не только известные барнаульцы (например, спортсмен Александр Барбашин и депутат АКЗС Александр Молотов), но и «звери».

Через дверной проем пролез медведь Михутка и пошел обниматься с народом. Сосредоточенные на игре мальчишки тут же сами побежали обнимать гостя. Он, несмотря на свои размеры, попробовал взять маленькую ракетку в лапу. Получилось. Но вот дальше хвата дело не сдвинулось.

Позже известный барнаульский медведь признался нам, что просто не мог пройти мимо благотворительного события. Старается приходить на все, но ненадолго. Оставаться в животном облике может только 15 минут. Дальше — задыхается от трогательности происходящего и уходит по-английски.

Соревнования по настольному теннису для детей из центра «Солнышко». Елизавета Козубенко. Соревнования по настольному теннису для детей из центра «Солнышко». Елизавета Козубенко. Соревнования по настольному теннису для детей из центра «Солнышко». Елизавета Козубенко.

Бодиблидер с ракеткой

Игра состояла из трех партий. В двух дети соперничали со взрослыми, а в третьей — дети с детьми. Как отмечают организаторы, партнерство со старшими взращивает в «малышах» чувство ответственности. Да и общение никогда не бывает лишним.

К теннисной нагрузке оказались не готовы даже именитые алтайские спортсмены.

Александр Барбашин,

бодибилдер:

В теннис я играл дважды в жизни. Последний раз — лет в 17. Настроился не сразу. В первую партию я изучал правила, во вторую уже пытался что-то делать, а третью — выиграл. С ребятами пока пообщаться не удалось, но я планирую. Вообще, считаю спорт важным для каждого человека. Он помогает справиться с какими-то жизненными трудностями, сформировать характер и, в конце концов, отвлечься. Вот заходишь в зал — и все проблемы забываются хоть ненадолго.

Соревнования по настольному теннису для детей из центра «Солнышко». Елизавета Козубенко.

Сотрудники реабилитационного центра «Солнышко» отмечают, что активный образ жизни и общение с успешными людьми изменили их подопечных в лучшую сторону.

Дарья Кормилицина,

заведующая отделением в реабилитационном центре «Солнышко»:

Вовлечение детей в творческую и спортивную деятельность — это часть восстановительного процесса. Подобной тактики мы придерживались с самого основания учреждения. Хотя, нынешнее поколение не отличается особой любовью к спорту. Пришлось приложить некоторые усилия, чтобы привести сюда детей. Но те, кто все-таки пришли, не пожалели. Здесь и условия гораздо лучше.

Без денег и сладостей

Кстати, инвентарь для настольного тенниса обходится недешево. Например, только ракетка стоит 3 тыс. рублей. Воспитанникам из «Солнышка» все необходимое на время тренировок и соревнований выдают бесплатно.

Женщина добавляет, что всего за месяц дети подтянулись не только физически, но и морально. Некоторые просили увеличить нагрузку. Всего осваивают настольный теннис 15 человек. Но приехать на местный «чемпионат» смогли только восемь. «Учебный процесс превыше всего», — говорит Кормилицина.

Тренеры и организаторы проекта сходятся во мнении, что на нынешнем этапе занятия проходят, скорее, на уровне хобби. От мальчишек многого не требуют, хотя за техникой исполнения, режимом сна и питания следят. Так, уже месяц ограничивают для теннисистов сладости.

Но даже несмотря на эти жертвы, пробиться в большой спорт будет непросто, признаются благотворители. Впрочем, и желающих прорваться в большой мир малого тенниса пока нет.

Соревнования по настольному теннису для детей из центра «Солнышко». Елизавета Козубенко.

Бывший министр спорта Алтайского края и основатель региональной федерации настольного тенниса Алексей Перфильев считает, что все может измениться.

— Любой вид спорта способствует превращению человека в личность. Вот сегодня речь о трудных подростках. Я когда-то таким же был. Вот, наверное, что-то в жизни получилось. Но что касается сегодняшних соревнований — это полностью заслуга тренеров и их подопечных. Посмотрим, что будет с ними через год-другой. Пока наша задача их поддерживать. Чуточка добра никому не помешает.