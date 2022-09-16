Отбить экс-министра. Как алтайские трудные подростки сыграли в теннис с бизнесменами и чиновниками

Резче! Резче!
Сегодня у ребят из «Солнышка» первый в жизни теннисный чемпионат. Соперники, а, скорее, партнеры — чиновники, бизнесмены и другие известные персоны Алтайского края.
Мы пришли к разминке. Хотя, по шуму и количеству болельщиков казалось, что соревнования уже в разгаре. В зале четыре стола, у каждого уже стоят по два игрока. Мячи то и дело отлетают от ракеток с характерным «прыг-скок».
За ограждением стоят наставники школьников и журналисты. Ждут своей очереди сыграть партию. Тут же нервно переминаются с ноги на ногу тренеры, изредка выкрикивая наставления: «Ну, резче! Резче!».
Один из них вспоминает, что еще месяц назад мальчишки, которые сегодня соперничают со взрослыми дядями, даже не знали, как держать ракетку.
Максим Попов,
детский тренер по настольному теннису:
Недавно я переехал в Алтайский край. На прежнем месте также работал с трудными подростками. Так что опыт есть. Не могу сказать, что они как-то отличаются от других детей. Хорошие, старательные ребятишки. Просто иногда нужно быть с ними помягче, успокоить, поддержать.
Помню, один однажды сел и сказал: «Больше не буду заниматься». Пришлось поразбираться, поспрашивать, в чем дело. Через несколько дней он снова пришел на тренировку.
Спортивные победы детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, стали реальностью в проекте «Твори добро». Его организовала федерация настольного тенниса Алтайского края совместно с региональным управлением соцзащиты.
Построят кого угодно
Сомнений в том, что активность пойдет на пользу юным личностям, не было. Кстати, возраст игроков очень разный: от 6 до 17 лет.
Алексей Дворников,
директор регионального центра подготовки спортсменов по настольному теннису:
С августа 2022 года мальчишки из «Солнышка» стали приезжать к нам два-три раза в неделю. Сейчас сформировалась команда из восьми подростков. Проблем с ними не было. Тренеры — люди жесткие, построят кого угодно. И дисциплина воспитанникам не помешает. Тем более, в центре, где они проживают, меньше возможностей для занятий спортом.
Тренировки, по словам организаторов, проходили с радостью и без прогулов. Однако в начале сентября пришлось взять двухнедельную паузу — начался учебный год.
Сегодня, почти сразу после отдыха, начинающие теннисисты показывают, как намахать ракеткой на приз. Как минимум, зрительских симпатий. Из остальных наград: сладости, грамоты, а еще вера в себя.
Поиграть с ребятами пришли не только известные барнаульцы (например, спортсмен Александр Барбашин и депутат АКЗС Александр Молотов), но и «звери».
Через дверной проем пролез медведь Михутка и пошел обниматься с народом. Сосредоточенные на игре мальчишки тут же сами побежали обнимать гостя. Он, несмотря на свои размеры, попробовал взять маленькую ракетку в лапу. Получилось. Но вот дальше хвата дело не сдвинулось.
Позже известный барнаульский медведь признался нам, что просто не мог пройти мимо благотворительного события. Старается приходить на все, но ненадолго. Оставаться в животном облике может только 15 минут. Дальше — задыхается от трогательности происходящего и уходит по-английски.
Бодиблидер с ракеткой
Игра состояла из трех партий. В двух дети соперничали со взрослыми, а в третьей — дети с детьми. Как отмечают организаторы, партнерство со старшими взращивает в «малышах» чувство ответственности. Да и общение никогда не бывает лишним.
К теннисной нагрузке оказались не готовы даже именитые алтайские спортсмены.
Александр Барбашин,
бодибилдер:
В теннис я играл дважды в жизни. Последний раз — лет в 17. Настроился не сразу. В первую партию я изучал правила, во вторую уже пытался что-то делать, а третью — выиграл. С ребятами пока пообщаться не удалось, но я планирую.
Вообще, считаю спорт важным для каждого человека. Он помогает справиться с какими-то жизненными трудностями, сформировать характер и, в конце концов, отвлечься. Вот заходишь в зал — и все проблемы забываются хоть ненадолго.
Сотрудники реабилитационного центра «Солнышко» отмечают, что активный образ жизни и общение с успешными людьми изменили их подопечных в лучшую сторону.
Дарья Кормилицина,
заведующая отделением в реабилитационном центре «Солнышко»:
Вовлечение детей в творческую и спортивную деятельность — это часть восстановительного процесса. Подобной тактики мы придерживались с самого основания учреждения. Хотя, нынешнее поколение не отличается особой любовью к спорту. Пришлось приложить некоторые усилия, чтобы привести сюда детей. Но те, кто все-таки пришли, не пожалели. Здесь и условия гораздо лучше.
Без денег и сладостей
Кстати, инвентарь для настольного тенниса обходится недешево. Например, только ракетка стоит 3 тыс. рублей. Воспитанникам из «Солнышка» все необходимое на время тренировок и соревнований выдают бесплатно.
Женщина добавляет, что всего за месяц дети подтянулись не только физически, но и морально. Некоторые просили увеличить нагрузку. Всего осваивают настольный теннис 15 человек. Но приехать на местный «чемпионат» смогли только восемь. «Учебный процесс превыше всего», — говорит Кормилицина.
Тренеры и организаторы проекта сходятся во мнении, что на нынешнем этапе занятия проходят, скорее, на уровне хобби. От мальчишек многого не требуют, хотя за техникой исполнения, режимом сна и питания следят. Так, уже месяц ограничивают для теннисистов сладости.
Но даже несмотря на эти жертвы, пробиться в большой спорт будет непросто, признаются благотворители. Впрочем, и желающих прорваться в большой мир малого тенниса пока нет.
Бывший министр спорта Алтайского края и основатель региональной федерации настольного тенниса Алексей Перфильев считает, что все может измениться.
— Любой вид спорта способствует превращению человека в личность. Вот сегодня речь о трудных подростках. Я когда-то таким же был. Вот, наверное, что-то в жизни получилось. Но что касается сегодняшних соревнований — это полностью заслуга тренеров и их подопечных. Посмотрим, что будет с ними через год-другой. Пока наша задача их поддерживать. Чуточка добра никому не помешает.