15 декабря
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Жизнь

Отдых во время длительных поездок. Как безопасно и комфортно преодолевать сотни километров за рулем авто

Далекие города и страны манят многих путешественников, а кто-то отправляется в дорогу по долгу службы. Нередко сотни километров приходится преодолевать именно на машине, где важно оставаться бодрым и готовым к неожиданностям. Как путешествовать безопасно и комфортно для себя — в нашем материале.

Отдых во время дальнего путешествия на автомобиле.
Отдых во время дальнего путешествия на автомобиле.
Фото: ru.frepik.com, автор freepik.

Отдых — ценнее всего

В Госавтоинспекции подчеркивают: длительное управление транспортным средством может негативно сказаться на состоянии водителя. Мерное покачивание и однообразное мелькание перед глазами усыпляют даже самого стойкого водителя и могут погрузить в "дорожный транс". Чтобы этого избежать, необходимо периодически останавливаться для отдыха.

Согласно «Нормам времени управления транспортным средством и отдыха» (п. 26.1 ПДД РФ) водитель должен сделать перерыв на отдых после того, как он провел за рулем 4 часа 30 минут. Продолжительность отдыха — не менее 45 минут. По желанию водитель может разделить время отдыха на несколько частей. При этом первая часть отдых должна составлять 15 минут и последняя 30 минут. Такие промежутки позволят водителю восстановиться и безопасно продолжить путь.

Но бывают и такие ситуации, когда четыре часа поездки давно миновали, а ближайшей стоянки для отдыха еще не видно. В таком случае водитель может увеличить время за рулем, чтобы доехать до ближайшего привала. Согласно правил дорожного движения, это время не должно превышать одного часа.

Время на сон и ужин

Помимо остановок во время поездки водитель также должен полноценно отдохнуть от дороги в течение 11 часов — с обязательным перерывом на сон. При необходимости время перерыва можно сократить до 9 часов, но на такие подвиги стоит идти не чаще трех раз в неделю.

Если в дальний путь приходится выходить регулярно, то на неделе у водителя должно быть два выходных дня или 45 часов непрерывного отдыха.

Дороги мои дороги

Всего же в сутки водитель может проехать не более девяти часов. В правилах допускается увеличение этого времени до 10 часов. Но делать так стоит не более двух раз в неделю.

Водителю следует проводить время за рулем не более 56 часов в течение одной недели и 90 часов — в течение двух недель.

Музыка лучше кофе

Как же не заскучать во время долгой дороги? Есть простые и безопасные способы взбодриться во время поездки:

  • Слушать музыку. Она разгонит тишину в салоне и поднимет настроение, а главное — повысит активность мозга, необходимую для вождения автомобиля.
  • Проветривать салон. Время от времени рекомендуется прогонять в салоне прохладный воздух с помощью кондиционера или просто через открытое окно.
  • Разговаривать с пассажирами. Во время монотонной поездки разговоры с пассажирами могут спасти водителя от опасной дремоты. А вот разговаривать по телефону за рулем — опасно, так как это смещает фокус внимания с дорожной обстановки, а также замедляют реакцию водителя, что может привести к ДТП. Так например за телефонными разговорами легко не заметить дорожный знак или пропустить нужный поворот. Напоминаем, за разговоры по телефону, не оборудованному устройством типа «hands free», положен административный штраф в размере 1,5 тыс. рублей.

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