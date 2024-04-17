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Жизнь

Открытие Private Banking провел в Барнауле встречу закрытого клуба Art of Life

Открытие Private Banking организовал новую встречу клуба Art of Life, объединяющего клиентов Открытие Private Banking в Барнауле. На музыкальном вечере гости стали зрителями выступления джаз-трио «Неквартет».

Традиционное мероприятие закрытого клуба Art of Life (Арт оф Лайф) состоялось вечером 16 апреля в ресторане «Живые души».

Рады встрече с участниками клуба Art of Life в новом году. Джаз-трио «Неквартет» придало вечеру особенное настроение, исполнив авторские и всем известные джазовые композиции, — отметила Татьяна Зенцова, директор дополнительного офиса банка «Открытие» (входит в группу ВТБ) в Барнауле.

Клуб Art of Life регулярно проводит встречи клиентов Открытие Private Banking (Приват Банкинг) с популярными артистами, музыкантами и ведущими экспертами в разных сферах.

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