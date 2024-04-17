Открытие Private Banking провел в Барнауле встречу закрытого клуба Art of Life

Традиционное мероприятие закрытого клуба Art of Life (Арт оф Лайф) состоялось вечером 16 апреля в ресторане «Живые души».
Рады встрече с участниками клуба Art of Life в новом году. Джаз-трио «Неквартет» придало вечеру особенное настроение, исполнив авторские и всем известные джазовые композиции, — отметила Татьяна Зенцова, директор дополнительного офиса банка «Открытие» (входит в группу ВТБ) в Барнауле.
Клуб Art of Life регулярно проводит встречи клиентов Открытие Private Banking (Приват Банкинг) с популярными артистами, музыкантами и ведущими экспертами в разных сферах.
Самое важное - в нашем Telegram-канале