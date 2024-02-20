Отправка гуманитарного груза в зону СВО

Волонтерское движение «Сибирь своих не бросает» совместно с депутатом АКЗС Максимом Банных отправили партию гуманитарного груза в зону СВО.

Волонтерское движение «Сибирь своих не бросает» совместно с депутатом АКЗС Максимом Банных отправили партию гуманитарного груза в зону СВО.

Очередной гуманитарный груз из Барнаула отправился 16 февраля в зону специальной военной операции. Это инструменты и оборудование для бойцов Алейской военной части. Они собраны силами волонтеров и неравнодушных жителей.

Груз отправили на двух грузовых фурах. Волонтеры собрали спецсредства, одежду, различные инструменты, средства гигиены, продукты питания. За помощью в доставке гуманитарной помощи движение обратилось к депутату Алтайского краевого Законодательного Собрания Максиму Банных. Также депутат приобрел и передал бойцам 35-й войсковой бригады 2 кроссовых мотоцикла и дрон для выполнения боевых задач (за мотоциклами отдельно обратились бойцы бригады). Вся гуманитарная помощь идет на обеспечение алейских военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО.

Волонтерское движение «Сибирь своих не бросает» занимается очень важным делом — помогает бойцам из Алейской бригады. Я считаю своим долгом поддерживать волонтеров и наших солдат на передовой. Груз собрали нужный, я уверен, что все вещи, которые собрали земляки, пригодятся ребятам в их нелегкой боевой работе, — сказал Максим Банных.

Волонтерское движение «Сибирь своих не бросает» создано в октябре 2022 года в Алейске. Сегодня движение объединяет более 1000 человек. Волонтеры движения оказывают активную поддержку военнослужащим — занимаются формированием гуманитарной помощи и доставляют бойцам СВО. На счету движения организация более 20 отправок.

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