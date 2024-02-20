20 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Отправка гуманитарного груза в зону СВО

Волонтерское движение «Сибирь своих не бросает» совместно с депутатом АКЗС Максимом Банных отправили партию гуманитарного груза в зону СВО.

Волонтерское движение «Сибирь своих не бросает» совместно с депутатом АКЗС Максимом Банных отправили партию гуманитарного груза в зону СВО.
Волонтерское движение «Сибирь своих не бросает» совместно с депутатом АКЗС Максимом Банных отправили партию гуманитарного груза в зону СВО.
Фото: Максим Платонов.

Очередной гуманитарный груз из Барнаула отправился 16 февраля в зону специальной военной операции. Это инструменты и оборудование для бойцов Алейской военной части. Они собраны силами волонтеров и неравнодушных жителей.

Груз отправили на двух грузовых фурах. Волонтеры собрали спецсредства, одежду, различные инструменты, средства гигиены, продукты питания. За помощью в доставке гуманитарной помощи движение обратилось к депутату Алтайского краевого Законодательного Собрания Максиму Банных. Также депутат приобрел и передал бойцам 35-й войсковой бригады 2 кроссовых мотоцикла и дрон для выполнения боевых задач (за мотоциклами отдельно обратились бойцы бригады). Вся гуманитарная помощь идет на обеспечение алейских военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО.

Волонтерское движение «Сибирь своих не бросает» занимается очень важным делом — помогает бойцам из Алейской бригады. Я считаю своим долгом поддерживать волонтеров и наших солдат на передовой. Груз собрали нужный, я уверен, что все вещи, которые собрали земляки, пригодятся ребятам в их нелегкой боевой работе, — сказал Максим Банных.

Волонтерское движение «Сибирь своих не бросает» создано в октябре 2022 года в Алейске. Сегодня движение объединяет более 1000 человек. Волонтеры движения оказывают активную поддержку военнослужащим — занимаются формированием гуманитарной помощи и доставляют бойцам СВО. На счету движения организация более 20 отправок.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость