Отрицательная динамика. Александр Терентьев поставил перед Правительством края вопрос о ежегодной реальной индексации зарплат медикам

Статистика говорит одно, а люди на встречах — прямо противоположное. Речь идет о заработной плате медицинских работников на местах, которая, по словам жителей Крутихинского района, не растет, как отчитываются власти, а снижается, путем сокращения размера стимулирующих доплат и даже их полной отмены.

Об этом крутихинцы рассказали депутату Госдумы Александру Терентьеву, отметив, что в соседнем Камне-на-Оби медики получают эти доплаты. Чем районные хуже? Также медики сообщили, что у них несколько лет не менялась окладная часть.

— При полной нагрузке, с дежурствами и совмещениями, заработная плата врача может не достигать даже 30 тысяч рублей,—- рассказывают жители.

По их словам, есть проблемы с отпусками — в частности, сообщили о сокращении продолжительности дополнительного оплачиваемого отпуска за работу во вредных или опасных условиях. Руководство уведомило, что соответствующие изменения в трудовые договоры вступят с начала текущего года. Александр Терентьев полагает, что действия руководства ЦРБ по сокращению отпусков, является противоправными и требуют пресечения.

Сигналы о низких заработных платах медиков поступают и из других районов края. Например, медсестра КГБУЗ «Шипуновская ЦРБ» за ноябрь прошлого года получила чуть больше 16,5 тысяч рублей при полной нагрузке и стаже 41 год. Зарплата медсестры 1 категории всего на 2 рубля выше технического работника. И премия по году — у медсестры 6 тыс. рублей, а у технички 5 тысяч. А как же профессиональные навыки, сложность выполняемой работы, уровень квалификации, опыт, ответственность, в конце концов — разве эти параметры перестали учитываться при определении размера оплаты труда?

Александр Терентьев направил депутатский запрос в Правительство Алтайского края, в котором попросил не только разъяснить, почему происходит такая неразбериха с заработными платами в районных ЦРБ, и какие меры предпринимаются Правительством для разрешения ситуации, но также поставил перед руководством края вопрос о ежегодной индексации зарплат медикам.

Сайт: https://altai.spravedlivo.ru/21966010