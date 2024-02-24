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Жизнь

«P.S.»: в первый день весны выйдет новый альбом Аллы Пугачевой. Что об этом известно

Народная артистка СССР Алла Пугачева выпускает новый альбом. 11 песен будут доступны с 1 марта на стриминговых платформах, сообщает «СтарХит».

Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала".
Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала".
Олег Влади в youtube.com

Название нового альбома — «P.S.».

В него вошли live-версии композиций, которые в 2019 году певица исполняла на юбилейном концерте «Алла Пугачева. P.S.». Тогда певица дала концерты в Москве и Минске.

Шоу тогда спродюсировал Анатолий Лопатин, указывает "Фонтанка".

В альбом войдут известные многим композиции, но в новых аранжировках — «Свеча горела», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет». А также новые песни.

Пугачева имеет два ордена «За заслуги перед Отечеством» — II и III степени, лауреат Государственной премии.

Визит

Выход нового альбома никак не связан с последним визитом Аллы Пугачевой в Россию, заверил Лопатин. Она вернулась в Россию в ноябре 2023 года. Тогда же стало известно о ее визите в тверскую студию звукозаписи «Салам». Звукорежиссер студии рассказал, что Примадонна спела три песни для внутреннего пользования.

Ранее Алла Пугачева объяснила, кого назвала холопами, рабами и рассказала о своем богатстве. Она обратилась к своим критикам на своей странице в соцсети.

Она назвала их «недоличностями», «завистниками и клеветниками». По ее словам, критики «пытаются оттолкнуть от нее людей», ради которых она «всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью».

Также певица призналась в любви к российскому народу, назвала его «заложником».

Также Алла Пугачева заявила, что «свою миссию выполнила» и давно не поет, но ее «уставший голос» до сих пор звучит, «и ноги ходят, и глаза видят, и уши слышат». Примадонна пообещала дожить «до победы света над тьмой».

А главным богатством она назвала свою свободу.

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