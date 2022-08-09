Православные почитают в этот день святого Пантелеймона. По поверьям, он успешно лечил тяжелобольных людей. Причём делал это совершенно бесплатно. В народе 9 августа называют Пантелеймоном Целителем и говорят, что хирургические вмешательства в организм в этот день будут успешными. О других народных приметах и обычаях на 9 августа — в материале altapress.ru