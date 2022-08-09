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Жизнь

Пантелеймон Целитель — хороший день для начала путешествия. Народные приметы и обычаи на 9 августа

Православные почитают в этот день святого Пантелеймона. По поверьям, он успешно лечил тяжелобольных людей. Причём делал это совершенно бесплатно. В народе 9 августа называют Пантелеймоном Целителем и говорят, что хирургические вмешательства в организм в этот день будут успешными. О других народных приметах и обычаях на 9 августа — в материале altapress.ru

Капуста, овощи, продукты.
Капуста, овощи, продукты.
СС0

Наши предки считали, что работать в этот день строго запрещено. Считалось, что даже самое доброе дело, затеянное на Пантелеймона, имело плохой конец.

Человек, родившийся в этот день, будет трудолюбив, у него появится дар к врачеванию и медицине, а с помощью трав он сможет исцелять многие болезни.

Приготовление в этот день пирогов с капустой считалось обрядом.

Приметы и поверья на 9 августа

  • К вечеру навозные жуки разлетались низко — хорошая погода продержится долго.
  • В том месте, где радуга опустилась в воду, пойдет дождь.
  • Утки раскричались и расплескались в воде — жди плохой погоды.
  • Крик иволги или удода предвещает дождь.
  • Преобладающий в радуге красный цвет предвещает ветер.
  • В стогах и на сеновалах индейки да куры возятся — значит, наступит теплая погода.
  • Рыба-вьюн ловится хорошо — скоро дождь.
  • С вечера фазан уселся на дереве — следующий день будет погожий, а осень — сухая и теплая.
  • Полевые работы на Пантелеймона — к пожару.
  • Перевозить сено или зерно на 9 августа — совершить грех.
  • Молебен в церкви во славу святого Пантелеймона, а дома чтение молитвы у его иконы — обязательно приведут к скорому выздоровлению больного.
  • Съеденный ребенком, в этот день капустный лист, принесет ему успехи в учебе.
  • Поставленный в вазу, цветок подсолнуха со своего огорода — сулит счастье.
  • Начать путешествие в этот день — хороший знак.
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