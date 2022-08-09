Наши предки считали, что работать в этот день строго запрещено. Считалось, что даже самое доброе дело, затеянное на Пантелеймона, имело плохой конец.
Человек, родившийся в этот день, будет трудолюбив, у него появится дар к врачеванию и медицине, а с помощью трав он сможет исцелять многие болезни.
Приготовление в этот день пирогов с капустой считалось обрядом.
Приметы и поверья на 9 августа
- К вечеру навозные жуки разлетались низко — хорошая погода продержится долго.
- В том месте, где радуга опустилась в воду, пойдет дождь.
- Утки раскричались и расплескались в воде — жди плохой погоды.
- Крик иволги или удода предвещает дождь.
- Преобладающий в радуге красный цвет предвещает ветер.
- В стогах и на сеновалах индейки да куры возятся — значит, наступит теплая погода.
- Рыба-вьюн ловится хорошо — скоро дождь.
- С вечера фазан уселся на дереве — следующий день будет погожий, а осень — сухая и теплая.
- Полевые работы на Пантелеймона — к пожару.
- Перевозить сено или зерно на 9 августа — совершить грех.
- Молебен в церкви во славу святого Пантелеймона, а дома чтение молитвы у его иконы — обязательно приведут к скорому выздоровлению больного.
- Съеденный ребенком, в этот день капустный лист, принесет ему успехи в учебе.
- Поставленный в вазу, цветок подсолнуха со своего огорода — сулит счастье.
- Начать путешествие в этот день — хороший знак.