Пара ворот и сотня мячей: «Мария-Ра» подарила детям Новоалтайска футбольную площадку

1 сентября на территории школы № 1 в 8-м микрорайоне Новоалтайска торжественно открыли новую площадку для мини-футбола. Ее возвели на средства торговой сети «Мария-Ра». Компания также подарила школе 100 мячей. Чем хороша площадка и почему ее смонтировали именно здесь — читайте в нашем репортаже.

Победители на поле

«Мягко, как на ковре», «можно делать подкаты и не бояться получить травму», «здесь проще играть на технику» — таковы первые отзывы мальчишек, вышедших на новую площадку. Зеленое поле 40 на 20 метров с искусственным покрытием, ворота с сетками, ограждения, скамейки с навесами и даже освещение — все сделано по современным стандартам.

Мальчики хорошо понимают, о чем говорят: каждый занимается футболом по несколько лет. В школе базируется футбольная секция детско-юношеской спортивной школы. Ее воспитанники 10 лет подряд выигрывают все футбольные соревнования в городе, участвуют в краевых турнирах и даже в более статусных состязаниях.

Ольга Зенкевич,

директор школы:

Нам есть чем гордиться. Наши ученики вписали не одну яркую страницу в спортивную жизнь города, а в 2017 году наша команда заняла первое место в Красноярске на первенстве зоны «Сибирь» по мини-футболу в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу». Мы очень признательны за такой подарок, обещаем сохранить площадку и приумножить наши достижения.

Открытие новой площадки для мини-футбола Иван Кузьмин

С подачи УЕФА

Новый спортивный объект появился в Новоалтайске в рамках проекта УЕФА «Хет-трик». По нему с 2005 года по всей стране при спортивных и общеобразовательных школах, вузах и просто в жилых районах строят мини-футбольные площадки с искусственным покрытием. Цель — популяризировать этот вид спорта среди молодежи.

Чтобы Новоалтайск присоединился к проекту, объединились несколько структур. Алтайская краевая федерация футбола (АКФФ) выделила покрытие. Основные затраты на строительство объекта взял на себя спонсор и меценат — основатель сети «Мария-Ра» Александр Ракшин.

Ольга Соколова,

директор компании «Розница» торговой сети «Мария-Ра»:

Девиз компании — «От здорового питания к здоровому образу жизни». Кому, как не детям, создавать условия, чтобы они были спортивными и здоровыми? Это наш вклад в развитие подрастающего поколения и спорта в городе.

Она отметила, что в школе № 1 среди 1,5 тыс. учеников есть в том числе дети сотрудников компании. Ольга Соколова вручила воспитанникам сотню мячей и сказала всем собравшимся: «Очень верим в то, что здесь, в школе № 1, вырастет свой Артем Дзюба».

Не первый соцпроект

Глава администрации Новоалтайска Сергей Емереев рассказал «СК», что всего несколько месяцев назад на месте мини-футбольной площадки находилась старая хоккейная коробка. Она испортилась, и лед на ней давно не заливали. Коробку отремонтируют и установят в одном из дворов.

Сергей Еремеев,

глава Новоалтайска:

Футбольную площадку еще до открытия облюбовала детвора. Если бы мы свет не отключали, они бы всю ночь играли.

По его словам, это уже не первый социальный проект в городе, который удалось воплотить в жизнь в сотрудничестве с компанией «Мария-Ра». В 2017 году при участии ритейлера власти модернизировали спортклуб «Метеор» в Белоярске (район Новоалтайска, в котором проживают 12 тыс. человек).

Открытие новой площадки для мини-футбола Иван Кузьмин

Сергей Еремеев,

глава Новоалтайска:

«После этого «Мария-Ра» любезно согласилась подарить городу такую замечательную площадку. Если мы будем каждый год делать такие вещи для города, станем жить красиво и правильно. А бытие определяет сознание, как известно. Я бы хотел, чтобы весь бизнес был таким социально ответственным, как «Мария-Ра» и лично Александр Федорович Ракшин. Низкий им поклон и большое спасибо за неравнодушное отношение к детям и городу в целом.

Сергей Еремеев вручил представителям компании благодарственные письма и подчеркнул, что надеется на дальнейшее сотрудничество в деле развития и пропаганды здорового образа жизни.

Также глава города поблагодарил президента Алтайского краевого общественного фонда Алексея Смертина «Юные дарования» Евгения Борисова, исполнительного директора АКФФ Бориса Трофимова и самого Алексея Смертина — президента АКФФ.

Открытие новой площадки для мини-футбола Иван Кузьмин

Пустовать не будет

Совсем скоро новая мини-футбольная площадка примет первенство города среди школ, рассказал Евгений Рудмин, тренер детско-юношеской спортшколы № 2. Он доволен качеством покрытия и говорит, что это небольшое футбольное поле позволит более эффективно готовить ребят.

Евгений Рудмин,

тренер детско-юношеской спортшколы № 2: