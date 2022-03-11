Паровоз вместо Христоса. Тест: что вы знаете о цензуре

«Полезной истине пути не заграждает, живой поэзии резвиться не мешает», — писал Александр Пушкин в сатирическом «Послании цензору» ровно 300 лет назад. Как «кромсали» самого поэта и других «острых на язык» — узнайте в тесте altapress.ru.