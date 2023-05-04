4 мая
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Жизнь

Парту Героя в честь участника спецоперации открыла «Единая Россия» в Барнауле

Алтайские единороссы в рамках реализации партийного проекта «Новая школа» установили в барнаульской средней школе №24 Парту Героя, посвященную выпускнику школы Дмитрию Оськину, погибшему в ходе специальной военной операции.

Открытие Парты Героя в барнаульской средней школе №24 .
Открытие Парты Героя в барнаульской средней школе №24 .
Фото: Дмитрий Толмачев.

Дмитрию Оськину был 21 год. В школьные годы он был воспитанником военно-спортивного клуба «Борец», бойцом поискового отряда «Искра». В 2021 году Дмитрия призвали в армию, он служил на Камчатке в 40-й отдельной бригаде морской пехоты, был снайпером, затем поступил на службу по контракту. В феврале 2022 года Дмитрий стал участником специальной военной операции, воевал на передовой в составе штурмовой группы. Погиб 2 ноября 2022 года в боях за населенный пункт Павловка Донецкой Народной Республики. За проявленные мужество и отвагу Дмитрий Оськин был награжден двумя Георгиевскими крестами II степени и медалями.

Финансовую помощь в оформлении Парты Героя оказала координатор партийного проекта «Новая школа» в Алтайском крае, депутат Барнаульской городской Думы Марина Понкрашева. Она побывала на торжественном мероприятии в школе №24, которое состоялось накануне Дня Победы, 3 мая. На нем присутствовала мама погибшего участника спецоперации. В память о сыне она вместе с учениками школы высадила на ее территории дерево.

- Было до слез волнительно и трогательно. Открываем уже не первую Парту Героя, и каждый раз очень сильные эмоции. Именно такие эмоции нужны сегодня молодежи, им нужны герои и примеры, - поделилась впечатлениями Марина Понкрашева.

Благодаря проекту «Парта Героя» школьники в доступной форме узнают о земляках, совершивших доблестный поступок и проявивших личное мужество в ходе Великой Отечественной войны, локальных войн, а теперь и во время спецоперации. На партах размещен QR-код для мобильных устройств, с помощью которого можно узнать больше информации о героях. Право сидеть за специальными партами получают только лучшие ученики.

В Алтайском крае реализация проекта началась в декабре 2022 года. Особенно много парт было открыто в феврале в рамках месячника военно-патриотического воспитания, на сегодняшний день их 26. В победном мае единороссы планируют установить в алтайских школах еще больше двух десятков Парт Героя.

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