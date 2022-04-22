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Жизнь

Пасха-2022 в Барнауле. Где купить дешевый кулич, в какой храм сходить и какая будет погода

24 апреля православные верующие будут отмечать один из главных праздников — Пасху. О том, что запланировали к этому дню в Барнауле, а также как 3 мая пройдет Родительский день, рассказали в администрации города.

Пасха.
Пасха.
CC0

Предпасхальные ярмарки

В преддверии Пасхи, 23 апреля, в Барнауле состоятся продуктовые ярмарки. Цены на них обычно ниже рыночных, а на отдельные позиции разница и вовсе достигает 41%.

Традиционно производители представят мясо птицы, свинину и говядину, колбасные, мясные, рыбные деликатесы, растительное масло, выпечку, овощи, фрукты и другие товары.

Кроме того, барнаульцы смогут купить на ярмарках куличи.

Время работы ярмарочных площадок — с 10:00 до 14:00.

Вячеслав Франк посетил продуктовую ярмарку в Барнауле.
Вячеслав Франк посетил продуктовую ярмарку в Барнауле.
302268

Адреса ярмарок:

  • пр. Ленина, 71,
  • сквер 60 лет СССР,
  • ул.50 лет СССР, 51а,
  • пл.Народная,
  • пр.Ленина, 152,
  • пр. Красноармейский, 36,
  • ул.Чайковского, 21а.

Горожан просят соблюдать масочный режим.

Ночные службы

В церквях и соборах Барнаула по традиции к полуночи (в ночь на 24 апреля) начнутся ночные богослужения:

  • Покровский кафедральный собор (ул.Никитина, 137),
  • Александро-Невский собор (ул.Антона Петрова, 221),
  • Андреевская церковь (ул.Попова, 14Б),
  • Церковь Казанской Божьей Матери (с.Власиха, ул. Первомайская, 54),
  • Знаменский Храм (ул.Большая Олонская, 24),
  • Иоанно-Богословская церковь (ул.Шумакова, 25А),
  • Свято-Никольская церковь (пр.Ленина, 36),
  • Храм Вознесения Господня Барнаульской Епархии Русской Православной Церкви (п.Научный Городок, ул. Научный Городок, 40),
  • Храм Святого Дмитрия Ростовского (пл.Спартака, 10),
  • Храм святых Первоверховных апостолов Петра и Павла (п.Южный, ул. Герцена, 10),
  • Храм Иоанна Предтечи (Нагорный парк).
Божественная литургия.
Божественная литургия.
Анна Зайкова

Чтобы удобнее было уехать, ночью 24 апреля с 2:00 будет работать часть маршрутов общественного транспорта.

В ГИБДД обещали, что займутся обеспечением безопасности и регулировки дорожного движения в местах проведения мероприятий, а полицейские усилят охрану безопасности барнаульцев.

Родительский день

Во всю идет санитарная очистка кладбищ, доложил в мэрии руководитель МУП «Специализированная похоронная служба» Барнаула Андрей Никулин.

В порядок приводят проезды, ограждения и контейнеры для мусора. На муниципальных кладбищах и прилегающих к ним территориях уже провели противопожарную опашку, проводится обработка от клещей.

Также на всех действующих кладбищах разместили планы-схемы с указанием кварталов, мест общего пользования, схем движения личного и общественного транспорта.

Родительский день в Барнауле. 2019 год.
Родительский день в Барнауле. 2019 год.
Анна Зайкова, altapress.ru.

3 мая, в Родительский день, бесплатного подвоза людей к кладбищам не планируется. Администрация предлагает добраться до кладбищ на общественном транспорте:

  • Михайловское: маршрут 117э, также кладбище обслуживается проходящими маршрутами без захода на него: 113, 113к, 114, 124, 124к, 151,
  • Гоньбинское кладбище: маршруты 25, 32,
  • Власихинское кладбище: маршруты 75, 23,
  • Черницкое кладбище: маршруты 108, 104.

Также на городских кладбищах в этот день будут торговать продовольственными товарами, продукцией предприятий общественного питания, выпечкой, прохладительными напитками, кондитерскими изделиями, цветами, хозяйственными товарами и ритуальными принадлежностями.

Всем желающим будут бесплатно выдавать мешки для сбора мусора и хозяйственный инвентарь.

Погода в Барнауле 24 апреля и 3 мая

Тем, кто отправится на ночные службы на Пасху, придется утеплиться. По прогнозу Алтайского ЦГМС, 24 апреля в ночь будет −4… −6 градусов, небольшой дождь, мокрый снег, ветер северо-западный 5−10 м/с.

Днем температура поднимется максимум до +5 градусов, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3−8 м/с.

На 3 мая алтайские синоптики еще не дали свой прогноз. По данным Гисметео, днем ожидается до +13 и небольшой дождь.

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