Пасха-2022 в Барнауле. Где купить дешевый кулич, в какой храм сходить и какая будет погода

24 апреля православные верующие будут отмечать один из главных праздников — Пасху. О том, что запланировали к этому дню в Барнауле, а также как 3 мая пройдет Родительский день, рассказали в администрации города.

Предпасхальные ярмарки

В преддверии Пасхи, 23 апреля, в Барнауле состоятся продуктовые ярмарки. Цены на них обычно ниже рыночных, а на отдельные позиции разница и вовсе достигает 41%.

Традиционно производители представят мясо птицы, свинину и говядину, колбасные, мясные, рыбные деликатесы, растительное масло, выпечку, овощи, фрукты и другие товары.

Кроме того, барнаульцы смогут купить на ярмарках куличи.

Время работы ярмарочных площадок — с 10:00 до 14:00.

Вячеслав Франк посетил продуктовую ярмарку в Барнауле. 302268

Адреса ярмарок: пр. Ленина , 71,

71, сквер 60 лет СССР,

ул.50 лет СССР , 51а,

51а, пл.Народная,

пр.Ленина , 152,

152, пр. Красноармейский , 36,

36, ул.Чайковского , 21а.

Горожан просят соблюдать масочный режим.

Ночные службы

В церквях и соборах Барнаула по традиции к полуночи (в ночь на 24 апреля) начнутся ночные богослужения:

Покровский кафедральный собор ( ул.Никитина , 137),

ул.Никитина 137), Александро-Невский собор ( ул.Антона Петрова , 221),

ул.Антона Петрова 221), Андреевская церковь ( ул.Попова , 14Б),

ул.Попова 14Б), Церковь Казанской Божьей Матери ( с.Власиха , ул. Первомайская , 54),

с.Власиха ул. Первомайская 54), Знаменский Храм ( ул.Большая Олонская , 24),

ул.Большая Олонская 24), Иоанно-Богословская церковь ( ул.Шумакова , 25А),

ул.Шумакова 25А), Свято-Никольская церковь ( пр.Ленина , 36),

пр.Ленина 36), Храм Вознесения Господня Барнаульской Епархии Русской Православной Церкви ( п.Научный Городок , ул. Научный Городок , 40),

п.Научный Городок ул. Научный Городок 40), Храм Святого Дмитрия Ростовского ( пл.Спартака , 10),

пл.Спартака 10), Храм святых Первоверховных апостолов Петра и Павла ( п.Южный , ул. Герцена , 10),

п.Южный ул. Герцена 10), Храм Иоанна Предтечи ( Нагорный парк).

Божественная литургия. Анна Зайкова

Чтобы удобнее было уехать, ночью 24 апреля с 2:00 будет работать часть маршрутов общественного транспорта.

В ГИБДД обещали, что займутся обеспечением безопасности и регулировки дорожного движения в местах проведения мероприятий, а полицейские усилят охрану безопасности барнаульцев.

Родительский день

Во всю идет санитарная очистка кладбищ, доложил в мэрии руководитель МУП «Специализированная похоронная служба» Барнаула Андрей Никулин.

В порядок приводят проезды, ограждения и контейнеры для мусора. На муниципальных кладбищах и прилегающих к ним территориях уже провели противопожарную опашку, проводится обработка от клещей.

Также на всех действующих кладбищах разместили планы-схемы с указанием кварталов, мест общего пользования, схем движения личного и общественного транспорта.

Родительский день в Барнауле. 2019 год. Анна Зайкова , altapress.ru.

3 мая, в Родительский день, бесплатного подвоза людей к кладбищам не планируется. Администрация предлагает добраться до кладбищ на общественном транспорте:

Михайловское: маршрут 117э , также кладбище обслуживается проходящими маршрутами без захода на него: 113 , 113к , 114 , 124 , 124к , 151,

также кладбище обслуживается проходящими маршрутами без захода на него: 113 113к 114 124 124к 151, Гоньбинское кладбище: маршруты 25 , 32,

32, Власихинское кладбище: маршруты 75 , 23,

23, Черницкое кладбище: маршруты 108 , 104.

Также на городских кладбищах в этот день будут торговать продовольственными товарами, продукцией предприятий общественного питания, выпечкой, прохладительными напитками, кондитерскими изделиями, цветами, хозяйственными товарами и ритуальными принадлежностями.

Всем желающим будут бесплатно выдавать мешки для сбора мусора и хозяйственный инвентарь.

Погода в Барнауле 24 апреля и 3 мая

Тем, кто отправится на ночные службы на Пасху, придется утеплиться. По прогнозу Алтайского ЦГМС, 24 апреля в ночь будет −4… −6 градусов, небольшой дождь, мокрый снег, ветер северо-западный 5−10 м/с.

Днем температура поднимется максимум до +5 градусов, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3−8 м/с.

На 3 мая алтайские синоптики еще не дали свой прогноз. По данным Гисметео, днем ожидается до +13 и небольшой дождь.