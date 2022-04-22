Пасха-2022 в Барнауле. Где купить дешевый кулич, в какой храм сходить и какая будет погода

Предпасхальные ярмарки
В преддверии Пасхи, 23 апреля, в Барнауле состоятся продуктовые ярмарки. Цены на них обычно ниже рыночных, а на отдельные позиции разница и вовсе достигает 41%.
Традиционно производители представят мясо птицы, свинину и говядину, колбасные, мясные, рыбные деликатесы, растительное масло, выпечку, овощи, фрукты и другие товары.
Кроме того, барнаульцы смогут купить на ярмарках куличи.
Время работы ярмарочных площадок — с 10:00 до 14:00.
Адреса ярмарок:
- пр. Ленина, 71,
- сквер 60 лет СССР,
- ул.50 лет СССР, 51а,
- пл.Народная,
- пр.Ленина, 152,
- пр. Красноармейский, 36,
- ул.Чайковского, 21а.
Горожан просят соблюдать масочный режим.
Ночные службы
В церквях и соборах Барнаула по традиции к полуночи (в ночь на 24 апреля) начнутся ночные богослужения:
- Покровский кафедральный собор (ул.Никитина, 137),
- Александро-Невский собор (ул.Антона Петрова, 221),
- Андреевская церковь (ул.Попова, 14Б),
- Церковь Казанской Божьей Матери (с.Власиха, ул. Первомайская, 54),
- Знаменский Храм (ул.Большая Олонская, 24),
- Иоанно-Богословская церковь (ул.Шумакова, 25А),
- Свято-Никольская церковь (пр.Ленина, 36),
- Храм Вознесения Господня Барнаульской Епархии Русской Православной Церкви (п.Научный Городок, ул. Научный Городок, 40),
- Храм Святого Дмитрия Ростовского (пл.Спартака, 10),
- Храм святых Первоверховных апостолов Петра и Павла (п.Южный, ул. Герцена, 10),
- Храм Иоанна Предтечи (Нагорный парк).
Чтобы удобнее было уехать, ночью 24 апреля с 2:00 будет работать часть маршрутов общественного транспорта.
В ГИБДД обещали, что займутся обеспечением безопасности и регулировки дорожного движения в местах проведения мероприятий, а полицейские усилят охрану безопасности барнаульцев.
Родительский день
Во всю идет санитарная очистка кладбищ, доложил в мэрии руководитель МУП «Специализированная похоронная служба» Барнаула Андрей Никулин.
В порядок приводят проезды, ограждения и контейнеры для мусора. На муниципальных кладбищах и прилегающих к ним территориях уже провели противопожарную опашку, проводится обработка от клещей.
Также на всех действующих кладбищах разместили планы-схемы с указанием кварталов, мест общего пользования, схем движения личного и общественного транспорта.
3 мая, в Родительский день, бесплатного подвоза людей к кладбищам не планируется. Администрация предлагает добраться до кладбищ на общественном транспорте:
- Михайловское: маршрут 117э, также кладбище обслуживается проходящими маршрутами без захода на него: 113, 113к, 114, 124, 124к, 151,
- Гоньбинское кладбище: маршруты 25, 32,
- Власихинское кладбище: маршруты 75, 23,
- Черницкое кладбище: маршруты 108, 104.
Также на городских кладбищах в этот день будут торговать продовольственными товарами, продукцией предприятий общественного питания, выпечкой, прохладительными напитками, кондитерскими изделиями, цветами, хозяйственными товарами и ритуальными принадлежностями.
Всем желающим будут бесплатно выдавать мешки для сбора мусора и хозяйственный инвентарь.
Погода в Барнауле 24 апреля и 3 мая
Тем, кто отправится на ночные службы на Пасху, придется утеплиться. По прогнозу Алтайского ЦГМС, 24 апреля в ночь будет −4… −6 градусов, небольшой дождь, мокрый снег, ветер северо-западный 5−10 м/с.
Днем температура поднимется максимум до +5 градусов, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3−8 м/с.
На 3 мая алтайские синоптики еще не дали свой прогноз. По данным Гисметео, днем ожидается до +13 и небольшой дождь.