30 сентября
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Жизнь

Патенты, лекарства и экологическое образование: какие социально важные решения приняли краевые депутаты в сентябре

29 сентября депутаты депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания провели 12 сессию. Повестка дня оказалась насыщенная и включала впросы образования, медицины, социального обслуживания, предпринимательства, развития личных подсобных хозяйств и налоговой сферы. О том, какие принципиальные решения были приняты, читайте в материале altapress.ru.

12 сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания. 29 сентября 2022 года.
12 сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания. 29 сентября 2022 года.
пресс-служба АКЗС

Экологическое образование

На сентябрьской сессии депутаты приняли закон об экологическом образовании. Первое чтение документ прошел еще в мае. Он был предложен губернатором региона Виктором Томенко совместно с Общественной палатой края.

Разработчики подчеркивают: отдельные законодательные документы частично касаются данной темы. Вместе с тем, в силу разобщенности норм, правовое регулирование в названной сфере носит несистемный характер.

Законопроект же определяет понятийный аппарат, закрепляет полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций в сфере экологического образования и воспитания, экологического просвещения и формирования экологической культуры. В нем также прописаны формы участия и меры поддержки организаций и граждан, волонтерских объединений, осуществляющих деятельность в названной сфере.

Василий Куц, заместитель председателя Общественной палаты Алтайского края, подчеркнул, что законопроект поддерживается представителями экологической общественности. Так, на прошедшем расширенном заседании Общественной палаты обсуждались возможности создания в регионе отдельных химико-биологических классов и расширения центров юных натуралистов.

Помимо Алтайского края аналогичные документы приняты в 23 регионах России, в том числе — в Томской и Кемеровской областях, Республике Алтай и других.

Условия для «целевиков»

На сентябрьской сессии АКЗС были также рассмотрены поправки к проекту федерального закона, касающегося механизмов целевого приема и обучения.

В частности, разработчики предлагают сократить установленный законом минимальный обязательный срок отработки с трех лет до года. При этом конкретный срок осуществления трудовой деятельности по-прежнему будет устанавливаться самим договором о целевом обучении.

Поправки призваны внести вклад в решение кадровой проблемы. В настоящее время в России наблюдается дефицит квалифицированных специалистов по целому ряду отраслей.

12 сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания. 29 сентября 2022 года.
12 сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания. 29 сентября 2022 года.
пресс-служба АКЗС

Так, в Алтайском крае с начала 2022 года потребность промышленных предприятий в кадрах выросла с 1,2 тыс. до 3,2 тыс. человек. Предприятия машиностроения, легкой промышленности, энергетики, химии испытывают большие сложности с обеспечением производства работниками, вследствие чего открывают десятки вакансий.

Спрос на некоторые специальности в настоящее время превышает предложение в 8−12 раз.

Александр Молотов, председатель комитета АКЗС по образованию и науке, подчеркнул: такое изменение сделает целевой набор более интересным для абитуриентов. У самого же работодателя, к которому выпускник придет работать, будет возможность в течении года его заинтересовать.

Социальная помощь

На прошедшей сессии депутаты рассмотрели измения в закон, касающийся перечня социальных услуг. Разработчики подготовили его в связи с динамикой федерального законодательства и протестом прокурора.

В связи с этим проектом закона Алтайского края предлагается включить в перечень срочных социальных услуг, предоставляемых гражданам в стационарной форме социального обслуживания, услугу по сопровождению гражданина при его госпитализации.

12 сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания. 29 сентября 2022 года.
12 сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания. 29 сентября 2022 года.
пресс-служба АКЗС

Поддержка ЛПХ

Еще одни важным решением стали изменений в закон Алтайского края «О государственной поддержке личных подсобных хозяйств, занятых производством сельскохозяйственной продукции».

Поправки касаются перечня мер поддержки, которые могут быть оказаны органами исполнительной власти края и органами местного самоуправления гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство.

Большая часть изменений носит юридико-технический характер и приводит краевую норму в соответствие с федеральным законом.

Вместе с тем, комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии Законодательного Собрания выступает за сохранение ряда формулировок, которые в федеральном законе менее конкретизированы.

По словам Сергея Серова, председателя комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии, данный законопроект чрезвычайно важен. Согласно последним данным переписи, Алтайский край по количеству личных подсобных хозяйств занимает первое место в стране, всего в регионе их порядка 459 тыс.

Держатели ЛПХ могут расчитывать на грантовую поддержку по созданию кооперативов, участвовать в программе по оздоровлению стада от лейкоза и получать помощь как самозанятые.

12 сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания. 29 сентября 2022 года.
12 сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания. 29 сентября 2022 года.
пресс-служба АКЗС

Лекарства против редких заболеваний

Депутаты АКЗС поддержали обращение в Правительство России, касающееся обеспечения лекарствами людей с тяжелыми заболеваниями.

В данный момент за счет федеральных средств осуществляется лечение пациентов, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом и другими заболеваниями. Все они обозначены в специальном постановлении Правительства.

Комитет АКЗС по здравоохранению предлагает дополнить перечень такими высокозатратными заболеваниями, как «спинальная мышечная атрофия», «пароксизмальная ночная гемоглобинурия», «болезнь Ниманна-Пика», «наследственный ангионевротический отек», «фенилкетонурия» и «идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура» в перечень заболеваний.

Как рассказал председатель комитета АКЗС по здравоохранению Владимир Лещенко, это очень дорогостоящее лечение и затраты на него ежегодно увеличиваются. Перераспределение обязательств по орфанным заболеваниям поможет оптимизировать бюджетные расходы за счет централизованного закупа лекарств и улучшить лекарственное обеспечение других категорий льготников Алтайского края, которых в регионе порядка 400 тыс.

12 сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания. 29 сентября 2022 года.
12 сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания. 29 сентября 2022 года.
пресс-служба АКЗС

Что еще обсуждали

Штрафы за ненадлежащее благоустройство

Депутаты рассмотрели документ, уточняющий формулировки административных правонарушений за несоблюдение правил благоустройства. Так, документом конкретизированы правонарушения, связанные с несвоевременной уборкой территорий общего пользования. По этому составу граждан, должностных и юридических лиц могут оштрафовать за неубранную листву, порубочные остатки, складирование сухой травы, мусора, золы, грунта или угля на территории общего пользования, а также за вынос грязи со стройплощадки или мест выполнения земляных работ на территории общего пользования.

Участки для многодетных

Депутаты внесли изменения в закон о бесплатных земельных участках для многодетных семей. Как пояснил председатель комитета АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям Антон Васильев, документ предполагает закрепление оснований для отказа многодетным гражданам в предоставлении бесплатного участка, если они уже воспользовались правом на получение денежной компенсации.

Изменения для предпринимателей

На сентябрьской сессии приняты изменения в краевые законы «Об организации и деятельности розничных рынков» и «О развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае». В краевую норму внесли положение, согласно которому предпринимателям, нарушившим правила оказания поддержки со стороны государства, смягчат последствия. Такая поддержка будет теперь прекращаться на год, вместо прежней паузы в три года.

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