Патенты, лекарства и экологическое образование: какие социально важные решения приняли краевые депутаты в сентябре

29 сентября депутаты депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания провели 12 сессию. Повестка дня оказалась насыщенная и включала впросы образования, медицины, социального обслуживания, предпринимательства, развития личных подсобных хозяйств и налоговой сферы. О том, какие принципиальные решения были приняты, читайте в материале altapress.ru.

Экологическое образование

На сентябрьской сессии депутаты приняли закон об экологическом образовании. Первое чтение документ прошел еще в мае. Он был предложен губернатором региона Виктором Томенко совместно с Общественной палатой края.

Разработчики подчеркивают: отдельные законодательные документы частично касаются данной темы. Вместе с тем, в силу разобщенности норм, правовое регулирование в названной сфере носит несистемный характер.

Законопроект же определяет понятийный аппарат, закрепляет полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций в сфере экологического образования и воспитания, экологического просвещения и формирования экологической культуры. В нем также прописаны формы участия и меры поддержки организаций и граждан, волонтерских объединений, осуществляющих деятельность в названной сфере.

Василий Куц, заместитель председателя Общественной палаты Алтайского края, подчеркнул, что законопроект поддерживается представителями экологической общественности. Так, на прошедшем расширенном заседании Общественной палаты обсуждались возможности создания в регионе отдельных химико-биологических классов и расширения центров юных натуралистов.

Помимо Алтайского края аналогичные документы приняты в 23 регионах России, в том числе — в Томской и Кемеровской областях, Республике Алтай и других.

Условия для «целевиков»

На сентябрьской сессии АКЗС были также рассмотрены поправки к проекту федерального закона, касающегося механизмов целевого приема и обучения.

В частности, разработчики предлагают сократить установленный законом минимальный обязательный срок отработки с трех лет до года. При этом конкретный срок осуществления трудовой деятельности по-прежнему будет устанавливаться самим договором о целевом обучении.

Поправки призваны внести вклад в решение кадровой проблемы. В настоящее время в России наблюдается дефицит квалифицированных специалистов по целому ряду отраслей.

12 сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания. 29 сентября 2022 года. пресс-служба АКЗС

Так, в Алтайском крае с начала 2022 года потребность промышленных предприятий в кадрах выросла с 1,2 тыс. до 3,2 тыс. человек. Предприятия машиностроения, легкой промышленности, энергетики, химии испытывают большие сложности с обеспечением производства работниками, вследствие чего открывают десятки вакансий.

Спрос на некоторые специальности в настоящее время превышает предложение в 8−12 раз.

Александр Молотов, председатель комитета АКЗС по образованию и науке, подчеркнул: такое изменение сделает целевой набор более интересным для абитуриентов. У самого же работодателя, к которому выпускник придет работать, будет возможность в течении года его заинтересовать.

Социальная помощь

На прошедшей сессии депутаты рассмотрели измения в закон, касающийся перечня социальных услуг. Разработчики подготовили его в связи с динамикой федерального законодательства и протестом прокурора.

В связи с этим проектом закона Алтайского края предлагается включить в перечень срочных социальных услуг, предоставляемых гражданам в стационарной форме социального обслуживания, услугу по сопровождению гражданина при его госпитализации.

12 сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания. 29 сентября 2022 года. пресс-служба АКЗС

Поддержка ЛПХ

Еще одни важным решением стали изменений в закон Алтайского края «О государственной поддержке личных подсобных хозяйств, занятых производством сельскохозяйственной продукции».

Поправки касаются перечня мер поддержки, которые могут быть оказаны органами исполнительной власти края и органами местного самоуправления гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство.

Большая часть изменений носит юридико-технический характер и приводит краевую норму в соответствие с федеральным законом.

Вместе с тем, комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии Законодательного Собрания выступает за сохранение ряда формулировок, которые в федеральном законе менее конкретизированы.

По словам Сергея Серова, председателя комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии, данный законопроект чрезвычайно важен. Согласно последним данным переписи, Алтайский край по количеству личных подсобных хозяйств занимает первое место в стране, всего в регионе их порядка 459 тыс.

Держатели ЛПХ могут расчитывать на грантовую поддержку по созданию кооперативов, участвовать в программе по оздоровлению стада от лейкоза и получать помощь как самозанятые.

12 сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания. 29 сентября 2022 года. пресс-служба АКЗС

Лекарства против редких заболеваний

Депутаты АКЗС поддержали обращение в Правительство России, касающееся обеспечения лекарствами людей с тяжелыми заболеваниями.

В данный момент за счет федеральных средств осуществляется лечение пациентов, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом и другими заболеваниями. Все они обозначены в специальном постановлении Правительства.

Комитет АКЗС по здравоохранению предлагает дополнить перечень такими высокозатратными заболеваниями, как «спинальная мышечная атрофия», «пароксизмальная ночная гемоглобинурия», «болезнь Ниманна-Пика», «наследственный ангионевротический отек», «фенилкетонурия» и «идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура» в перечень заболеваний.

Как рассказал председатель комитета АКЗС по здравоохранению Владимир Лещенко, это очень дорогостоящее лечение и затраты на него ежегодно увеличиваются. Перераспределение обязательств по орфанным заболеваниям поможет оптимизировать бюджетные расходы за счет централизованного закупа лекарств и улучшить лекарственное обеспечение других категорий льготников Алтайского края, которых в регионе порядка 400 тыс.

12 сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания. 29 сентября 2022 года. пресс-служба АКЗС

Что еще обсуждали

Штрафы за ненадлежащее благоустройство

Депутаты рассмотрели документ, уточняющий формулировки административных правонарушений за несоблюдение правил благоустройства. Так, документом конкретизированы правонарушения, связанные с несвоевременной уборкой территорий общего пользования. По этому составу граждан, должностных и юридических лиц могут оштрафовать за неубранную листву, порубочные остатки, складирование сухой травы, мусора, золы, грунта или угля на территории общего пользования, а также за вынос грязи со стройплощадки или мест выполнения земляных работ на территории общего пользования.

Участки для многодетных

Депутаты внесли изменения в закон о бесплатных земельных участках для многодетных семей. Как пояснил председатель комитета АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям Антон Васильев, документ предполагает закрепление оснований для отказа многодетным гражданам в предоставлении бесплатного участка, если они уже воспользовались правом на получение денежной компенсации.

Изменения для предпринимателей

На сентябрьской сессии приняты изменения в краевые законы «Об организации и деятельности розничных рынков» и «О развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае». В краевую норму внесли положение, согласно которому предпринимателям, нарушившим правила оказания поддержки со стороны государства, смягчат последствия. Такая поддержка будет теперь прекращаться на год, вместо прежней паузы в три года.