Патриарх Кирилл упал во время литургии в Новороссийске

Трансляция литургии велась на сайте РПЦ. Патриарх Кирилл поскользнулся, когда сходил с авмона (возвышения в центре храма). И упал на спину.
Патриарху помогли встать. Затем он продолжил богослужение.
В РПЦ произошедшее не комментировали.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поскользнулся и упал во время освящения нового храма Петра и Февронии в Новороссийске, — сообщает издание РБК.
Трансляция литургии велась на сайте РПЦ. Патриарх Кирилл поскользнулся, когда сходил с авмона (возвышения в центре храма). И упал на спину.
Патриарху помогли встать. Затем он продолжил богослужение.
В РПЦ произошедшее не комментировали.
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