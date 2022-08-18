Павловский сельский дом культуры отремонтировали в рамках партпроекта «Культура малой родины»

В торжественном открытии дома культуры после ремонта в селе Павловка Новичихинского района приняли участие председатель комитета Алтайского краевого Заксобрания по социальной защите и занятости населения, депутат фракции «Единая Россия» Ирина Солнцева и заместитель секретаря регионального отделения партии, представитель губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Наталья Кувшинова .

В этом году в селах Алтайского края ремонтируют 23 дома культуры в рамках реализации федерального проекта «Единой России» «Культура малой родины». Всего на ремонт выделено 45 млн рублей.

Павловский сельский дом культуры, построенный в 1957 году, получил более 1,5 млн рублей. Заведующая учреждением Светлана Петрова рассказала, что в помещении была проделана огромная работа. Новая сцена и зал не будут пустовать. В Павловке занимаются художественной самодеятельностью 89 человек, на их выступления приезжают жители других сел, а местных зрителей радуют своими номерами артисты из соседних районов.

Торжественное открытие дома культуры после ремонта в селе Павловка Новичихинского района. Фото предоставлено пресс-службой «Единой России»

«На торжественное открытие дома культуры приехали гости из Красноярки, Солоновки. В обновленном здании культурная жизнь закипит с еще большей силой», — уверена Ирина Солнцева.

Она поздравила жителей района с открытием дома культуры и пообещала, что скоро они встретятся на открытии Павловской школы, где сейчас идет капитальный ремонт.

Глава Новичихинского района Сергей Ермаков рассказал, что в рамках федерального проекта «Единой России» «Культура малой родины» уже был отремонтирован районный дом культуры. Местные власти хотят продолжить участие в проекте и в ближайшие годы отремонтировать еще три сельских дома культуры.