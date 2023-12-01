Переломная картина. Музейщики выбрали и выставили новые таинственные полотна в Барнауле

Если заглянуть в Художественный музей Алтайского края в ближайшие месяцы, то можно познакомиться с экспозицией «Искусство нашего времени. Музейный выбор». За пять лет в ГХМАК поступило более 1000 работ, но выставили только 65. Altapress.ru рассказывает, где они хранятся, и какую тайну музей готов приоткрыть зрителям.

Почему так мало

В экспозиции только 65 произведений из более чем 1000 полотен, которые музей собирал с 2019-го по 2023 год, потому что выделенное помещение недостаточно вместительное. В музее фактически один зал, коридор и фойе.

«Но нам хотелось показать зрителю как можно больше. Эти работы еще никто не видел, они не были раньше на выставках в Барнауле, поэтому это удивительное событие», — рассказывает куратор выставки, заместитель директора музея по науке Наталья Царева.

По словам ее словам, в главном здании музея на площади Октября, которое реконструируют с 2012-го года, все еще ведутся работы. Только в 2025 году сотрудники ГХМАК начнут монтаж экспозиций.

Выставка «Искусство нашего времени. Музейный выбор» в ГХМАК. Дарья Беркетова

Из «тогда» про «сегодня»

Выставку назвали «Искусство нашего времени», что предполагает искусство здесь и сейчас, но даты написанных картин совершенно разные: 2015-й, 2010-й, 1963-й и 1965-й годы. По словам куратора выставки, «наше время» — это время, которое мы помним, и сегодня спокойно можно отсчитывать его с полотен прошлого века.

Вторая часть названия выставки — «Музейный выбор» означает, что все полотна отбирали сотрудники галереи.

Каких художников отбирали

В поле зрения музейщиков попали зрелые мастера из Москвы, Петербурга, Новосибирска, Новокузнецка и других городов. Все для того, чтобы показать барнаульскому зрителю, как работают художники, что их волнует. Мастерам, которые работают на Алтае, тоже интересно увидеть работы своих коллег.

Где хранят более 1000 картин

Невыставленные полотна хранятся в музейном фонде, который располагается в Барнауле на ул. Советской, 28. Ко всем произведениям искусства сотрудники музея относятся, как к людям: прикрывают их, очищают от пыли, поддерживают необходимый температурный режим.

В чем музейная тайна

«Музей делает 30 выставок в год. Но люди зачастую видят здесь работы, которые уже экспонировались», - рассказывает Наталья Царева. Гостям интересно: что музей приобретает сейчас, какие работы дарят художники, и куда вообще они деваются. «Вот мы и хотели показать, что же поступает в музей сегодня, а также представить работы, которые еще ни разу не были ни на одной выставке», — рассказывает куратор.

Выставка «Искусство нашего времени. Музейный выбор» в ГХМАК. Дарья Беркетова

Как формируются коллекции

Экспонаты попадают в музей по-разному: с крупных выставок, от родственников художников или напрямую из мастерских живописцев. Критерии отбора еще 65 лет назад определили основатели Художественного музея.

Дама на афише

«Портрет Любы у окна» — самое знаковое для Художественного музея произведение за пять лет. Картину написал Олег Филатчев. Для отечественного искусства он был революционером: одним из первых обратил внимание на внутреннюю составляющую человека, его чувства и эмоции.

«Сама его живопись тонкая и нежная — напоминает Боттичелли и мастеров эпохи Возрождения. Эту работу мы приобрели в семье, она стоила очень дорого для музея», — вспоминает Наталья Царева.

Выставка «Искусство нашего времени. Музейный выбор» в ГХМАК. Дарья Беркетова

Экспозицию можно увидеть в Художественном музее до 21 января, со среды по воскресенье.