Перевозчики Алтайского края одни из лидеров по регистрации в системе «Платон».

В текущем году в Алтайском крае будет отремонтировано два моста. Средства на ремонт поступят в том числе от грузоперевозчиков и логистический компаний за использование федеральных трасс через государственную систему «Платон». До конца года на федеральной сети региона дорожники отремонтируют мост через реку Большая Калманка в Калманском районе и мост через Касмалу — в Павловском.

Мост через Большую Калманку на 69-м км трассы А-322 Барнаул — Рубцовск — граница с Казахстаном будет капитально отремонтирован. Сооружение длиной более 50 метров было построено в 1970 году, последний ремонт здесь проводили в конце 90-х. Дорожники выполнят усиление и уширение опор с устройством буронабивных свай, отремонтируют балки пролетных строений и дополнительно установят 12 новых. Проезжую часть моста специалисты расширят с 10 до 11,5 метров, покрытие выполнят из щебеночно-мастичного асфальтобетона, а также установят металлическое барьерное ограждение, водоотвод организуют с помощью композитных лотков.

Абсолютное большинство предпринимателей и логистических компаний, работающих на федеральных трассах, зарегистрировались в системе, рассказал руководитель Сибирского филиала компании-оператора «Платона» РТ-Инвест Транспортные Системы (РТИТС) Денис Крылов. Лидеры по регистрации — Красноярский край (20 тыс. грузовиков) и Новосибирская область (18 тыс.), Иркутская область (16 тыс.), Алтайский край (14 тыс.) и Омская область (12 тыс.).

Госсистема «Платон» не только обеспечила дополнительное финансирование строительства, капитального ремонта и соответствующего повышения безопасности автодорог и мостовых сооружений, но и сбор фактической статистики о рынке автомобильных грузоперевозок. Юридически значимые данные, поступающие с 500 рамок и 100 специальных автомобилей контроля, бортовых устройств и маршрутных карт, позволяют анализировать целый ряд параметров: от фактической структуры рынка до интенсивности грузоперевозок по дням недели и определения самых загруженных федеральных трасс, что позволяет более точно планировать ремонт и расширение дорог и отдельных участков магистралей.

По мнению главного аналитика Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ) Андрея Ионина, данные, собираемые системой «Платон», и цифровые решения, в нее заложенные, позволяют выстроить целую систему потребительски и государственно ценных сервисов. Например, данные о трафике грузовиков, собираемые через «Платон», позволяют видеть объективную картину движения грузов и тем самым реальную экономическую ситуацию в регионе.

Правительство уже прибегает к данным «Платона» для мониторинга состояния экономики в непростых экономических условиях. По данным статистики, собираемой госсистемой, суммарный пробег большегрузных грузовиков весной и в начале лета текущего года не только сохранился на уровне конца 2021 года, но и показал рост. При этом трафик нерезидентов — иностранных перевозчиков — упал, одновременно вырос пробег российских компаний.

Благодаря государственной системе «Платон» в России появилась достоверная юридически значимая статистика об автомобильных грузоперевозках, что делает этот огромный рынок прозрачным. Именно в целях поощрения законопослушных российских грузоперевозчиков, заинтересованных в развитии отрасли и формировании равной конкурентной среды, недавно Национальным союзом экспертов в сфере транспорта и логистики при поддержке Минтранса России на основе данных госсистемы «Платон» был создан рейтинг «Надежный перевозчик России». Первыми пятью лауреатами стали X5 Transport (логистическая компания в составе X5 Group), автотранспортное предприятие розничной сети «Магнит», ГК «Деловые Линии», «Дентро» и ПЭК.

За шесть лет своего существования «Система «Платон» повысила прозрачность рынка. Как отметила исполнительный директор СЭЛ Ольга Федоткина, на сегодня это единственный источник юридически значимых данных об автомобильных грузоперевозках в стране. Именно поэтому для создания рейтинга используются информация этой системы.

Как отметил управляющий директор X5 Transport Кирилл Кузьменко, ключевая цель компании — обеспечение бесперебойных поставок продуктов питания и товаров первой необходимости во все регионы нашей страны. «Награда «Надёжный перевозчик России» — большая честь для нас, и мы благодарны Национальному союзу экспертов в сфере транспорта и логистики за подобное признание нашей работы», — сказал он.