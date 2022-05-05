Перспективы есть. В Алтайском крае назвали лучшие компании-экспортёры

29 апреля в Барнауле подвели итоги конкурса «Лучший экспортёр года — 2021». Задача у членов жюри была серьезная — из 29-ти участников выбрать тех, чья внешнеэкономическая деятельность выстраивается по самым современным стандартам. Сами участники отмечают высокую конкуренцию в данном конкурсе, интерес, а главное, полезный опыт, который помогает им продвигать свой продукт далеко за пределы региона.

Что известно о конкурсе

Конкурс проводится Алтайским Фондом МСП при поддержке Министерства экономического развития Алтайского края и Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры с целью развития экспорта, стимулирования и развития экспортно-ориентированного производства и укрепления международной кооперации. В этом году на конкурс заявились 29 компаний, представители малого и среднего бизнеса.

Экспертная комиссия определила призёров и победителей конкурса по трём номинациям в каждой категории: «Экспортёр года в сфере промышленности», «Экспортёр года в сфере агропромышленного комплекса» и «Прорыв года».

Руководитель отдела ВЭД компании «Две линии» Георгий Теплов всю изнанку конкурса знает не понаслышке — в прошлом году он занял первое место. В нынешнем году Георгий уже вошёл в состав жюри.

«В этом году удалось оценить „внутреннюю кухню“ отбора. Это, безусловно, очень интересно. Оценка происходит по более чем 20 пунктам. Я себя поймал на мысли, что, если какая-то компания поставит перед собой цель выиграть этот конкурс и будет следовать этим пунктам, которые известны каждому участнику, показатели её внешнеэкономической деятельности обязательно вырастут», — рассказал Георгий Теплов.

«Две линии» — бийская компания с 20-летней историей, 15 из которых она ведёт свою деятельность на экспорт. На сегодняшний день около 15% от общего оборота предприятия приходится именно на продажи за пределы страны. По словам Георгия Теплова, этот показатель продолжает расти.

«Две линии» отправляют на экспорт лечебную косметику с использованием экологически чистых алтайских компонентов и работают уже более чем с 30-ю странами.

В Барнауле подвели итоги конкурса «Лучший экспортёр года — 2021». Семен Рогожников

Георгий Теплов,

руководитель отдела ВЭД компании «Две линии»:

Экспорт показывает тренды, помогает компании развиваться, перенимать лучшие практики Европы, Америки и Азии. Экспортная продукция ориентирована на самые строгие требования и стандарты.

О чём говорили другие участники

Коммерческий директор компании «Арсал» Денис Булик полностью погружён в вопросы экспорта. Его компания 99% своей продукции продаёт за рубежом. Продукт довольно специфический — рачок артемии, который является стартовым кормом и позволяет увеличить выживаемость мальков многих видов аквакультур, в том числе и креветки.

«Арсал» располагается в городе Яровое, здесь у предприятия функционирует водоём, где вылавливают рачков, и перерабатывающая фабрика. Ежегодно компания добывает около 500−600 тонн сырого продукта.

25 лет своей истории компания ориентирована на экспорт. Спрос на продукцию высокий, отгрузки идут в такие страны как Эквадор, Таиланд, Вьетнам, Индия и даже на Мадагаскар. Были поставки и в США, но в связи с последними геополитическими событиями, они прекратились.

В Барнауле подвели итоги конкурса «Лучший экспортёр года — 2021». Семен Рогожников

Но в «Арсале» не печалятся — за счёт того, что из России ушёл ряд иностранных поставщиков, для местных производителей открываются новые горизонты. «У нас есть компания „Рыбовод Алтая“, которая занимается продажами внутри страны. Могу сказать, что рыбоводство в России набирает обороты, открываются новые рыболовные хозяйства со стерлядью, осетром, форелью и карпом. Так что перспективы есть», — отметил Денис Булик.

В номинации «Лучший экспортёр в сфере АПК» компания «Арсал» взяла первое место.

Генеральный директор компании «Магия трав» Наталья Земцова лучшим экспортёром не стала. Первый год участия в конкурсе принес её компании только утешительный приз. Но сама Наталья не расстраивается, а напротив, намеренна с большим энтузиазмом двигаться вперёд.

«Направление экспорта только-только начинаем развивать, тем не менее, видим определённые возможности. На данный момент мы поставляем свою продукцию в страны СНГ и Китай. Производим безалкогольные бальзамы, фитопродукцию, чаи, растительные масла. Очень признательны, что нас отметили и пригласили. Теперь будем стремиться к победе», — рассказала Наталья Земцова.

В Барнауле подвели итоги конкурса «Лучший экспортёр года — 2021». Семен Рогожников

Как увеличивается экспорт

Надо сказать, что своим экспортным потенциалом Алтайский край славился ещё со времен царской России, когда продукты питания из далекого уголка Сибири высоко ценили на европейских столах.

Происходит это и поныне. По итогам 2021 года экспорт Алтайского края составил 1 148,0 млн. долларов США и по сравнению с 2020 годом увеличился на 198,1 млн. долларов США, или на 20,9%.

В году текущем, даже несмотря на все сложности, позитивный тренд в сфере экспорта сохраняется. По словам Александра Евстигнеева, начальника управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, компании нашли пути решения и перенаправили свои потоки.

«Мне отрадно, что в общении с экспортёрами, никто не сказал, что наступила катастрофа», — отметил Александр Евстигнеев.

В Барнауле подвели итоги конкурса «Лучший экспортёр года — 2021». Семен Рогожников

Развитие экспортного потенциала — стратегически важная задача как для Алтайского края, так и для России в целом. Так, в фарватере Российского экспортного центра в Алтайском Фонде МСП уверенно движется региональный ЦПЭ. При содействии Центра поддержки экспорта по итогам прошлого года 70 субъектов малого и среднего предпринимательства заключили контракты на общий объём 61 млн. долларов США. Среди всех подобных структур в стране Алтайский ЦПЭ по праву входит в десятку самых эффективных.

Также приятно не в первый раз отметить межведомственное сотрудничество — традиционными партнёрами конкурса выступают Минэкономразвития Алтайского края, региональное управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, Департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу и Торгово-промышленная палата Алтайского края. Руководители этих ведомств лично поздравили победителей номинаций, вручив им награды и памятные призы.

Номинация Экспортёр года в сфере промышленности

Третье место

ООО «Алтайлестехмаш»

Второе место

ООО «Агроцентр»

Первое место

АО «Торговый дом «Велес»

Номинация Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса

Третье место

ИП Закора Анастасия Павловна

Второе место

ООО «Производственная компания Сибиряк»

Первое место

ООО «Арсал»

Номинация «Прорыв года»

Третье место

ООО «Зерница»

Второе место

ООО «Алтайские моторы»

Первое место

ООО «Аником»