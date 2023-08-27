Первые присяжные, тысячи разводов и секретные дела. 9 фактов об Алтайском краевом суде

- Мажорное здание начали строить в 1930-х. Проектом занимался архитектор Аркадий Баранский (он же строил гостиницу «Алтай»).
- В 1937-м из Новосибирска в Барнаул направили девять судей: это был Блекис, Шукан, Сарин, Шемелев, Казачков, Фурс, Захаров, Коммунаров и Тюрин (спустя три года в суде останется только он).
- Первым председателем краевого суда был назначен Теодор Блекис. Он окончил лишь шестимесячные курсы судебных работников, но зато работал в милиции и судах различного уровня. В 30-е и 40-е вообще мало кто из судей имел высшее образование.
- Краевой суд разбирал уголовные дела о контрреволюционных преступлениях, о хищениях социалистической собственности, о должностных и хозяйственных преступлениях, а также гражданские дела по спорам между государственными и общественными организациями.
Алтайский краевой суд.
Altapress.ru
- В 1941-м все дела о прогулах, самовольном уходе с предприятий, кражах на предприятии суд рассматривал секретно, при закрытых дверях.
- Единственной женщиной, возглавлявшей краевой суд, была Ирина Осипова. С 1947 по 1951 год она рассматривала самые сложные уголовные дела.
- В 1944-1965 годах самой популярной категорией дел были разводы. После передачи дел о расторжении брака в районные народные суды, первое место вышли дела об умышленных убийствах, о присвоении, растратах, хищении госимущества, изнасилованиях.
- В 1994 году краевой суд стал единственным от Урала до Дальнего Востока, где начал действовать суд присяжных. Первыми запросили такой суд два молодых человека, обвиняемые в убийстве водителя с целью завладения его автомобилем. Их признали виновными.
- К 2000 году руководитель суда Виктор Пашков возродил мировую юстицию. Через два года были заполнены все 119 должностей мировых судей.