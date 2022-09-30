Первое заседание обновлённой гордумы прошло в Барнауле

Именно кандидатам партии Президента барнаульцы доверили представлять их интересы в городской думе. Самую многочисленную фракцию в представительном органе муниципалитета возглавил единоросс Вячеслав Перерядов. Решение об этом было принято накануне — на первом заседании фракции «Единой России» в гордуме.

— Выборы показали, что жители города Барнаула доверяют партии «Единая Россия». Победа «Единой России» по всем 20 одномандатным округам и взятие 11 мест по спискам говорит о том, что победа партии Президента является уверенной. И, конечно же, такая победа — большая ответственность. Мы снова, как и в прошлом созыве, взяли 31 мандат. За оказанное нам доверие я от лица фракции «Единой России» хотел бы поблагодарить жителей Барнаула: спасибо вам за вашу поддержку. Отмечу, что из 31 депутата-единоросса только 15 — депутаты прошлого созыва. Если смотреть по гендерному составу, то у нас 11 женщин и 20 мужчин. Средний возраст депутатов — 40 лет. Мы усилили социальный блок врачами, педагогами и работниками сферы культуры и искусств, у нас широкое представительство промышленников и бизнесменов. Мы получили много наказов, их исполнение — наша задача. Члены нашей фракции максимально охватывают все сферы жизнедеятельности города. Поэтому убеждён, фракция «Единой России» станет в VIII Созыве ещё профессиональнее и эффективнее. Мы продолжим работу на благо города, — сказал Вячеслав Перерядов.

Помимо масштабного обновления депутатского корпуса. Впервые за несколько созывов в гордуме появилась и новая фракция. Теперь их пять: «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР, КПРФ и «Новые люди». Большинством голосов депутаты избрали и нового председателя Барнаульской гордумы. Им стала председатель прошлого Созыва Галина Буевич.

Первое заседание обновлённой гордумы в Барнауле. Фото: пресс-служба «Единой России»

— Я рада, что моя кандидатура была поддержана большинством голосов, как депутатами фракции «Единая Россия», так и депутатами других фракций. В Думе необходимо выстроить слаженную и уверенную работу по решению каждого вопроса. Все решения должны приниматься взвешенно и проработано. Подчеркну, мы должны отвечать на каждое сообщение барнаульцев. Не стоит замыкаться только на вопросах, входящих в нашу компетенцию. Для того, чтобы решить вопросы, не входящие в нашу компетенцию, — а это, например, вопросы здравоохранения — мы должны ещё эффективнее выстраивать работу с коллегами из вышестоящих парламентов — Алтайского краевого Законодательного Собрания и Государственной Думы. Жители должны понимать, что к своему депутату, за которого они отдали свой голос, они могут всегда обратиться. Кроме того, депутаты должны постоянно работать как на своём округе, так и в комитете. Для меня, как для председателя, важно, чтобы работа между всеми депутатами была выстроена конструктивно. Нас всех выбрали барнаульцы, а значит, за всеми нами стоят жители города. И мнение депутата — это голос барнаульцев, который мы должны слышать, — прокомментировала Галина Буевич.

Заместителем Галины Буевич стал один из самых опытных депутатов городской Думы Андрей Солодилов. Он представлял интересы барнаульцев в думе четвёртого, пятого, шестого и седьмого созывов.

Первое заседание обновлённой гордумы в Барнауле. Фото: пресс-служба «Единой России»

— Действительно, я являюсь депутатом с 2004 года. В думе нынешнего созыва часть депутатов тоже являются депутатами нескольких созывов. А значит, этим депутатам доверяют жители, избирая их не первый раз в городскую Думу. Считаю первоочередной задачей депутатского корпуса — аккумулировать наказы барнаульцев, полученные депутатами во время предвыборной кампании и понять: какими мы должны заняться в первую очередь, какие можно выполнить за счёт городского бюджета, какие — через краевые и федеральные программы и проекты. Кроме того, часть вопросов депутаты фракции «Единой России» могут решать через партийные проекты и программы, инициированные партией. Однако люди могут не знать, например, о реализации проектов по благоустройству дворов или ремонту дорог. В этом и задача депутата — рассказать о существующей программе, объяснить, как туда можно попасть, помочь с оформлением необходимой документации, — подчеркнул Андрей Солодилов.

Барнаульская городская Дума состоит из пяти комитетов, их возглавили представители крупнейшей фракции — «Единой России». Комитет по бюджету, налогам и финансам — заместитель председателя гордумы Андрей Солодилов. Комитет по экономической политике и собственности — Валерий Касплер. Комитет по законности и местному самоуправлению — Иван Огнев. Комитет по социальным вопросам и молодёжной политике — Марина Понкрашёва. Комитет городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию — Сергей Струченко. Также в городской Думе появилась постоянная комиссия по наградами.

Первое заседание обновлённой гордумы в Барнауле. Фото: пресс-служба «Единой России» Первое заседание обновлённой гордумы в Барнауле. Фото: пресс-служба «Единой России» Первое заседание обновлённой гордумы в Барнауле. Фото: пресс-служба «Единой России»

Как напомнил глава Барнаула Вячеслав Франк, главной целью депутатов городской думы должна стать работа на благо города.