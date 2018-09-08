Первокурсники алтайских вузов зажигательно отметили посвящение на барнаульском Арбате

На нем собрались первокурсники вузов Алтайского края, студенты-активисты и учащиеся ссузов. Первокурсники прочитали клятву российского студенчества и приняли участие во флешмобе «Мы одна команда».

Под открытым небом работали творческие, спортивные, ярмарочные площадки и мастерские, а на сцене выступили студенческие коллективы. Каждый вуз представил свою площадку.

В мастерской Алтайского государственного медуниверситета любой желающий мог измерить давление, узнать свою группу крови, принять участие в мастер-классах по наложению гипсовой повязки и хирургических швов, а также получить навыки проведения сердечно-легочной реанимации на обучающем манекене. Изюминкой стала тематическая фотозона с инсталляцией военного госпиталя от Музея истории АГМУ и медицины Алтая. Представители Спортивного клуба АГМУ приняли участие в фитнес-марафоне.

Главным угощением межвузовского посвящения в студенты стала гигантская пряничная «зачетка» от специалистов кондитерского цеха Алтайского госуниверситета. «Счастливая зачетка» представляла собой полутораметровый медовый пряник из восьми коржей с начинкой из вареной сгущенки. Сладкий десерт разлетелся за считанные минуты.

Завершилось межвузовское посвящение в студенты дискотекой с кавер-группой «ZZ POP».