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Первокурсники алтайских вузов зажигательно отметили посвящение на барнаульском Арбате

7 сентября пешеходная зона улицы Мало-Тобольской стала местом проведения масштабного межвузовского мероприятия #СТУДБИЛЕТ22. Подобное межвузовское посвящение в студенты прошло впервые.

Посвящение в студенты.
Посвящение в студенты.
Ирина Пергаева

На нем собрались первокурсники вузов Алтайского края, студенты-активисты и учащиеся ссузов. Первокурсники прочитали клятву российского студенчества и приняли участие во флешмобе «Мы одна команда».

Под открытым небом работали творческие, спортивные, ярмарочные площадки и мастерские, а на сцене выступили студенческие коллективы. Каждый вуз представил свою площадку.

В мастерской Алтайского государственного медуниверситета любой желающий мог измерить давление, узнать свою группу крови, принять участие в мастер-классах по наложению гипсовой повязки и хирургических швов, а также получить навыки проведения сердечно-легочной реанимации на обучающем манекене. Изюминкой стала тематическая фотозона с инсталляцией военного госпиталя от Музея истории АГМУ и медицины Алтая. Представители Спортивного клуба АГМУ приняли участие в фитнес-марафоне.

Главным угощением межвузовского посвящения в студенты стала гигантская пряничная «зачетка» от специалистов кондитерского цеха Алтайского госуниверситета. «Счастливая зачетка» представляла собой полутораметровый медовый пряник из восьми коржей с начинкой из вареной сгущенки. Сладкий десерт разлетелся за считанные минуты.

Завершилось межвузовское посвящение в студенты дискотекой с кавер-группой «ZZ POP».

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