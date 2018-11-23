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Жизнь
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Пешеходные переходы станут как «лежачие полицейские»

Минтранс РФ предложил модифицировать наземные пешеходные переходы — приподнять «зебры» над общим уровнем проезжей части, по аналогии с «лежачими полицейскими», пишут «Известия».

Пешеходный переход.
Пешеходный переход.
СС0

Пункт о приподнятых переходах включен в рекомендации по предложению главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России в целях повышения безопасности на дорогах, уточнили в ведомстве. При этом подчеркивается, что это лишь рекомендация, которая не носит обязательный характер.

По данным Научного центра безопасности дорожного движения при МВД за январь-сентябрь 2018 года, 36,4% наездов на пешеходов в России было совершено на наземных пешеходных переходах, погибли 597 человек. Примерно в 60% случаев авария произошла из-за несоблюдения правил движения водителями.

Возвышение «зебры» над уровнем дороги сделает ее заметнее и станет дополнительным поводом для водителей сбросить скорость, считают эксперты. В итоге, по задумке Минтранса, это поможет сократить количество ДТП на пешеходных переходах, пишет polit.ru.

Однако регионы пока не спешат реализовывать рекомендацию Минтранса.

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