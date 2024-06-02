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Жизнь

Петербургские волонтеры перенесли через дорогу более 17,5 тыс. жаб

В Санкт-Петербурге прошла необычная акция: волонтеры помогли пересечь оживлённую дорогу более чем 17,5 тысячам серых жаб во время их сезонной миграции в заказнике «Сестрорецкое болото». Об этом сообщил городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Жабы направлялись к нерестилищу или возвращались в лес. Обычно жабы отправляются на нерест для продолжения потомства в середине апреля, а заканчивается миграция в первой половине мая. Однако ранняя весна в этом году привела к тому, что миграция началась в первых числах апреля. А снежная погода после потепления задержала период откладывания икры почти на два месяца.

Путь серых жаб пролегает через дорогу общего пользования, где ездят автомобилисты и велосипедисты. Чтобы помочь земноводным безопасно пересечь оживленную трассу, власти приняли решение огородить участок, где чаще всего скачут животные. Кроме того, они привлекли волонтеров и местных жителей, которые вручную переносили жаб.

«За короткий промежуток времени на помощь амфибиям зарегистрировалось порядка 700 волонтеров», — отметили в ведомстве.

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