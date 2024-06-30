Пионовый рай и возвращение Андрюши. 11 хороших новостей июня в Алтайском крае

- Выставочный зал музея «Город» в Барнауле реконструируют (если найдется подрядчик). Там хотят обновить и фасад, и внутреннее пространство.
- Цветочница из Барнаула Ирина Басова рассказала, как ей удалось вырастить на участке более ста кустов пионов. Вы только посмотрите, какие они разные (и душистые).
- В Алтайский край закупят пять низкопольных троллейбусов. Стоимость контракта — 143,5 млн рублей.
- Фотограф Марина Селезнева показала удивительно красивое место для отдыха недалеко от Барнаула — за Научным городком. Рядом есть смотровая площадка.
- Дом купца Сухова в Барнауле преображается не по дням, а по часам. А еще во время реставрации там обнаружили кирпич с кошачьим отпечатком.
- В Барнауле представили мировую (да-да) премьеру мюзикла «Собака Баскервилей». Постановка вышла неоднозначная: одни зрители хохотали, а другие зевали два с половиной часа.
- В этом году в Барнауле наконец благоустроят Юбилейный парк (ю-ху). Здесь обустроят площадки для собак, посадят 144 дерева, откроют скейт-парк, зоны для игр в теннис и волейбол, роллердром и не только.
- Краеведческий музей Алтайского края и Речпорт открыли сезон теплоходных экскурсий по Оби. Мы побывали там и все поснимали: смотрите, как получилось. Заодно, узнаете, когда следующая экскурсия.
- В Алтайском крае запускают уникальное производство экологически чистого мыла.
- Молодой алтайский ученый Андрей Рябых исследовал антиоксиданты и нашел еще один способ защитить клетки от повреждений и болезней. Открытие поможет в создании новых лекарств.
- В Барнауле ко Дню города установят памятник лебедю Андрюше. Уже разработана композиция и макет. Кстати, наши читатели предлагают открыть памятник самому Валерию Метелице.
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