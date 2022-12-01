Плесень жрет стены. Как школа в далеком алтайском селе доживает свои дни, а руководство добивается ремонта

В редакцию altapress.ru обратились бывшие и нынешние жители села Буканское Мамонтовского района. Они рассказали, что единственная в населенном пункте школа буквально разваливается под ногами учеников. Хотя зданию чуть больше 30 лет. Договориться о посещении школы было непросто. Но мы все же приехали и увидели даже то, что от нас хотели утаить.

Столовая без воды

В Буканскую среднюю школу удалось попасть только по запросу. Отметим, что на подготовку к встрече у администрации школы была целая неделя. Также мы попросили прийти представителя районного комитета по образованию.

На крыльце нас встречали Елена Лопатина — председатель комитета и Екатерина Вахрушева — директор.

По левую руку от центрального находится черный вход, перекрытый красной запрещающей лентой. Эту меру безопасности приняли недавно, когда здесь стала отходить кровля.

Ступеньки на крыльце — первое и последнее твердое покрытие под ногами. Все, что за порогом — будто палуба корабля во время шторма. Полы прогибаются везде: в коридорах, классах, в учительской, кабинете директора.

Буканская средняя общеобразовательная школа. Анна Зайкова.

Наше посещение началось с небольшой экскурсии. По гибкому полу прошли до столовой. Стены выкрашены в светло-голубой. Причем покрытие давнее, как и все вокруг. Столы, стулья, кухонный гарнитур, плиты. Здесь сегодня пусто и не пахнет выпечкой.

По словам директора школы, все дети переведены на дистант, потому что на водонапорной башне проводятся работы, и в образовательном учреждении нет воды. Ни горячей, ни холодной. По этой же причине работников тоже распустили по домам. С некоторыми из них нам удалось пообщаться после посещения школы. И они рассказали нам свою версию событий. Но пока вернемся к столовой.

Только где-то на кухне, куда нам пройти уже не позволили, хлопочет одна из сотрудниц — наводит порядок. Елена Лопатина, предвосхищая наш интерес к меню учеников, говорит: «Кормят у нас вкусно. Все сбалансировано. Проблем с организацией питания нет».

Буканская средняя общеобразовательная школа. Анна Зайкова. Буканская средняя общеобразовательная школа. Анна Зайкова. Буканская средняя общеобразовательная школа. Анна Зайкова.

Верим на слово и идем дальше. На первом этаже — начальные классы. На крючках сбоку каждой парты сумки веселых расцветок. Малыши оставляют «сменку» или другие вещи в кабинете, чтобы не таскать.

Почти в каждом классе проектор и ноутбук. Без них современному педагогу сложно обеспечить образовательный процесс — так считают в школе и очень хотят обновить оборудование. Впрочем, обо всем по порядку.

«На особом контроле»

В Буканской средней школе получают образование 80 юных жителей села. Количество учеников, как отмечает директор, стабильное. Ни больше, ни меньше. Особенно руководство гордится целыми династиями выпускников или многодетными семьями, в которых все дети учатся в «Буканке». Так местные называют село и саму школу.

Елена Лопатина. Анна Зайкова.

На вопрос, когда здание стало разрушаться, директор учреждения и председатель комитета по образованию Мамонтовского района в один голос говорят: «Точно не знаю».

Как выяснилось, Екатерина Вахрушева и Елена Лопатина заняли должности относительно недавно — около двух лет назад. Но уже тогда, вспоминают они, тема Буканской школы была на «особом контроле районной администрации».

Мы сидим в одном из кабинетов. Тут, как и в других, прогибается пол. Прыгать и бегать, кажется, не стоит. Но разве маленькие сорванцы всегда слушают старших?

Буканская средняя общеобразовательная школа. Анна Зайкова.

В остальном — прилично выглядят парты, висят новые шторы. В верхней одежде не холодно. Добавим, что мы приехали в село в середине ноября, когда снег еще не лежал, а холода не были такими суровыми.

Все началось со спортзала

Итак, когда начались проблемы в школе встречающие не помнят, но точно знают, что все «стартовало» со спортзала.

Он располагается в соседнем здании. Но закрыт, по словам директора, уже около полутора лет — находиться там просто небезопасно для учеников и педагогов. Нас туда пускать тоже не хотели, но нам все-таки удалось сделать фотографии. Они «говорят» о состоянии помещения ярче букв.

Примерно такое же ошеломляющее впечатление производит кабинет технологии. Посмотреть на него тоже удалось с трудом.

Буканская средняя общеобразовательная школа. Анна Зайкова. Буканская средняя общеобразовательная школа. Анна Зайкова. Буканская средняя общеобразовательная школа. Анна Зайкова. Буканская средняя общеобразовательная школа. Анна Зайкова. Буканская средняя общеобразовательная школа. Анна Зайкова.

Елена Лопатина,

председатель комитета по образованию Мамонтовского района:

По нашим предположениям, ошибки были допущены еще при строительстве как основного здания, так и спортивного зала. По поводу капитального ремонта — проводился ли он когда-то — точно сказать тоже не могу. Возможно. А косметический мы проводим ежегодно, перед началом учебного года. Вы сами видите: стены, полы, трубы — покрашены. Батареи, насколько возможно, заклеены. На холод никто не жаловался.

Помимо предположений, есть факты, заметные при первом взгляде. Например, на замену аварийному спортзалу оборудован коридор для уроков физкультуры. На окнах, откуда ощутимо дует уже в ноябре, натянута сетка.

Буканская средняя общеобразовательная школа. Анна Зайкова.

На полу — белая разметка для игр с мячом. Директор Буканской школы говорит, что места всем хватает.

Примерно то же самое предприняли для проведения торжественных линеек: День знаний, награждение за конкурсы и прочие. Нарядные ребята выстраиваются в коридоре, слушают речи и получают грамоты.

Отдельная, часто больная школьная тема — туалеты. Тут они будто позаимствованы прямиком из ужастика. Когда главный герой заходит в темную жуткую комнату, а выберется он оттуда или нет, непонятно. В таком состоянии, кстати, находятся и уборные для учителей.

Буканская средняя общеобразовательная школа. Анна Зайкова.

Педагогов в школе 13. Правда, не все из них живут в Буканке. Поэтому власти района организовали корпоративный транспорт для того, чтобы возить сотрудников на работу и обратно.

Что делает власть

В конце октября 2022 года жители села Буканское и других населенных пунктов района жарко выступали в «Одноклассниках» по поводу состояния школы. Возмущались родители, выпускники, просто неравнодушные пользователи.

Успокоить народный пыл вызвался Дмитрий Кузнецов из администрации Мамонтовского района.

Он написал: «Здравствуйте! В 2022 году разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт Буканской школы. На разработку были выделены средства в размере 1 млн. рублей. Проектная документация прошла государственную экспертизу. Сметная стоимость капитального ремонта школы составляет более 70 млн. рублей».

Буканская средняя общеобразовательная школа. Анна Зайкова.

Речь идет о государственной программе «Модернизация школьных систем образования». Она подразумевает не только капитальный ремонт здания, но и обновление оборудования.

О последнем особенно беспокоится районный комитет по образованию.

«Мы совместно с директором решили участвовать именно в федеральной, а не региональной программе, потому что с ее помощью можно не только провести ремонт, но и обновить технику. В последний раз мы закупали все необходимое в 2012—2014 годах», — рассказала Елена Лопатина.

Буканская средняя общеобразовательная школа. Анна Зайкова. Буканская средняя общеобразовательная школа. Анна Зайкова. Буканская средняя общеобразовательная школа. Анна Зайкова. Буканская средняя общеобразовательная школа. Анна Зайкова. Буканская средняя общеобразовательная школа. Анна Зайкова. Буканская средняя общеобразовательная школа. Анна Зайкова.

Действия начались с технического обследования школы. На него администрация района выделила 400 тыс. рублей. Особенно важно было установить, подлежит ли ремонту спортзал. Оказалось, да.

Дальше на разработку проектно-сметных документов потратили еще 1 млн рублей. Затем 600 тыс. рублей потратили на государственную экспертизу. По ее итогам эксперты установили, что на ремонт школы потребуется 70 млн. рублей, включая затраты на технику.

«Просто так такие деньги никто не даст. Да и процесс оформления длительный», — говорит Екатерина Вахрушева.

Екатерина Вахрушева. Анна Зайкова.

Какой будет новая «Буканка»

Еще одно преимущество выбранной программы руководство видит в возможности родительского контроля за ходом работ.

«Собрания по поводу капремонта неоднократно проводились. Родители выражали беспокойство, — говорит Екатерина Вахрушева. — Мы объясняли, что процесс идет и каждый из этапов упросить невозможно. Сейчас заявка на участие в проекте уже отправлена и ждет одобрения. Все про это знают. Когда начнется ремонт, мамы и папы смогут смотреть, как он проводится, их пожелания обязательно будут учитываться».

В обновленной «Буканке» будет и просторный (а главное — безопасный) спортивный, нарядный актовый зал со сценой и много чего еще. На это надеется директор и другие ведомства, которые в курсе ситуации.

Буканская средняя общеобразовательная школа. Анна Зайкова.

«Мы делаем все, что в наших силах, — заверяет Елена Лопатина. — Но поскольку речь идет о большой сумме и масштабных изменениях, никто не одобрит заявку на участие по щелчку пальцев. Нужно ждать и верить. Если все сложится, ремонт начнется в 2023—2024 годах. Но самое неприятное в этой ситуации — не ожидание, а негатив от людей в соцсетях. Причем, многие из них даже не живут в нашем селе и не знают всех обстоятельств и того, что уже удалось сделать. Это худшее».

Что говорят родители

Выйдя из школы, мы отправились к местным жителям, чтобы узнать их мнение о происходящем. Мы познакомились с женщинами, которые пожелали остаться анонимными, но рассказали, что в школе совмещают сразу несколько ролей: родителей, сотрудников и первых выпускников.

Они помнят «Буканку» совсем иной, полной жизни. Говорят: «Было круто». А сейчас так.

Буканская средняя общеобразовательная школа. Анна Зайкова.

«Спортзал закрыт уже очень давно, лет 10−15. Мы, помню, полы постоянно там вытирали — с крыши капает. На все претензии нам отвечали: „Делаем, что можем“. А дети начали на голой плитке физкультурой заниматься. Падают, простывают — из окон дует. Зимой будет вообще кошмар».

По словам местных жителей, посещаемость родительских собраний в школе низкая. Те, кто приходят, возмущаются. Отвечают им то же самое, что и много лет назад. Мол, работаем над этим. Хотя, в эту федеральную программу школа пытается попасть уже давно, но безуспешно. Ремонт обещали еще в 2019 году.

Тем временем, окна тоже в плачевном состоянии: «Пену, чтобы закрыть дыры, покупаем за свой счет. В кабинете директора все окна запененные, в мухах. Косметический ремонт, если и проводится, то на средства родителей. Сборы регулярные. Кое-что красим, но денег не хватает».

Буканская средняя общеобразовательная школа. Анна Зайкова. Буканская средняя общеобразовательная школа. Анна Зайкова. Буканская средняя общеобразовательная школа. Анна Зайкова. Буканская средняя общеобразовательная школа. Анна Зайкова. Буканская средняя общеобразовательная школа. Анна Зайкова. Буканская средняя общеобразовательная школа. Анна Зайкова. Буканская средняя общеобразовательная школа. Анна Зайкова. Буканская средняя общеобразовательная школа. Анна Зайкова. Буканская средняя общеобразовательная школа. Анна Зайкова. Буканская средняя общеобразовательная школа. Анна Зайкова.

Стройматериалы пытаются получить другим способом. «Если ребенок не хочет проходить практику, учителя говорят: тогда сдавайте на краску или что-то другое. И вообще, хотите что-то изменить — собирайте деньги», — заключают разгневанные родители.

Директора школы Екатерину Вахрушеву о родительских вложениях мы тоже спрашивали. Она ответила, что никого в них участвовать не заставляет: «Спонсорская помощь имеет место, но исключительно на добровольной основе».