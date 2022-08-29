По нацпроекту в Барнауле открыли новую дорогу на улице Сиреневой

Строительство дорожного участка от улицы Балтийской до проезда Северного Власихинского выполнялось в текущем году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В выездном совещании также приняли участие заместитель главы администрации Барнаула Антон Шеломенцев, глава администрации Индустриального района Сергей Татьянин, представители проектной организации, стройконтроля, главный врач поликлиники № 14 Дмитрий Денисов, генеральный директор сети клиник «Здоровое поколение» Владимир Николаев и подрядчик.

Открытие новой автомобильной дороги по улице Сиреневой. Фото Михаил Полубедов , сайт газеты «Вечерний Барнаул».

В ходе обхода дороги Антон Шеломенцев проинформировал о том, что в рамках строительства выполнены работы по устройству сети закрытой ливневой канализации, нижнего и верхнего слоев асфальтобетона. Также появились тротуары, парковочные места, установлены скамейки и скоро появятся урны.

«В ближайшее время здесь также подключат освещение и приступят к посадке зеленых насаждений. Всего будет высажено более 100 кустов сирени, а в осенний период — еще более 120 вязов. Работы по посадке газонов уже выполнены. Сразу предусмотрена передача территории на содержание учреждению «Благоустройство и озеленение», — проинформировал Антон Шеломенцев.

Открытие новой автомобильной дороги по улице Сиреневой. Фото Михаил Полубедов , сайт газеты «Вечерний Барнаул».

В первую очередь, Вячеслав Франк поблагодарил подрядчиков, выполняющих в текущем году ремонт и строительство дорог в краевой столице. Он отметил, что, несмотря на все сложности, с которыми столкнулась не только дорожная сфера, но и другие отрасли, на все объекты были определены подрядчики, работы ведутся хорошими темпами и по итогам дорожно-строительного сезона город приумножится десятками отремонтированных и построенных улиц.

«В целом на дорожную отрасль в текущем году направлено более 4 млрд рублей, из них порядка 3,5 млрд рублей направлено именно на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог. Еще четыре года назад на эти работы выделялось чуть больше миллиарда рублей, — отметил глава.

Открытие новой автомобильной дороги по улице Сиреневой. Фото Михаил Полубедов , сайт газеты «Вечерний Барнаул».

По его словам, это достаточно серьезные объемы финансирования, при этом основная доля всех средств выделена из краевого бюджета, за что глава поблагодарил Губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

Также Вячеслав Франк отметил, что проект «Безопасные качественные дороги» — это основа развития дорожной отрасли города. За время участия Барнаула в данном проекте освоено порядка 5 млрд рублей, за счет этого отремонтировано 170 улиц, построено 3 дороги, выполнена реконструкция 3 объектов. Также в городе строятся дороги по другим адресным федеральным, краевым и муниципальным программам.

«С одной стороны мы уже привыкли вводить новые дорожные объекты, но открытие каждой новой дороги — это всегда своего рода праздник. Улица Сиреневая, построенная по нацпроекту, очень важна и для жителей микрорайона, и в целом для развития дорожной сети города. Получилась очень комфортная дорога с удобной тротуарной частью. Но что очень важно, теперь здесь обеспечена безопасность: установлены светофоры, нанесена разметка, появится освещение», — добавил глава.

Открытие новой автомобильной дороги по улице Сиреневой. Фото Михаил Полубедов , сайт газеты «Вечерний Барнаул».

Главврач поликлиники № 14 Дмитрий Денисов рассказал о том, как дорожная инфраструктура влияет на работу медучреждений:

«Строительство дорог в микрорайонах, которые находятся в зоне облуживания поликлиники, в значительной степени упрощают работу нашим специалистам, в том числе бригадам неотложной помощи. Добираться на вызовы на дом к пациентам становится проще и быстрее. За последние годы в районе появилось несколько новых дорог, плюс строится еще одна на проспекте Энергетиков. Также мы понимаем, что уже сейчас нужно задумываться над организацией схемы движения машин возле строящегося здания поликлиники № 14».

Открытие новой автомобильной дороги по улице Сиреневой. Фото Михаил Полубедов , сайт газеты «Вечерний Барнаул».

Его коллега Владимир Николаев также отметил, что современные, надежные и безопасные дороги — залог высокого качества жизни барнаульцев.

«Жители микрорайона достаточно долго ждали появления этой дороги. Введение в эксплуатацию данной дорожной артерии позволит завершить полномасштабную работу по обустройству дорожной сети такого густонаселенного района. В целом, мы видим, как эффективная реализация нацпроекта позволила перейти к комплексной модернизации всей дорожной инфраструктуры в городе и созданию комплексной безопасности», — резюмировал Владимир Николаев.

Стоимость работ по строительству улицы Сиреневая составила — 57,5 млн рублей, работы выполняла подрядная организация — ООО «СИБИНВЕСТ». Протяженность дороги почти 600 м.

Напомним, всего в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в текущем году предусмотрены средства для проведения ремонтно-строительных работ на 19 объектах. Их общая протяженность составляет более 25 километров. На эти цели выделено 914 млн рублей.

Открытие новой автомобильной дороги по улице Сиреневой. Фото Михаил Полубедов , сайт газеты «Вечерний Барнаул».

Накануне в Барнауле сдали еще один дорожный объект — Змеиногорский тракт, отремонтированный также по нацпроекту.

Источник: barnaul.org