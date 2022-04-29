Победителей конкурса «Zащитникам Отечества» наградили в Барнауле

Воспитанников детских садов, школьников, а также педагогов наградили за победу в конкурсе рисунков «Zащитникам Отечества» во время масштабного форума первичных отделений партии «Единая Россия».

По предложению секретаря Барнаульского местного отделения «Единой России» Вячеслава Франка в краевой столице прошёл масштабный форум первичных отделений партии. На нём партийцы обсудили новые формы и методы работы «Единой России», а также наградили победителей конкурса детских рисунков.

Как отметила заместитель секретаря Барнаульского местного отделения «Единой России», председатель городской думы Галина Буевич, проведение конкурса в очередной раз доказало, что в краевой столице живут тысячи маленьких патриотов Отечества. На конкурс прислали более 2000 работ.

Церемония награждения победителей конкурса «Zащитникам Отечества». Фото предоставлено пресс-службой администрации города Барнаула Церемония награждения победителей конкурса «Zащитникам Отечества». Фото предоставлено пресс-службой администрации города Барнаула Церемония награждения победителей конкурса «Zащитникам Отечества». Фото предоставлено пресс-службой администрации города Барнаула Церемония награждения победителей конкурса «Zащитникам Отечества». Фото предоставлено пресс-службой администрации города Барнаула

— Больше всего меня поразило, когда маленькие дети в возрасте 4−6 лет передавали на рисунках бесконечное уважение к солдатам и офицером, любовь к своей стране и стремление к миру. Когда смотришь их рисунки, тогда понимаешь: маленькие барнаульцы уже могут отличить добро от зла, а главное понимают, что нужно защищать свою Родину. Также мы благодарим родителей, педагогов и руководителей учреждений дошкольного и школьного образования, которые занимаются патриотическим воспитанием подрастающего поколения, — отметила Галина Буевич.

Победителями в возрастной категории 4−8 лет стали Иван Фаст, Милана Павленко, Игорь Мертес, Алина Корзун, Анна Борзенкова и Никита Широков. В возрастной категории 9−13 лет — Дарья Трехонина, Юлия Евтушенко и Ирина Герсаимова. В возрастной категории 14−18 лет — Виолетта Казанцева, Варвара Сычева и Анастасия Емельянова.

Церемония награждения победителей конкурса «Zащитникам Отечества». Фото предоставлено пресс-службой администрации города Барнаула Церемония награждения победителей конкурса «Zащитникам Отечества». Фото предоставлено пресс-службой администрации города Барнаула

Также ценными призами наградили педагогов и учреждения образования, воспитанники которых прислали наибольшее количество работ. Напомним, абсолютный рекорд установила школа № 106 — 91 работа, а также школа № 107 — 58 работ и школа № 137 — 43 работы.