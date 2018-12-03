Барнаульский психолог рассказал, откуда берется мотивация и почему ее не хватает

Мотивирующие фильмы, тренинги, книги, встречи — контент c ответом на вопрос «Как заставить себя что-то сделать?» сейчас один из самых востребованных. В соцсетях люди «делятся мотивацией», «ищут вдохновения», рассказывают о своих лайфхаках на эту тему, просят «дать пинка» у коучей и друзей. Барнаульский психолог Андрей Шишмарев рассказал, что это за явление, откуда берется мотивация и почему многим ее не хватает.

Как работает внешняя мотивация и в чем ее опасность

— Сейчас в соцсетях много постов о поиске мотивации. Такое ощущение , что у людей наступил ее острый дефицит. Что это за явление и как вы его объясните?

— Такая тенденция есть. Я считаю, здорово, что люди стали писать об этом чаще. Гармоничный человек всегда задумывается о том, как достигать больше, сделать свою жизнь лучше, заработать на машину, отдохнуть с семьей на курорте.

Посты о мотивации обычно пишут те, кто в авангарде изменений. У таких людей часто появляется свое дело, новый источник дохода, на них сваливается огромный объем работы, они думают, как с ним справиться, где найти силы и все успеть, потому начинают задавать себе такие вопросы.

— Мне всегда казалось , что если у человека есть осознанная потребность что-то сделать или кем-то стать , ему не нужно искать дополнительную мотивацию во внешнем мире , хватает и той , что внутри.

— Мотивация бывает внешняя и внутренняя, да. В детстве внешнюю мотивацию дают родители. Они говорят, что нам нужно делать и к какому сроку: убрать игрушки, помыть посуду, сделать уроки. Многие люди, вырастая, так и остаются с потребностью во внешней мотивации. Позиция комфортная, плюсов в ней много.

Человек выбирает мотиватора, который ставит задачи, и так снимает с себя часть ответственности. Что бы ты ни делал, тебе все равно дадут зарплату. За тебя все решает работодатель, можно расслабиться и особо никуда не спешить. Человек избегает стрессов. Многие развиваются медленно как раз потому, что не научились легче преодолевать стрессы.

Должно пройти время, чтобы человека перестало это удовлетворять. Он поймет: жизнь серая, однообразная, дом — работа. Тут он начинает задумываться: для чего живет, чего хочет, как это реализовать.

Андрей Шишмарев , психолог. Анна Зайкова

Чтобы найти ответы, приходится обратить внимание на свой внутренний мир, познать себя. Сначала человек сталкивается с огромным количеством негатива в повседневности: конфликты с начальником, семьей или еще с кем-то. Начинает анализировать свое поведение, понимать, что энергию он сливает куда-то не туда и ее не хватает на любимые дела. Он эмоционально выгорает. Таких людей можно найти в любом коллективе. Я тоже когда-то через это проходил.

Чтобы как-то преодолеть такое состояние, люди читают книги, статьи о психологии, работают с психологами, коучами, тренерами. Они помогают проходить через кризисы, оказывают поддержку. Одному человеку проживать такие периоды сложно.

Ведь часто ближайшее окружение не поддерживает того, кто хочет идти своим путем. Например, мой папа сначала был против того, чтобы я стал психологом: «Ты ведь получил образование юриста, вот и будь им». Когда один из моих бывших руководителей узнал, что я веду тренинги по ораторскому мастерству, он сказал: «Это ненормально. Ты должен заключать договоры». Я благодарен им за уроки и стал больше верить в себя. Важно слушать внутренний голос и уметь говорить «нет» тому, чего вы не хотите.

Среда стремится к постоянству, окружающие «не выпускают». И нужно прилагать большие усилия, чтобы вывести ракету на новую орбиту. По этой причине люди изо всех сил ищут поддержку вовне: окружение, которое будет поддерживать в развитии, книги, которые заставят верить в себя.

Андрей Шишмарев , психолог. Анна Зайкова

— То есть книги , фильмы , картинки в Instagram — это нормальные рабочие инструменты для мотивации?

— На начальном уровне да. Потом человек поймет, что ему нужно копать глубже. И здесь уже потребуется помощник — психолог.

— Как выбрать психолога , который поддержит в сложный период?

— Пробовать разных. Нельзя сказать, что этот хороший, а тот нет. Самое простое — подойти и познакомиться, почитать его посты в соцсетях. Со временем вы найдете человека, с которым вам оптимально работать.

Почему людям не хватает внутренней мотивации

— Откуда берется внутренняя мотивация?

— От наших потребностей. Вспомним всем известную пирамиду Маслоу. Сначала — безопасность, воздух, еда, размножение, сон. Потом — отношения, самореализация.

Простая метафора: я хочу пить, улавливаю эту потребность, в теле возникает импульс, энергия, чтобы найти воду и выпить ее. Если в человеке с детства «зарубать» такие сигналы, он делает вывод: в этом мире не приветствуют мои действия, лучше сидеть спокойно и ждать, мама и папа за меня все знают. А потом будет все знать руководитель.

Андрей Шишмарев , психолог. Анна Зайкова

— То есть мотивация — это некое естественное состояние человека? Если он здоров , то всегда чего-то хочет?

— Да, безусловно.

— Вы говорите , что родители часто «сопротивляются» желаниям ребенка. Почему это происходит?

— Первая причина — родителям удобно сделать ребенка «под себя». У них есть список параметров, какими, по их мнению, должны быть дети: послушные, активные и так далее. Каждый составляет свой.

У меня он тоже был. Когда я служил в военной прокуратуре, то точно знал: мой сын будет военнослужащим. Я не понимал, как могут быть другие профессии. Все остальные недостойны его! Он должен быть юристом — я мечтал об этом. Потом начал исследовать свои мотивы, понял, как на мне отразилась аналогичная позиция моего отца. Теперь я отношусь к будущему сына по-другому: он сам выберет, что ему нравится, и будет этим заниматься.

Вторая причина — страх за ребенка. Недавно у меня на консультации была девушка, которая окончила медицинский университет, аспирантуру, начала работать и поняла, что ей не хочется быть врачом, а нравится писать тексты.

Почему она пошла учиться на врача? Потому что у нее вся семья — медики. Она говорит, что любит писать тексты. Ей отвечают: «Тексты? Ты писатель, что ли?! Ты медик. Мы все медики, и тебе быть медиком».

Откуда это идет? Если копнуть глубже и увидеть потребности этих родителей, то, скорее всего, мы обнаружим страх. Они боятся, что она не выживет, не сможет себя обеспечить. И, конечно, начинают ее защищать — появляется агрессия: «Стой! Туда не ходи — убьет». Немногие скажут: «Доченька наша любимая, какие стихи, какие рассказы? Какой копирайтинг? Все писатели бедные. Мы не понимаем, мы за тебя боимся».

Еще одной моей клиентке родители говорили: «Как ты могла банк бросить?! Без этой работы ты никто, а в банке человек». Эта девушка сильно переживает: самые близкие люди не верят в нее, подавляют.

Третья причина — устаревшие представления о мире. Когда мой дедушка узнал, что я ушел из военной прокуратуры, он причитал: «Да как же ты так! У них же такая большая военная пенсия, вернись, пожалуйста». В его картине мира это прекрасный вариант. Но мир меняется, и старые стратегии поведения уже не работают.

Все изменения начинаются с самого человека. Сначала надо кем-то быть, затем что-то делать и уже только потом иметь. У нас же учат по-другому: «Будешь работать в (вставьте свое) — будет у тебя богатство, два раза в год отпуск, машина и так далее». Нам навязывают внешние атрибуты, не разбираясь в том, кто мы внутри. В душе я не был военным юристом, поэтому мне пришлось уйти.

Каждый человек является кем-то большим, чем есть сейчас. Те, кто прислушивается к этому зову, реализуют себя и становятся счастливыми.

Андрей Шишмарев , психолог. Анна Зайкова

— А почему компании «не выпускают» сотрудников заниматься чем-то еще?

— Во многих российских компаниях авторитарный стиль управления. Психотип некоторых сотрудников такой, что они будут работать только из-под палки. Есть руководители, которые всегда будут против того, чтобы человек отвлекался от работы и занимался чем-то своим. И это правильно: в свободное от работы время — пожалуйста, делай что хочешь.

У руководителей, которые запрещают другим действовать, бывают разные страхи: не получится, украдут идею, обойдут конкуренты, потеряем долю рынка и так далее. Они находят сотрудников, которым с ними комфортно, их с детства научили жить в авторитарной среде.

Обе стороны за то, чтобы все так и оставалось, отсюда и сопротивление: «Ты белая ворона, продаешь чизкейки в Instagram — какой ужас! Прекращай быстро, будь клерком».

Всю жизнь прожить в страхе сложно — в какой-то момент люди все же понимают, что нужно меняться. Появляются компании с новыми подходами. Они вводят свободный график, удаленную работу, обучение сотрудников, организуют комнаты отдыха, ставят диваны на работе, чтобы человек мог расслабиться или даже поспать. Для них главное — результат, а не то, каким способом ты к нему пришел.

Идеи не рождаются из-под палки. Я думаю, компании будущего — те, что относятся к своим сотрудникам как к партнерам. Там каждый — самостоятельная творческая единица. Хороший пример, известный многим, — компания Google. Там люди сами могут выбирать проекты, которыми будут заниматься. Понятно, что они работают с большим энтузиазмом и энергией. Есть дни, когда сотрудники не работают, а фантазируют, генерируют идеи.

— Может быть , работодателей сдерживает еще и то , что творчество не всегда приносит результат , в отличие от прописанных проверенных процедур.

— Конечно, выполнение служебных обязанностей на работе важно. К творчеству нужно правильно относиться. Если сказать: «Я даю вам час, вы должны за это время что-то придумать» — творческий результат будет вряд ли. Может, у работника накопилось напряжение и он годами не давал себе отдыха, как хомячок в колесе. Чтобы психика восстановила ресурс, требуется время.

Андрей Шишмарев , психолог. Анна Зайкова

Чтобы в вашу жизнь вошло что-то новое, желательно устраивать себе «день тупки»: ничего не делать, дать себе время отдохнуть, читать книги о том, что интересно. Можно заниматься йогой, медитацией, послушать музыку, сходить в кино. В такие дни мы и не должны ничего «рождать». Нам нужна пустота, чтобы она заполнилась чем-то новым. Это нужно практиковать регулярно, тогда и будет эффект.

В чем ценность тренингов и почему они не панацея

— Пару месяцев назад в Москве прошел большой мотивационный тренинг всемирно известного коуча Тони Роббинса. После в интернете был поток негативных и ироничных отзывов. Люди писали , что заплатили десятки и сотни тысяч рублей за то , чтобы послушать банальные истины. Вы сказали , что были на этом тренинге. Какие у вас впечатления?

— Я с радостью принимаю любое обучение и думаю, что, во-первых, каждый человек должен здраво оценивать, сколько денег он может выделить на свое развитие и что он от этого получит. За полгода до мероприятия билеты стоили от 10 тыс. рублей, можно было их купить за эти минимальные деньги. Мне кажется, для тех, кто купил VIP-места, и 500 тыс. рублей не особенно большая сумма.

Во-вторых, есть категория людей, которые думают, что, съездив один раз на тренинг, они изменят свою жизнь. Это все равно что ждать эффекта от одного похода в спортзал. Полезнее будет читать книги по 30 минут каждый день. В-третьих, нужно посмотреть на критиков и понять, что ими движет. Недовольные будут всегда, что бы ты ни делал, а некоторые люди вообще любят все обесценивать.

С точки зрения организации на тренинге были ошибки, и ректор института «Синергия» признал их со сцены, извинился. 3 тыс. билетов люди купили в последнюю ночь перед мероприятием, потому организаторы не смогли быстро найти столько устройств синхронного перевода и дополнительные палатки для регистрации.

Андрей Шишмарев , психолог. Анна Зайкова

— Что полезного для себя лично вы извлекли из этого тренинга?

— Все четыре часа, пока он шел, я вел конспект. Записывал все идеи. Я учусь у каждого человека, которого встречаю. Даже если ты за два часа услышал только одну мысль, которая начала что-то менять в твоей жизни, это уже хорошо.

Мне Тони Роббинс интересен как человек, который изменил свою жизнь. Он родился в бедной семье, а сейчас работает коучем у президентов. На простых жизненных ситуациях он объясняет стратегии поведения: на чем ты концентрируешься, того и больше.

Например, когда он учился кататься на гоночном автомобиле и ехал прямо на стену, его парализовал страх, он не мог свернуть. Инструктор дал ему совет: поверни голову туда, куда нужно ехать. Он так и сделал, а руль повернул уже автоматически. Куда мы смотрим, какой фокус внимания, такие и результаты.

Да, можно сказать, что это банально. Но все истины банальны. Вопрос в том, что люди знают их только в своих мыслях, а что они чувствуют и делают? Можно ведь много знать и ничего не делать.

— Подводя итог: многие люди ищут мотивацию потому , что сталкиваются с новой реальностью. Мы видим много возможностей , но среда и старые шаблоны поведения нас ограничивают. Люди стремятся вырваться из этого , построить свою жизнь так , как им хочется , и ищут поддержку вовне. Верно?

— Да, так и есть. Нам всем необходимо научиться правильно учиться. Находить полезное и применять его в жизни. Начать можно с простого: каждый день спрашивайте себя, чего вы хотите и по мелочам (что съесть на завтрак), и в глобальном смысле. Так вы начнете делать маленькие шаги к своей мечте.

Андрей Шишмарев , психолог. Анна Зайкова

Что известно об Андрее Шишмареве

Андрей Шишмарев родился 6 февраля 1977 года. Высшее образование получил в Военном университете Минобороны РФ по специальности «юриспруденция». Карьеру начинал в военной прокуратуре, отработал там 5 лет на разных должностях. После получил образование психолога в Институте консультирования (Новосибирск). Ведет частную психологическую практику, курсы «Оратор от души» в Международной школе ораторского искусства «Спикер», совладелец юридической компании.

Андрей Шишмарев женат, воспитывает сына. В свободное время любит кататься на горных лыжах, заниматься дайвингом и триатлоном, читать, путешествовать, рисовать маслом, учиться.