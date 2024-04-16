Почему нельзя шуметь возле водоемов. Традиции и приметы Никиты Водопола

Традиции Никиты Водопола

В этот день было принято соблюдать особые традиции и ритуалы.

С утра варили кашу на молоке, пекли хлеб и собирали гостинцы в мешок. Затем отправлялись к ближайшему водоему, чтобы опустить подарки в воду. Считалось, что так можно задобрить водяного.

На берегу разжигали костер и водили хоровод, распевая песни о водяном. Люди находили камыши, которые уносили с собой. Согласно приметам, если сжечь это растение и окурить дымом жилище, то никто из его обитателей не утонет.

Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу. unsplash.com.

Что нельзя делать 16 апреля

Шуметь возле водоемов. В противном случае водяной проснется и будет злым.

Умываться проточной водой — к потере везения.

Выбрасывать в мусорное ведро крошки со стола — к бедности.

Обижать животных и птиц — к болезням и несчастьям.

Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу. unsplash.com.

Народные приметы Никиты Водопола

Если 16 апреля идет дождь, то вся весна будет дождливой.

Лошади храпят в стойле — к ухудшению погоды.

В лесу много березового сока — летом часто будут дожди.

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