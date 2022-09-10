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Жизнь

Почему нельзя выходить замуж 10 сентября. Приметы и традиции на Анну и Савву Скирдников

День Анны и Саввы Скирдников отмечают 10 сентября. Православные чтят память праведной Анны, единственной пророчицы Нового Завета, и преподобного чудотворца Саввы Крыпецкого. Рассказываем о приметах, традициях и запретах 10 сентября.

Урожай. Сено.
Урожай. Сено.
СС0

Традиции Дня Анны и Саввы Скирдников

В этот день завершался тяжелый и плодотворный этап жатвы хлебов. Последние снопы вывозили с полей и складывали их в скирды. Сохранилась поговорка: «Красно поле снопами, а гумно — скирдами».

В честь этого устраивали веселые гуляния и ярмарки. Торговцам нельзя было идти на ярмарку с пустыми руками. Они брали с собой несколько колосков, а потом прятали их среди товаров — тогда продажа пойдет хорошо и прибыльно.

Что нельзя делать 10 сентября

  • Девушка запрещено приводить в дом своего избранника — можно накликать беду.
  • Сватовство тоже лучше отложить, иначе будущий брак быстро развалится.
  • Нельзя ходить в магазин с последними деньгами.
  • Не рекомендуется долго смотреть на свое отражение, а то можно навлечь тяжелые беды, из-за которых не останется сил даже «окинуть себя взором».

Приметы Скирдников

  • 10 сентября приснился покойный — ждет крепкий и счастливый брак
  • Встретить тещу — к неприятностям.
  • Красное небо на закате при еще относительно высоком солнце — к ненастной погоде.
  • Дождь с грозой — к теплой осени.
  • За окном гроза — вся осень пройдет теплой.
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