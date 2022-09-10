Почему нельзя выходить замуж 10 сентября. Приметы и традиции на Анну и Савву Скирдников

Традиции Дня Анны и Саввы Скирдников
В этот день завершался тяжелый и плодотворный этап жатвы хлебов. Последние снопы вывозили с полей и складывали их в скирды. Сохранилась поговорка: «Красно поле снопами, а гумно — скирдами».
В честь этого устраивали веселые гуляния и ярмарки. Торговцам нельзя было идти на ярмарку с пустыми руками. Они брали с собой несколько колосков, а потом прятали их среди товаров — тогда продажа пойдет хорошо и прибыльно.
Что нельзя делать 10 сентября
- Девушка запрещено приводить в дом своего избранника — можно накликать беду.
- Сватовство тоже лучше отложить, иначе будущий брак быстро развалится.
- Нельзя ходить в магазин с последними деньгами.
- Не рекомендуется долго смотреть на свое отражение, а то можно навлечь тяжелые беды, из-за которых не останется сил даже «окинуть себя взором».
Приметы Скирдников
- 10 сентября приснился покойный — ждет крепкий и счастливый брак
- Встретить тещу — к неприятностям.
- Красное небо на закате при еще относительно высоком солнце — к ненастной погоде.
- Дождь с грозой — к теплой осени.
- За окном гроза — вся осень пройдет теплой.