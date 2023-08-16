Почему один из главных проспектов Барнаула годами приходится переходить вброд

Участившиеся дожди вновь обострили давнюю проблему пр. Комсомольский в Барнауле. Местные жители жалуются на отсутствие ливневой канализации, без которой проспект приходится переходить вброд.

Пусть бегут неуклюже

После недавних проливных дождей в редакцию altapress.ru обратились читатели, указавшие на серьезную проблему, вызванную отсутствием ливневой канализации на пр. Комсомольском. По их словам, ручьи, бегущие вдоль проспекта после дождя, разливаются настолько широко, что перепрыгнуть их невозможно даже молодым тренированным людям.

Еще большую проблему это составляет для пенсионеров, женщин с детьми и маломобильных категорий граждан. Перейти образующиеся ручьи, не замочив ног, невозможно. При этом, речь идет не о легком намокании, а о погружении в воду по щиколотку. В осеннее время это чревато ростом заболеваемости. Кроме того, проезжая по лужам, автомобили обливают прохожих.

Жители негодуют

По словам местных, обойти эти «реки» нет никакой возможности. Судя по предоставленным ими фотографиям, действительно, широкие полосы воды текут по проспекту на протяжении нескольких кварталов. Жильцы близлежащих домов негодуют.

Евгений,

местный житель:

Каждый год дороги перекапывают. В чем проблема прокопать канавку в сторону реки, которая, вообще-то, совсем рядом? Наверное, администрации просто наплевать на местных жителей, вот и весь секрет Полишинеля.