25 апреля
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Жизнь

Почти без осадков и до +18. Под конец апреля на Алтайский край обрушится мощное тепло

Холода в Алтайском крае снова сменяет мощное тепло. Мы выяснили, какой будет погода в регионе 26−28 апреля.

Жара. Солнце.
Жара. Солнце.
СС0

Погода в Барнауле 26−28 апреля

По данным gismeteo.ru, ночью 26 апреля в Барнауле ожидаются +2…+3 градуса, а днем +7…+12 градусов. Осадков не предвидится, но будет облачно. Ветер скоростью 2−3 метра будет дуть с севера и северо-востока.

Ночью 27 апреля, пишет «Яндекс.Погода», в краевой столице вероятна температура +6…+7 градусов, а в течение дня +12…+18 градусов. Без осадков.

Ночью 28 апреля градусник покажет +7…+8 градусов, а днем +13…+18 градусов. Снова будет облачно, без дождя.

Цветение. Весна.
Цветение. Весна.
СС0

Погода в Алтайском крае 26−28 апреля

Ночью 26 апреля в Рубцовске ожидаются +3…+5 градусов, а днем +8…+14 градусов. Утром может быть облачно. Без осадков.
Ночью 27 апреля здесь возможны +7…+8 градусов, а днем +11…+17 градусов.
Ночью 28 апреля вероятны +8…+9 градусов, а днем потеплеет еще сильнее: до +13…+20 градусов. Об этом также пишет gismeteo.ru.

Ночью 26 апреля в Бийске прогнозируют +3 градуса, а днем +8…+12 градусов;
ночью 27 апреля +6 градусов, а днем +10…+15 градусов;
ночью 28 апреля +9…+10 градусов, а днем +12.+17 градусов.

В Заринске ночью 26 апреля градусник покажет +2…+3 градуса, а днем +6…+11 градусов;
ночью 27 апреля +5…+7 градусов, а днем +10…+15 градусов;
ночью 28 апреля +7…+9 градусов, а днем +12…+17 градусов.

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