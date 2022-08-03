Почти полмиллиона человек получили помощь от гуманитарных центров в Донбассе

«Из них 15 — в ДНР, 10 — в ЛНР, 3 — в Харьковской области, 8 — в Запорожье и один центр в Херсоне. Помощь в этих центрах получили более 400 тысяч человек. За каждой территорией закреплен ответственный депутат Госдумы: за ДНР — Дмитрий Саблин; за ЛНР — Виктор Водолацкий; за Харьковской областью — Артем Туров; за Херсоном — Игорь Кастюкевич; за Запорожьем — Артем Бичаев. Помимо этого, у нас реализуется медицинское направление, за которое отвечает Дмитрий Хубезов. Под его руководством отработало более 420 медиков. Они оказывают помощь гражданским и военным, а также работают в медкабинетах при гуманитарных центрах партии», — рассказал Андрей Турчак.
При содействии Московского госуниверситета и лично ректора Виктора Садовничего установили телемедицинское оборудование в Северодонецке, Купянске и Мариуполе.
«Терминалы позволяют проводить первичную диагностику, снимать ЭКГ, мерить давление и передавать данные в режиме онлайн для последующих консультаций с узкими специалистами и профессорами МГУ», — сказал секретарь Генсовета партии.
Помимо этого, в рамках акции «Книги — Донбассу» собрали более 150 тысяч книг. Действие акции расширили и на освобожденные территории.
«Партия помогает педагогам Донбасса подготовиться к новому учебному году и перейти на российские образовательные стандарты. Обеспечиваем школы и оборудованием, и литературой», — напомнил Андрей Турчак.
Поддержке и досугу детей уделяют отдельное внимание. Открыли детские центры в Луганске, Купянске, Старобельске, Алчевске. В них волонтеры-вожатые организуют спортивные и творческие занятия. Также на Донбассе к 1 сентября откроют не менее 3 кадетских корпусов, где смогут учиться в том числе дети-сироты.
В волонтерской работе на Донбассе и освобожденных территориях приняли участие уже более 1000 добровольцев «Молодой Гвардии Единой России» и Волонтерской Роты.
«С начала специальной военной операции региональное и местные отделения партии „Единая Россия“ совместно с МЧС при участии наших депутатов и активистов, предпринимателей и просто неравнодушных людей неоднократно отправляли жителям Донбасса десятки тонн гуманитарного груза. Серьезную работу провели коллеги из Барнаульского местного отделения партии, которые отправляли на Донбасс алтайские продукты питания, товары первой необходимости, а также семена овощей. За эти месяцы мы собрали более 5 млн рублей на поддержку жителей освобожденных территорий, — рассказал заместитель секретаря регионального отделения партии „Единая Россия“ в Алтайском крае Денис Голобородько. — Наш регион взял шефство над Славяносербским районом ЛНР. Представители краевых властей во главе с губернатором Виктором Томенко уже встречались с коллегами в народной республике, наладили постоянное взаимодействие по восстановлению инфраструктуры и нормализации жизни в пострадавшем районе».