Почти полмиллиона человек получили помощь от гуманитарных центров в Донбассе

На Донбассе и освобожденных территориях работает уже 37 гуманитарных центров «Единой России», отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на заседании Бюро Высшего совета партии.

«Из них 15 — в ДНР, 10 — в ЛНР, 3 — в Харьковской области, 8 — в Запорожье и один центр в Херсоне. Помощь в этих центрах получили более 400 тысяч человек. За каждой территорией закреплен ответственный депутат Госдумы: за ДНР — Дмитрий Саблин; за ЛНР — Виктор Водолацкий; за Харьковской областью — Артем Туров; за Херсоном — Игорь Кастюкевич; за Запорожьем — Артем Бичаев. Помимо этого, у нас реализуется медицинское направление, за которое отвечает Дмитрий Хубезов. Под его руководством отработало более 420 медиков. Они оказывают помощь гражданским и военным, а также работают в медкабинетах при гуманитарных центрах партии», — рассказал Андрей Турчак.

При содействии Московского госуниверситета и лично ректора Виктора Садовничего установили телемедицинское оборудование в Северодонецке, Купянске и Мариуполе.

«Терминалы позволяют проводить первичную диагностику, снимать ЭКГ, мерить давление и передавать данные в режиме онлайн для последующих консультаций с узкими специалистами и профессорами МГУ», — сказал секретарь Генсовета партии.

Помимо этого, в рамках акции «Книги — Донбассу» собрали более 150 тысяч книг. Действие акции расширили и на освобожденные территории.

«Партия помогает педагогам Донбасса подготовиться к новому учебному году и перейти на российские образовательные стандарты. Обеспечиваем школы и оборудованием, и литературой», — напомнил Андрей Турчак.

Поддержке и досугу детей уделяют отдельное внимание. Открыли детские центры в Луганске, Купянске, Старобельске, Алчевске. В них волонтеры-вожатые организуют спортивные и творческие занятия. Также на Донбассе к 1 сентября откроют не менее 3 кадетских корпусов, где смогут учиться в том числе дети-сироты.

В волонтерской работе на Донбассе и освобожденных территориях приняли участие уже более 1000 добровольцев «Молодой Гвардии Единой России» и Волонтерской Роты.