Под знаком Алмаза: огромный успех Фермерских игр на выставке День Сибирского поля

Более 500 болельщиков собрались поддержать восемь команд из разных районов Алтайского края. Напряженная борьба в соревнованиях, которые требовали физической силы, координации и командной работы, продолжалась всю вторую половину открывающего дня выставки.

Среди команд не было однозначных лидеров — победа в каждом из соревнований Игр доставалась в тяжелой борьбе. Энтузиазм и дух соперничества сделали Фермерские игры по-настоящему увлекательным зрелищем. Бои на бревне, перекидывание тяжелых шин, перетягивание каната и полоса препятствий — и настоящее, честное желание победить.

Первое место и приз 100 000 рублей достались команде ООО «Смирненькое» из Кулундинского района. Они оказались лучшими в перетягивании каната и в эстафете и заняли по сумме баллов первое место.

Второе место и 50 000 рублей — ООО «СХА ПЗ Степной» из Немецкого национального района;

Третье место и 25 000 рублей — ООО «Брюкке Агро», тоже из Немецкого национального района.

Первые на Алтае и, возможно, в России фермерские игры прошли с большим успехом — а это гарантирует, что они станут хорошей традицией!

Кроме Фермерских игр, шла работа на выставочном стенде: «Алмаз» провел более сотни деловых встреч, и с покупателями техники, и со своими официальными дилерами из других регионов. Заключены договоры на поставку техники и запасных частей не только в крае, но и покупателям из Омской, Тюменской области и Забайкальского края.

Еще одним важным событием стал демонстрационный показ техники. Он начался с исторической панорамы — первый проход с плугом совершила упряжка волов, затем в поле вышел отреставрированный трактор Т-4 с плугом «Труженик» времен поднятия целины.

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Тем нагляднее были видны преимущества современной техники. Практически все машины в демонстрационном показе были производства Алтайских машиностроительных заводов. Плугом «Алмаз» оснастили и еще одного участника демопоказа — гусеничный трактор «Барнаулец», который производится в Алтайском крае.

Вся техника со стендов и из демонстрационного показа была реализована покупателям, в основном хозяйствам Алтайского края.

В этом году День Сибирского поля стал площадкой для встреч с друзьями, клиентами, местом праздника и соревновательного духа!

Заводы «Алмаз»

Заводы «Алмаз» (Алтайские машиностроительные заводы) — один из крупнейших производителей почвообрабатывающей техники и запасных частей в России. Производственные мощности «Алмаза» находятся в двух городах Алтайского края: Рубцовске (завод «РЗЗ») и Барнауле (завод «АНИТИМ»).

Ассортимент заводов «Алмаз» включает свыше 60 моделей почвообрабатывающей и посевной техники и более 330 наименований запасных частей.

Дилерская сеть «Алмаза» насчитывает более 200 ведущих агроснабженческих компаний в регионах России и странах СНГ.

Заводы «Алмаз» — это современный, динамично развивающийся производственный комплекс с прогрессивным подходом к проектированию и производству, организации сбыта и продвижению.

Интегрированная система менеджмента Алтайских машиностроительных заводов соответствует требованиям международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 14001:2018.

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