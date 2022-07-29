Подготовка к 85-летию Алтайского края идет полным ходом

Об этом рассказали на заседании оргкомитета по подготовке мероприятий к 85-летней годовщине со дня образования Алтайского края. Подготовка ведется по разным направлениям, в этой работе принимают участие и руководители органов исполнительной власти региона, и представители общественных организаций.

Учреждения культуры готовят обширную программу к 85-летию Алтайского края. Мероприятия пройдут и в регионе, и за его пределами. Так, по информации министра культуры Елены Безруковой, с 11 по 14 октября запланировано проведение Дней культуры Алтайского края в Москве: мероприятия пройдут на пяти площадках столицы. Центральным событием станет концертная программа в Московском международном Доме музыки 12 октября, участие примут артисты и исполнители из Алтайского края. Кроме того, на площадках двух библиотек Москвы и в Доме творчества писательского поселка Переделкино в Московской области будет представлена литературно-издательская деятельность нашего региона.

А в Барнауле будет представлен Межрегиональный художественно-выставочный проект «В земле Российской просиявшие» из собрания Центрального музея древнерусской культуры и искусства Андрея Рублева. Проект будет представлен в Государственном художественном музее Алтайского края с 30 августа по 23 октября. Работники культуры отмечают, что выставка рассчитана на широкую аудиторию посетителей, которые получат возможность увидеть уникальные образцы русского православного искусства.

Школина Евгения Викторовна,

куратор и старший научный сотрудник сектора «Русского православного искусства» научно-исследовательского отдела ГХМАК:

— В экспозицию войдут 25 выдающихся памятников православного искусства XVII-XX веков. Они посвящены святым, которые своим духовным подвигом прославились в России и стали нравственным идеалом для многих поколений нашей страны. Они дадут полное представление о разнообразии иконографии русских святых. В выставку включены изображения святых Киева, Москвы, Владимирских и Вологодских земель, Поволжья и Прикамья, Севера, Урала, Сибири, которые широкой географией показывают необозримые пространства Русского мира.

Особый раздел будет посвящен святым Синодального времени. В нем представлены иконы святых подвижников и заступников, князей-воинов, великих святителей, церковных писателей и проповедников, основателей монастырей, блаженных и многих других.

Православное искусство XVII-XX веков. Фото: vk.com/museum_andrey_rublev

На выставке посетители смогут увидеть не только отреставрированные и впервые выставленные произведения искусства, но и ранние экспонаты, датируемые второй половиной XVII века. Например, в экспозиции примет участие знаменитый житийный образ преподобного Сергия Радонежского. Среди демонстрируемых икон также можно увидеть подписные произведения известных мастеров. В том числе литографические листы и акварельные работы выдающегося русского художника В.М. Васнецова.

Школина Евгения Викторовна,

куратор и старший научный сотрудник сектора «Русского православного искусства» научно-исследовательского отдела ГХМАК: