Подготовьтесь заранее: нежные поздравления с Днем всех влюбленных в прозе, стихах и смс

Ты щекочешь нервы,

Будоражишь кровь!

Ты волнуешь душу,

Ты ― моя любовь!



В этот день февральский

Праздник наш с тобой.

Держи мое сердечко,

А мне свое открой!



Я тебе желаю

Всех счастливей быть,

За хвост ловить удачу

И меня любить!

В этот день февральский,

Зимний и холодный,

Шлю кусочек ласки

Тёплой, беззаботной.



И любви немножко,

Поцелуй горячий,

Нежности в ладошках

Тут же я припрячу.



Пусть тебя все это

В сердце согревает,

Чтоб в нем было лето

Вечным. Обнимаю.