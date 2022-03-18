Подготовьтесь заранее. Поздравления с Днем моряка-подводника в прозе, стихах и смс

Моряк-подводник, улыбнись,

Ведь этот праздник только твой!

Пускай прекрасной будет жизнь

В воде, на суше, под водой!



Желаю много ясных дней,

Здоровья крепкого, достатка,

Любви и преданных друзей,

Чтобы все в жизни было гладко!

Всех подводников России

Поздравляем от души,

Вы для нас — элита флота,

И во всем вы хороши,

Пусть ваш праздник дарит радость,

Будьте счастливы всегда,

Жизнь цените вы, и будет

Благосклонной к вам вода!