Подготовьтесь заранее. Поздравления с Днем моряка-подводника в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем моряка-подводника в прозе
Уважаемые моряки-подводники, вы — гордость и опора нашей страны. Поздравляем вас с праздником и желаем мужества, крепости духа, целеустремленности, прекрасного здоровья, радости и успехов в вашей нелегкой работе!
Поздравляю с профессиональным праздником! Пусть в твоем нелегком труде помогают фортуна, крепкое здоровье, стойкий дух, надежные друзья. Пусть трудные задачи находят верные решения, а жизненный курс будет на счастье, благополучие и любовь!
Поздравляю с Днем моряка-подводника! Хочу пожелать браво плавать по морским просторам и рассекать по дорогам жизни, желаю быть дерзкой акулой для противника и веселым Нептуном для своей семьи. Удачи, здоровья, крепкой дружбы и любви!
Поздравления с Днем моряка-подводника в стихах
Моряк-подводник, улыбнись,
Ведь этот праздник только твой!
Пускай прекрасной будет жизнь
В воде, на суше, под водой!
Желаю много ясных дней,
Здоровья крепкого, достатка,
Любви и преданных друзей,
Чтобы все в жизни было гладко!
Всех подводников России
Поздравляем от души,
Вы для нас — элита флота,
И во всем вы хороши,
Пусть ваш праздник дарит радость,
Будьте счастливы всегда,
Жизнь цените вы, и будет
Благосклонной к вам вода!
Моряки-подводники,
С праздником, друзья.
Вам здоровья, счастья,
Пусть дома ждет семья.
Пусть море будет тихим,
Мира всем, добра.
Пусть после погружения
Подъем будет всегда.
Поздравления с Днем моряка-подводника в смс
Пускай на корабле, на суше
Идет удача за тобой!
Такой моряк России нужен,
Ведь ты, подводник, наш герой!
Будь полон бодрости и сил,
Здоровья крепкого, терпения,
Чтоб ты свой флот всегда любил,
Лови лишь кайф от погружения!
С Днем подводника в России,
Вас сегодня поздравляю.
Чаще видеть землю, сушу,
От души я вам желаю.
Бороздите океаны
И бескрайние моря.
Вам желаю, чтоб всегда
Дома вас ждала семья!
Удачных вам погружений,
Удача нужна моряку,
И теплых всегда возвращений.
Мы ждем вас на берегу!