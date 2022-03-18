18 марта
﻿
Жизнь

Подготовьтесь заранее. Поздравления с Днем моряка-подводника в прозе, стихах и смс

День моряка-подводника отметят в России завтра, 19 марта. К предстоящему празднику altapress.ru сделал подборку теплых поздравлений в прозе, стихах и смс.

Море, океан, вода.
Море, океан, вода.
СС0

Поздравления с Днем моряка-подводника в прозе

Уважаемые моряки-подводники, вы — гордость и опора нашей страны. Поздравляем вас с праздником и желаем мужества, крепости духа, целеустремленности, прекрасного здоровья, радости и успехов в вашей нелегкой работе!

Поздравляю с профессиональным праздником! Пусть в твоем нелегком труде помогают фортуна, крепкое здоровье, стойкий дух, надежные друзья. Пусть трудные задачи находят верные решения, а жизненный курс будет на счастье, благополучие и любовь!

Поздравляю с Днем моряка-подводника! Хочу пожелать браво плавать по морским просторам и рассекать по дорогам жизни, желаю быть дерзкой акулой для противника и веселым Нептуном для своей семьи. Удачи, здоровья, крепкой дружбы и любви!

Море, океан, вода.
Море, океан, вода.
СС0

Поздравления с Днем моряка-подводника в стихах

Моряк-подводник, улыбнись,
Ведь этот праздник только твой!
Пускай прекрасной будет жизнь
В воде, на суше, под водой!

Желаю много ясных дней,
Здоровья крепкого, достатка,
Любви и преданных друзей,
Чтобы все в жизни было гладко!

Всех подводников России
Поздравляем от души,
Вы для нас — элита флота,
И во всем вы хороши,
Пусть ваш праздник дарит радость,
Будьте счастливы всегда,
Жизнь цените вы, и будет
Благосклонной к вам вода!

Моряки-подводники,
С праздником, друзья.
Вам здоровья, счастья,
Пусть дома ждет семья.

Пусть море будет тихим,
Мира всем, добра.
Пусть после погружения
Подъем будет всегда.

Море, океан, вода.
Море, океан, вода.
СС0

Поздравления с Днем моряка-подводника в смс

Пускай на корабле, на суше
Идет удача за тобой!
Такой моряк России нужен,
Ведь ты, подводник, наш герой!

Будь полон бодрости и сил,
Здоровья крепкого, терпения,
Чтоб ты свой флот всегда любил,
Лови лишь кайф от погружения!

С Днем подводника в России,
Вас сегодня поздравляю.
Чаще видеть землю, сушу,
От души я вам желаю.

Бороздите океаны
И бескрайние моря.
Вам желаю, чтоб всегда
Дома вас ждала семья!

Удачных вам погружений,
Удача нужна моряку,
И теплых всегда возвращений.
Мы ждем вас на берегу!

Источник

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость