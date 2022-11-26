26 ноября
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Жизнь

Подготовьтесь заранее. Приятные поздравления с Днем матери 2022 в прозе, стихах и смс

День матери отметят в России завтра, 27 ноября. В преддверии праздника altapress.ru сделал подборку приятных поздравлений в прозе, стихах и смс.

Мама с ребенком.
Мама с ребенком.
СС0

Приятные поздравления с Днем матери в прозе

Любимая моя мамочка, хочу поздравить тебя с Днем матери! Хочу в этот прекрасный день напомнить о своей безграничной любви к тебе. Какой бы сложной и трудной ни оказалась ситуация, я всегда знаю, что ты поможешь и поддержишь меня. Спасибо тебе за весь труд, который пришлось вложить в мое воспитание, за бесконечную заботу и тепло.

С Днем матери, моя замечательная и самая лучшая мамочка! Пусть счастье будет даже в мелочах, а здоровье никогда не подводит!

С Днем матери! Безграничной любви, светлых улыбок и ответных объятий. Пусть сердце материнское никогда не болит от переживаний, а любовь греет душу и помогает двигаться дальше. Желаем теплых объятий и добрых слов.

Мама и ребенок.
Мама и ребенок.
СС0

Приятные поздравления с Днем матери в стихах

Все комплименты мира
Сегодня для тебя.
С Днем мамы поздравляю,
Любимая моя!

Живи как можно дольше,
И радуйся всегда.
Любви тебе, здоровья
На долгие года!

Всех мам сегодня с праздником
Хотим поздравить мы,
Желаем, чтоб любые
Исполнились мечты,
Здоровья, много счастья,
Любви, тепла, добра,
Чтоб в жизни только радость
Встречалась вам всегда!

Мама — это ласка,
Счастья полный дом,
Мама — это сказка
На ночь перед сном.

Только мама может
Искупать в любви,
Дай здоровья, Боже,
Мамам всей земли!

Мама с ребенком.
Мама с ребенком.
СС0

Приятные поздравления с Днем матери в смс

День чудесный в ноябре
Отмечают мамы все,
Те, кто деточку родил,
Одевал, кормил, растил!

Вам желаем мы любви,
Исполнения мечты,
Чтобы детки уважали
И почаще обнимали!

Я тебе желаю, мама
Оставаться молодой,
Обаятельной, красивой,
Яркой, модной, боевой.

Чтоб душа не волновалась
И была полна любви,
Чтоб всегда ты улыбалась.
Бог тебя благослови!

День особенный такой,
День мамули — он святой,
С праздником, родная,
От души я поздравляю!

Будь здорова ты всегда
И счастлива, и добра,
Я люблю тебя, ты знай,
Отдыхать не забывай.

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