Подготовьтесь заранее. Приятные поздравления с Днем матери 2022 в прозе, стихах и смс

Любимая моя мамочка, хочу поздравить тебя с Днем матери! Хочу в этот прекрасный день напомнить о своей безграничной любви к тебе. Какой бы сложной и трудной ни оказалась ситуация, я всегда знаю, что ты поможешь и поддержишь меня. Спасибо тебе за весь труд, который пришлось вложить в мое воспитание, за бесконечную заботу и тепло.