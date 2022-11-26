Подготовьтесь заранее. Приятные поздравления с Днем матери 2022 в прозе, стихах и смс

Приятные поздравления с Днем матери в прозе
Любимая моя мамочка, хочу поздравить тебя с Днем матери! Хочу в этот прекрасный день напомнить о своей безграничной любви к тебе. Какой бы сложной и трудной ни оказалась ситуация, я всегда знаю, что ты поможешь и поддержишь меня. Спасибо тебе за весь труд, который пришлось вложить в мое воспитание, за бесконечную заботу и тепло.
С Днем матери, моя замечательная и самая лучшая мамочка! Пусть счастье будет даже в мелочах, а здоровье никогда не подводит!
С Днем матери! Безграничной любви, светлых улыбок и ответных объятий. Пусть сердце материнское никогда не болит от переживаний, а любовь греет душу и помогает двигаться дальше. Желаем теплых объятий и добрых слов.
Приятные поздравления с Днем матери в стихах
Все комплименты мира
Сегодня для тебя.
С Днем мамы поздравляю,
Любимая моя!
Живи как можно дольше,
И радуйся всегда.
Любви тебе, здоровья
На долгие года!
Всех мам сегодня с праздником
Хотим поздравить мы,
Желаем, чтоб любые
Исполнились мечты,
Здоровья, много счастья,
Любви, тепла, добра,
Чтоб в жизни только радость
Встречалась вам всегда!
Мама — это ласка,
Счастья полный дом,
Мама — это сказка
На ночь перед сном.
Только мама может
Искупать в любви,
Дай здоровья, Боже,
Мамам всей земли!
Приятные поздравления с Днем матери в смс
День чудесный в ноябре
Отмечают мамы все,
Те, кто деточку родил,
Одевал, кормил, растил!
Вам желаем мы любви,
Исполнения мечты,
Чтобы детки уважали
И почаще обнимали!
Я тебе желаю, мама
Оставаться молодой,
Обаятельной, красивой,
Яркой, модной, боевой.
Чтоб душа не волновалась
И была полна любви,
Чтоб всегда ты улыбалась.
Бог тебя благослови!
День особенный такой,
День мамули — он святой,
С праздником, родная,
От души я поздравляю!
Будь здорова ты всегда
И счастлива, и добра,
Я люблю тебя, ты знай,
Отдыхать не забывай.