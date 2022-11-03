Подготовьтесь заранее. Приятные поздравления с Днем народного единства в прозе, стихах и смс

Поздравляю с Днем народного единства! Нельзя забывать историю своего народа и предков, ведь именно она сделала нас такими, какие мы есть сейчас. Много людей разных национальностей живут на нашей земле, и надо помнить, что мы едины. В этот день хочется пожелать силы духа, единства наций, свободы, независимости, стабильности и уверенности. А главное, мирного неба над всеми нами, чтобы ни один человек не видел войны!

Поздравляем с Днем народного единства! Желаем, чтобы не только сегодня, но и каждый день мы ощущали силу и дух, культуру и могущество Родины. Чтобы понимали, что все мы едины! Каждый человек — это крупица. И в то же время он — это звено огромной и могущественной цепи, то есть человечества! Добра всем, благополучия и силы духа!