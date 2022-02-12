Подготовьтесь заранее. Шуточные поздравления с Днем радио в прозе, стихах и смс

Поздравляю с Днем радио и от души желаю всегда быть на волне успеха, жить только с хорошими новостями и работать под веселую музыку. Пусть любимое радио каждый день дарит позитив и улыбку, желаю ловить частоты счастья и удачи в жизни.

Поздравляем с профессиональным праздником работников всех отраслей связи. С Днем радио вас, люди, заботящиеся о нас! Спасибо вам за то, что мы всегда можем пообщаться с близкими, даже если мы не рядом с ними. Успехов вам — профессиональных и личных!