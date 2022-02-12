Подготовьтесь заранее. Шуточные поздравления с Днем радио в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем радио в прозе
Поздравляю с Днем радио и от души желаю всегда быть на волне успеха, жить только с хорошими новостями и работать под веселую музыку. Пусть любимое радио каждый день дарит позитив и улыбку, желаю ловить частоты счастья и удачи в жизни.
Поздравляем с профессиональным праздником работников всех отраслей связи. С Днем радио вас, люди, заботящиеся о нас! Спасибо вам за то, что мы всегда можем пообщаться с близкими, даже если мы не рядом с ними. Успехов вам — профессиональных и личных!
С Днем радио! Желаем интересных новостей и постоянно высокого рейтинга, чтобы слушатели были настроены на вашу волну и узнавали вас по голосам.
Поздравления с Днем радио в стихах
С Днем радио, ребята,
Сердечно поздравляю,
Быть на волне удачи
Вам от души желаю.
Пусть станция успеха
Сигнал передает,
Пусть в творчестве и жизни
Вам круто повезет.
В День радио желаю
Всем жизни без помех!
Чтоб волны позитивные
Вам принесли успех.
Эфир любимый пусть вещает
И настроенье поднимает,
Моменты дарит классные
И новости прекрасные!
Пусть радио звучит для всех
В этот праздничный денек!
Вовек не будет пусть помех,
Желаю радости поток!
Пускай вам радио поет
О счастье, солнце и весне,
Благие вести пусть несет
На каждой радиоволне!
Поздравления с Днем радио в смс
По FM-волнам летят
Анекдоты, поздравленья.
Бодрой музыки заряд
Поднимает настроенье.
Это радио родное
Нам приносит позитив,
Всем сотрудникам — здоровья
И огромных перспектив!
Радио пускай вещает
Нам о новостях, погоде!
Каждый пусть его включает
Дома или на работе!
С радио нам веселее
Жить, работать и мечтать!
Так что радио скорее
Нужно дружно нам включать!
С Днем радио поздравить
Вас спещу
И сердце всем настроить
На радиоволну!