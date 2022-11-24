24 ноября
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Жизнь

Подготовьтесь заранее. Теплые поздравления с Днем матери в прозе, стихах и смс

Совсем скоро, 27 ноября будут отмечать нежный и светлый праздник — День матери. Altapress.ru предлагает вам подготовиться заранее и выбрать самое лучшее поздравление для своей любимой мамы.

Мама и ребенок.
Мама и ребенок.
https://unsplash.com/

Поздравления с Днем матери в прозе

С Днем матери, моя замечательная и самая лучшая мамочка! Пусть счастье будет даже в мелочах, а здоровье никогда не подводит!

Мама ― это высокое звание, которое заслуживается бессонными ночами, тревогами, порою разрывающими материнское сердце, безграничной любовью, желанием отдать собственную жизнь за жизнь своего ребенка. Я поздравляю тебя с этим бесценным званием, которого ты поистине достойна. Желаю света и любви, покоя в семье и здоровья близким. С днем матери!

Сколько вложено в слово МАМА! Любовь, терпение, мудрость. Потому в этот замечательный праздник желаю, чтобы все это приумножилось во много раз. А еще − чтобы сердце горело и блестели глаза. И конечно, желаю здоровья, ведь на мамочках держится всё на свете. Поздравляю с самым важным званием в жизни!

Мама и ребенок.
Мама и ребенок.
СС0

Поздравления с Днем матери в стихах

Давайте скажем все спасибо
Всем нашим мамам дорогим.
За нашу жизнь, за наше счастье
Мы очень благодарны им.

За трудную, за их работу,
Когда воспитывали нас.
За нежность, ласку и заботу
Спасибо скажем мы сейчас.

В День матери сердца открыты
Для самых добрых, теплых слов.
Давайте скажем все спасибо
Всем нашим мама за любовь!

Мама милая, желаю
Солнца, света и тепла!
Чтобы ты счастливой самой
И красивою была.

Ни минуты не грустила,
Капли слез не пролила,
Улыбалась и смеялась,
И здоровою была.

Поздравляю всей душою,
Искренне тебя любя,
Этот день — он твой по праву.
Мама, с праздником тебя!

С Днем прекрасным материнским
Поздравляем от души
И желаем, чтобы в жизни
Каждый день цвели цветы!

Чтобы дети уважали
И ценили вас за труд,
Всей душою обожали,
Обнимая там и тут!

Чтобы дети понапрасну
Не могли вас огорчить,
Чтобы всё было прекрасно,
Ведь не просто мамой быть!

мама
мама
СС0

Поздравления с днем матери в смс

Этот праздник — самый главный,
Самый теплый, добрый самый.
Ведь на свете нет желанней,
Нет важнее слова «мама»!

От души мы поздравляем
Наших мамочек сердечно.
Мы здоровья вам желаем.
Слава вам! Живите вечно!

Я от души тебе желаю
Большого счастья и любви.
Как можно чаще улыбайся
И вечно, мамочка, живи.

В глазах пусть огоньки сияют,
На сердце будет пусть покой.
И что бы в жизни ни случилось,
Ты помни: я всегда с тобой!

С Днем матери, моя родная.
На свете мамы лучше нет!
Тебе здоровья я желаю,
Много счастливых, долгих лет!

Такой же доброй будь и нежной,
Красивой, ласковой всегда,
Во всем удачливой, успешной
И жизнь крась в яркие цвета!

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