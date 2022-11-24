Подготовьтесь заранее. Теплые поздравления с Днем матери в прозе, стихах и смс

Давайте скажем все спасибо

Всем нашим мамам дорогим.

За нашу жизнь, за наше счастье

Мы очень благодарны им.



За трудную, за их работу,

Когда воспитывали нас.

За нежность, ласку и заботу

Спасибо скажем мы сейчас.



В День матери сердца открыты

Для самых добрых, теплых слов.

Давайте скажем все спасибо

Всем нашим мама за любовь!

Мама милая, желаю

Солнца, света и тепла!

Чтобы ты счастливой самой

И красивою была.



Ни минуты не грустила,

Капли слез не пролила,

Улыбалась и смеялась,

И здоровою была.



Поздравляю всей душою,

Искренне тебя любя,

Этот день — он твой по праву.

Мама, с праздником тебя!