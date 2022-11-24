Подготовьтесь заранее. Теплые поздравления с Днем матери в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем матери в прозе
С Днем матери, моя замечательная и самая лучшая мамочка! Пусть счастье будет даже в мелочах, а здоровье никогда не подводит!
Мама ― это высокое звание, которое заслуживается бессонными ночами, тревогами, порою разрывающими материнское сердце, безграничной любовью, желанием отдать собственную жизнь за жизнь своего ребенка. Я поздравляю тебя с этим бесценным званием, которого ты поистине достойна. Желаю света и любви, покоя в семье и здоровья близким. С днем матери!
Сколько вложено в слово МАМА! Любовь, терпение, мудрость. Потому в этот замечательный праздник желаю, чтобы все это приумножилось во много раз. А еще − чтобы сердце горело и блестели глаза. И конечно, желаю здоровья, ведь на мамочках держится всё на свете. Поздравляю с самым важным званием в жизни!
Поздравления с Днем матери в стихах
Давайте скажем все спасибо
Всем нашим мамам дорогим.
За нашу жизнь, за наше счастье
Мы очень благодарны им.
За трудную, за их работу,
Когда воспитывали нас.
За нежность, ласку и заботу
Спасибо скажем мы сейчас.
В День матери сердца открыты
Для самых добрых, теплых слов.
Давайте скажем все спасибо
Всем нашим мама за любовь!
Мама милая, желаю
Солнца, света и тепла!
Чтобы ты счастливой самой
И красивою была.
Ни минуты не грустила,
Капли слез не пролила,
Улыбалась и смеялась,
И здоровою была.
Поздравляю всей душою,
Искренне тебя любя,
Этот день — он твой по праву.
Мама, с праздником тебя!
С Днем прекрасным материнским
Поздравляем от души
И желаем, чтобы в жизни
Каждый день цвели цветы!
Чтобы дети уважали
И ценили вас за труд,
Всей душою обожали,
Обнимая там и тут!
Чтобы дети понапрасну
Не могли вас огорчить,
Чтобы всё было прекрасно,
Ведь не просто мамой быть!
Поздравления с днем матери в смс
Этот праздник — самый главный,
Самый теплый, добрый самый.
Ведь на свете нет желанней,
Нет важнее слова «мама»!
От души мы поздравляем
Наших мамочек сердечно.
Мы здоровья вам желаем.
Слава вам! Живите вечно!
Я от души тебе желаю
Большого счастья и любви.
Как можно чаще улыбайся
И вечно, мамочка, живи.
В глазах пусть огоньки сияют,
На сердце будет пусть покой.
И что бы в жизни ни случилось,
Ты помни: я всегда с тобой!
С Днем матери, моя родная.
На свете мамы лучше нет!
Тебе здоровья я желаю,
Много счастливых, долгих лет!
Такой же доброй будь и нежной,
Красивой, ласковой всегда,
Во всем удачливой, успешной
И жизнь крась в яркие цвета!