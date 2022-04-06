Не упали в лужу. Как барнаульский завод подгузников собирается «подмочить» популярность зарубежных конкурентов

Предприятие «Алтай Медика Групп», выпускающее детские подгузники, пыталось завоевать розничный рынок еще в начале своей недлинной истории, в 2021 году. Но тогда заполучить доверие родителей не помогла ни яркая упаковка, ни качественный состав. И завод перешел на госзаказы. Сейчас, когда стратегически важный товар дорожает с каждым днем, руководство проводит ребрендинг и надеется снова увидеть свой товар на полках магазинов.

Голубой вагон из Китая

Корреспонденты altapress.ru побывали на заводе и узнали, как он живет в условиях санкций и как собирается отвоевывать «человеческую» цену на продукцию у ритейлеров.

Рынок российских производителей детских подгузников очень скромен — всех представителей можно посчитать на пальцах одной руки.

На этом и решили «сыграть» основатели барнаульской компании «Алтай Медика Групп».

Производство подгузников в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

Юрий Ямщиков,

руководитель компании «Алтай Медика Групп»:

Изучив рынок товаров для детей, мы поняли, что отечественных производителей очень мало, а на Урале и в Сибири их вовсе нет. Выходит, мы — единственные производители детских подгузников в этих регионах.

Для того чтобы создавать такую продукцию, требуется всего один станок. На барнаульский завод он приехал из Китая. Техника из Поднебесной значительно дешевле, чем ее европейские собратья. Однако на количестве изделий этот факт тоже сказывается.

Например, итальянский аппарат выдает до одной тысячи готовых памперсов в минуту. А китайский в разы меньше: 200 изделий.

Производство подгузников в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

С виду станок похож на огромный вагон поезда. Как тот самый — главный герой известной мультяшной песни. Барнаульский «вагон» — ярко-синий, с белыми «колесами», будто детская железная дорога, которую только что достали из коробки.

Вокруг станка расставлено сырье. Такое же гигантское, как сам агрегат, и бобины с материалами. Все они кажутся почти одинаковыми и делятся только по цвету. Есть белые и мятные.

Однако за внешним сходством стоят фундаментальные различия.

Производство подгузников в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

Андрей Чмирев,

коммерческий директор компании «Алтай Медика Групп»:

Памперс — изделие многослойное. Каждый «уровень» выполняет свою функцию. Первый (и самый важный) — из целлюлозы и суперабсорбента. Их смесь как раз обеспечивает впитываемость. Дальше — несколько тканевых слоев разной плотности. Они обеспечивают распределение жидкости так, чтобы она не попадала на кожу ребенка. Завершающие элементы — резинки по бокам, эластичный пояс и застежки на липучках, чтобы все держалось.

Справка Суперабсорбент — это полимерный материал, который впитывает и удерживает жидкость в количестве, во много раз превышающем собственный вес.

Производство подгузников в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

«Рецептура» подгузников четко расписана в технологической карте. Каждый должен весить не более 28 граммов. Тестируют продукцию с помощью физраствора. Изделие должно выдержать 400 мл жидкости и остаться сухим на радость родителям.

«Китайцев» сменили «японцы»

Изначально часть материалов барнаульской компании предоставляли китайские поставщики. Но через какое-то время качество сырья перестало устраивать руководство.

«Японский суперабсорбент обладает, на наш взгляд, лучшими характеристиками. Поэтому мы перешли на него», — говорит Ямщиков.

Дмитрий Ямщиков. Дмитрий Лямзин.

К тому же, доставка из Китая, по словам героев, на удивление обходилась в разы дороже и дольше, чем из Японии.

Так что необходимость перемен была очевидна. Что касается целлюлозы, ее поставляют из США, Финляндии или Бразилии. А нетканый материал — из Беларуси.

Цифры 2 млн подгузников в месяц производит предприятие «Алтай Медика Групп».

15−20 тонн целлюлозы и столько же полимерного материала необходимо заводу ежемесячно , чтобы обеспечить такую производительность.

чтобы обеспечить такую производительность. 200 тыс. рублей — стоимость тонны целлюлозы.

300 тыс. рублей — стоимость тонны суперабсорбента.

Производство подгузников в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

По словам бизнесменов, из-за санкций появились трудности с поставками целлюлозы, поэтому приходится искать альтернативные варианты. Благо, время на это еще есть — остались запасы, которых хватит на ближайшие месяцы.

Кадровая проблема

Производственную линию обслуживают шесть человек. Поиск специалистов стал очередной непростой задачей.

Спикеры рассказывают, что даже если у них на столах оказывается пара десятков резюме, на собеседование приглашают лишь нескольких кандидатов. Однако не все соискатели в итоге берут трубку и приходят побеседовать.

Производство подгузников в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

Заказы и магазины

В 2021 году, когда запустилось производство, руководство сделало ставку на госзаказы. Компания начала сотрудничество с региональным Фондом социального страхования.

Андрей Чмирев,

коммерческий директор компании «Алтай Медика Групп»:

Мы изначально не планировали конкурировать с мировыми брендами. Так как это нецелесообразно. Выбрали другой путь продвижения, каналы сбыта. И, как производители, можем изменять технологию согласно нашим планам.

Дело в том, что лидеры рынка, представленные в магазинах в избытке, не подходят для социальных целей. В отличие от мировых гигантов, продукция «Алтай Медика Групп» поступает в больницы и другие места, где есть нуждающиеся дети.

Производство подгузников в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

Некоторые из детей имеют проблемы со здоровьем, поэтому им нужны памперсы большей впитываемости.

В таком случае тратиться на яркий и привлекательный дизайн просто нет смысла. Этот фактор не может не сказываться на ценовой политике.

К примеру, пачка из 64 штук для малышей весом 2,5−5 кг стоит около 750 рублей (большие размеры обойдутся дороже).

Для сравнения: цена популярного зарубежного аналога Pampers составляет почти 1,8 тыс. рублей за упаковку из 72 изделий.

Производство подгузников в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

Цифра 1 млн барнаульских подгузников в месяц поступает в алтайский Фонд социального страхования.

Важно отметить, что в начале своей истории местные памперсы выпускались под брендом, название которого созвучно с конкурентом Huggies. Собеседники признаются, что такой ход — не случайность, а маркетинг.

В магазины Алтайского края товар поставлялся в небольшом количестве, поскольку руководители предприятия сконцентрировались на госконтрактах и экспорте.

Производство подгузников в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

Андрей Чмирев,

коммерческий директор компании «Алтай Медика Групп»:

Компания работает со странами ближнего зарубежья — Таджикистаном, Узбекистаном и Казахстаном.

Сайт и цены

Спикеры отмечают, что Фонд социального страхования был и останется основным каналом реализации.

И все же недавно планы «Алтай Медика Групп» немного изменились.

«Было решено провести ребрендинг и продумать концепцию розничных продаж. После чего наша продукция будет представлена в нескольких торговых сетях», — делится Юрий Ямщиков.

Производство подгузников в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

Сейчас алтайские подгузники называются Pampi. Пачка пока совсем простая — бело-синяя, но дизайнеры уже разрабатывают эскизы упаковки, которая привлечет внимание родителей.

При этом сайта у нового бренда еще нет. Это затрудняет коммуникацию, как с бизнес-партнерами, так и с покупателями. Герои вспоминают, что некоторые поставщики жаловались на отсутствие информации о бренде.

Андрей Чмирев,

коммерческий директор компании «Алтай Медика Групп»:

К сожалению, до интернет-ресурса руки пока не дошли. Но сейчас, с выходом в магазины, мы понимаем, насколько необходима эта площадка.

Производство подгузников в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

Похожая история у Pampi сложилась и с Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской на территории РФ).

В августе 2021 года в одноименном аккаунте появились первые посты. Полезные советы для мам и пап, факты о подгузниках и умилительные фотографии малышей. Однако в декабре того же года публикации прекратились.

Почему так произошло, корреспондентам altapress.ru во время беседы не объяснили.

Производство подгузников в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

Еще Чмирев и Ямщиков сказали, что в другие соцсети барнаульские памперсы вряд ли переедут. Возможно, руководство планирует сделать свой товар узнаваемым благодаря не кричащей рекламе, а выгодной стоимости.

Андрей Чмирев,

коммерческий директор компании «Алтай Медика Групп»: