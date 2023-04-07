7 апреля
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Жизнь

Погода в Алтайском крае и Барнауле 7 апреля. РСЧС сделала предупреждение

Ясная, однако ветреная погода ожидает жителей региона 7 апреля, сообщает алтайский гидрометцентр.

Шалости ветра.
Шалости ветра.
obhohocheshsya.com

Погода в Алтайском крае

Ночью будет весьма тепло: от 0 до +5 градусов. Лишь местами столбик температуры опустится до -5.

Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.

Днем жителям края придется закупиться мороженым: температура поднимется до +13 градусов, а местами по югу и до +19. Преимущественно без осадков.

Ветер северный 8−13 м/с, РСЧС предупреждает, что местами могут быть порывы до 16−21 м/с. Граждан просят соблюдать правила пожарной безопасности.

Цветы. Весна.
Цветы. Весна.
unsplash.com

Погода в Барнауле

Ночью в краевой столице будет прохладно — от 0 до +2 градусов.

Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 2−7 м/с.

А вот днем можно будет наконец оставить теплые куртки и шапки дома: столбик термометра поднимется до +13 градусов.

Будет ясно, без осадков, ветер северный 8−13 м/с.

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