Погода в Алтайском крае и Барнауле 7 апреля. РСЧС сделала предупреждение

Погода в Алтайском крае
Ночью будет весьма тепло: от 0 до +5 градусов. Лишь местами столбик температуры опустится до -5.
Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
Днем жителям края придется закупиться мороженым: температура поднимется до +13 градусов, а местами по югу и до +19. Преимущественно без осадков.
Ветер северный 8−13 м/с, РСЧС предупреждает, что местами могут быть порывы до 16−21 м/с. Граждан просят соблюдать правила пожарной безопасности.
Погода в Барнауле
Ночью в краевой столице будет прохладно — от 0 до +2 градусов.
Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 2−7 м/с.
А вот днем можно будет наконец оставить теплые куртки и шапки дома: столбик термометра поднимется до +13 градусов.
Будет ясно, без осадков, ветер северный 8−13 м/с.