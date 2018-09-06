Поклонники теледивы Ксении Собчак раскритиковали ее прозрачный топ

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в прозрачном топе и черной юбке с ярким принтом от Dior.

На 35-летнюю Ксению тут же набросились комментаторы.

«Не всегда брендовая и дорогая одежда выглядит хорошо. Особенно, если не уметь ее сочетать. Ксении давно пора обзавестись личным стилистом, может ведь себе позволить. А то ощущение, что она не одевается, а выряжается…», «Безвкусица полная», — пишут недовольные образом теледивы.

А другим наряд Собчак пришелся по вкусу: «В этой Dior’овской коллекции совершенно потрясающая графика!», «Юбка — бомба», «Ксения, что не наденете, все к лицу», пишет mail.ru.